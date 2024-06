Najviac kresiel v europarlamente získa Európska ľudová strana, tretia je liberálna skupina Renew Europe

Tretia je skupina Renew Europe

Nezaradení by mali obsadiť 45 kresiel

10.6.2024 (SITA.sk) - Najviac kresiel v Európskom parlamente (EP) v európskych voľbách podľa projekcie založenej na predbežných a konečných výsledkoch získala kresťanskodemokratická Európska ľudová strana (EĽS) Zo 720 kresiel v novom funkčnom období obsadila 184, čo predstavuje 25,56 % všetkých kresiel. V terajšom parlamente, ktorého volebné obdobie sa končí, má EĽS takmer 25 % mandátov.by mohla mať Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D), a to 139, respektíve 19,31 %.je liberálna skupina Renew Europe s 80 kreslami, čo je 11,11 %.je skupina Európski konzervatívci a reformisti (73 kresiel). Za ňouSkupina Identita a demokracia (58), Skupina zelených/Európska slobodná aliancia (52) a Skupina ľavice v Európskom parlamente (36).poslanci by mali obsadiť 45 kresiel a, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého EP, 53 kresiel.Projekcia, ktorú vypracovala spoločnosť Verian, sa zakladá na dostupných predbežných alebo konečných vnútroštátnych výsledkoch uverejnených po skončení hlasovania vo všetkých členských štátoch na základe štruktúry parlamentu, ktorého volebné obdobie sa končí.