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31. augusta 2026
Vymeniteľný dizajn hodiniek aj Hi-Res zvuk: Séria HONOR CHOICE sa na Slovensku rozrastá o tri novinky
Novinky obohacujú každodenný život o flexibilitu vymeniteľného puzdra, pokročilé potlačenie hluku a prémiový zvuk za mimoriadne lákavé ceny.
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Značka HONOR rozširuje svoje slovenské portfólio obľúbeného príslušenstva série HONOR CHOICE hneď o tri novinky. Do predaja vstupujú inteligentné hodinky HONOR CHOICE Watch 2 Epic, ktoré sa dokážu jednoducho prispôsobiť vášmu štýlu, a dvojica bezdrôtových slúchadiel HONOR CHOICE Headphones Max a HONOR CHOICE Earbuds S8 s pokročilým potlačením hluku a detailným Hi-Res zvukom. Všetky novinky stavajú na moderných technológiách, dlhej výdrži na jedno nabitie a veľmi príjemnej cenovke.
HONOR CHOICE Watch 2 Epic: Dve tváre jedných hodiniek a spoľahlivý partner na každý deň
Zaujímavou inováciou hodiniek HONOR CHOICE Watch 2 Epic je ich premyslená konštrukcia s vymeniteľným puzdrom. Kedykoľvek tak môžete vymeniť elegantný rám z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, ktorý sa hodí k formálnejšiemu outfitu či do kancelárie, za odolné športové puzdro na tréning v prírode. Všetko prebieha hladko a bez potreby akéhokoľvek náradia.
Prednej strane dominuje jasný a farebne živý 1,32-palcový okrúhly AMOLED displej s jemným rozlíšením 466 × 466 pixelov a hustotou 352 PPI. Na outdoorové výlety a tréningy sú hodinky vybavené samostatným navigačným systémom GNSS, kompasom, barometrom aj výškomerom, takže presne viete, kde sa nachádzate a akú trasu ste prešli. Športovci ocenia výber z viac ako 120 pohybových aktivít s automatickým rozpoznaním šiestich z nich, ako aj vodoodolnosť do 5 ATM (s krytím 5ATM & IP68).
Hodinky sa starajú aj o celodenný prehľad o zdraví vďaka priebežnému sledovaniu tepu, okysličenia krvi (SpO2), spánkového režimu a stresu. Vďaka vstavanému reproduktoru a mikrofónu môžete pohodlne vybavovať Bluetooth telefonáty priamo zo zápästia. Batéria s kapacitou 300 mAh udrží hodinky v chode až 15 dní bežného používania, takže nabíjačku pokojne nechajte doma aj počas dvojtýždňovej dovolenky.
HONOR CHOICE Headphones Max: Pustite si obľúbenú hudbu a vypnite okolitý svet
Pre tých, ktorí hľadajú maximálne pohodlie a ničím nerušený posluch, sú pripravené náhlavné slúchadlá HONOR CHOICE Headphones Max. Vďaka veľkým 40 mm dynamickým meničom, certifikáciám Hi-Res Audio a Hi-Res Audio Wireless a podpore kodeku LDAC (24-bit/96 kHz) si vychutnáte plné basy, prekreslené stredy a čisté výšky v bezdrôtovom režime aj cez klasický 3,5 mm AUX kábel.
O dokonalý pokoj pri práci či cestovaní sa stará inteligentné adaptívne potlačenie hluku (ANC) s účinnosťou až do 57 dB, ktoré automaticky reaguje na zvuky v okolí a upravuje silu tlmenia. Filmových a herných nadšencov poteší 360-stupňový dynamický priestorový zvuk so sledovaním pohybov hlavy (head tracking), najnovší štandard Bluetooth 6.0 s plynulým prepínaním medzi dvoma zariadeniami a herný režim s nízkou odozvou.
Mäkké náušníky s pamäťovou penou a prémiovým koženým povrchom Silicone Kona Leather netlačia ani pri celodennom nosení. Slúchadlá navyše excelujú mimoriadnou výdržou batérie s kapacitou 500 mAh, ktorá ponúka až 70 hodín nepretržitého hrania (až 50 hodín so zapnutým hlbokým ANC). Rýchle 10-minútové nabíjanie cez USB-C dodá energiu na ďalších 8 hodín počúvania.
HONOR CHOICE Earbuds S8: Čistý zvuk v uchu a ochrana pred baktériami
Štupľové bezdrôtové slúchadlá HONOR CHOICE Earbuds S8 prinášajú do kompaktnej triedy akustickú výbavu v podobe koaxiálnych duálnych meničov. Spojenie 11 mm dynamického reproduktora s titánovou vrstvou a 10,5 mm piezoelektrického keramického meniča pokrýva široký frekvenčný rozsah 20 Hz – 40 kHz. Spolu s kodekom LDAC a certifikáciou Hi-Res Audio ponúkajú prekvapivo bohatý a detailný zvukový prejav.
Technológia inteligentného hlbokého potlačenia hluku ANC 3.0 dokáže odfiltrovať hluk až do úrovne 50 dB, zatiaľ čo trojica mikrofónov v každom slúchadle podporená algoritmom hlbokých neurónových sietí (DNN) sa postará o to, aby vás bolo počas hovorov počuť zreteľne a čisto.
Jedno slúchadlo váži iba 4,8 g a vďaka ergonomickému tvaru sedí v uchu stabilne a prirodzene. Špeciálne antibakteriálne silikónové nadstavce dosahujú certifikovanú 99,9 % účinnosť a konštrukcia spĺňa odolnosť voči vode a prachu IP54, takže zvládnu aj tréning v daždi. V kombinácii s nabíjacím puzdrom zvládnu slúchadlá hrať až 38 hodín (8 hodín na jedno nabitie).
Ceny a dostupnosť na Slovensku
Všetky tri novinky série HONOR CHOICE prichádzajú na slovenský trh od 1. septembra 2026 u vybraných partnerov a v oficiálnom e-shope www.honorslovensko.sk.
HONOR CHOICE Watch 2 Epic sú v predaji za oficiálnu maloobchodnú cenu 69 eur.
HONOR CHOICE Headphones Max sú k dispozícii za oficiálnu maloobchodnú cenu 99 eur.
HONOR CHOICE Earbuds S8 kúpite za oficiálnu maloobchodnú cenu 59 eur.
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