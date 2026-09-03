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03. septembra 2026
Veľké náhlavné alebo kompaktné štuple? Praktický sprievodca svetom bezdrôtových slúchadiel
Ako sa vyznať v pojmoch ako ANC, decibely, Bluetooth štandardy či duálne meniče a vybrať si ideálne slúchadlá na prácu, cestovanie aj šport.
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Ráno si nasadíme slúchadlá do uší, vyrazíme do práce a ani sa nezamyslíme nad tým, že hudba k nám letí vzduchom. Kým sme sa však zbavili otravných káblov, trvalo to takmer polstoročie. Staršie generácie si pamätajú rádiové slúchadlá, ktoré šumeli pri každom otočení hlavy, aj prvé Bluetooth handsfree z prelomu tisícročí, ktoré vyzerali skôr ako výbava pre agentov než bežný doplnok. Skutočná sloboda prišla až pred pár rokmi, keď technológie dospeli a malé krabičky vo vrecku začali ukrývať dva úplne samostatné bezdrôtové štuple.
Dnes máme na ušiach hudbu v kancelárii, vo fitku, pri behaní v parku aj večer na gauči. Keď si však otvoríte ponuku obchodov, zavalí vás záplava technických skratiek, decibelov a frekvencií. Zorientovať sa v nich nie je žiadna veda, stačí pochopiť, čo tieto parametre znamenajú v reálnom živote a aký typ konštrukcie vám sadne najlepšie.
Štuple alebo veľké slúchadlá cez hlavu?
Štupľové slúchadlá do uší
Drobné štuple, ktoré zasuniete priamo do ucha, sú stvorené na život v pohybe. Vážia sotva pár gramov a ich puzdro sa bez problémov stratí aj v malom vrecku nohavíc. Práve preto sú jasnou voľbou na beh, cvičenie alebo rýchle presuny mestom, kde potrebujete, aby slúchadlá pevne držali a nezavadzali. Puzdro zároveň slúži ako malá zásobáreň energie, ktorá ich počas dňa opakovane dobije. Pre ľudí s citlivejšími ušami však môže byť niekoľkohodinový tlak v uchu po čase únavný a menšie telo znamená aj o niečo kompaktnejší zvukový prejav. Skvelým príkladom tejto kategórie sú novinky HONOR CHOICE Earbuds S8, ktoré v uchu takmer necítite, keďže každé slúchadlo váži iba 4,8 gramu.
Veľké náhlavné slúchadlá
Konštrukcia s mäkkým hlavovým mostom a veľkými náušníkmi celé ucho jemne objíme, namiesto toho, aby sa tlačila dovnútra. Okolo ucha tak vzniká prirodzený priestor, vďaka ktorému znie hudba plastickejšie a vzdušnejšie, presne ako pri počúvaní kvalitných reproduktorov v obývačke. Sú ideálne na dlhé hodiny práce pri počítači, štúdium alebo cestovanie lietadlom a vlakom, kde oceníte maximálne pohodlie a obrovskú batériu. Na intenzívny šport sa však nehodia, keďže sa pod nimi rýchlejšie spotíte a do malého vrecka ich nezbalíte. V tejto triede patrí k obľúbeným voľbám model HONOR CHOICE Headphones Pro, ktorého prémiovým a technologicky vyspelejším nástupcom je čerstvo uvedený model HONOR CHOICE Headphones Max.
Ako rozumieť technickým pojmom bez manuálu
Meniče: srdce každého tónu
Menič je malý reproduktor vnútri slúchadla, ktorý premieňa signál na zvuk. Jednoduché pravidlo hovorí, že väčší menič dokáže ľahšie a prirodzenejšie rozhýbať vzduch, čo oceníte najmä pri plných, hlbokých basoch. Veľké náhlavné slúchadlá, ako napríklad HONOR CHOICE Headphones Pro, preto využívajú poctivé 40 mm meniče.
Pri drobných štupľoch je miesta menej, no moderné inžinierstvo to obchádza šikovnými nápadmi. Nové HONOR CHOICE Earbuds S8 namiesto jedného meniča ukrývajú hneď dva v jednom priestore. Titánový menič sa stará o hutné basy, kým menší keramický precízne vykresľuje výšky, vďaka čomu v nahrávke zreteľne počujete aj jemné brnknutie o strunu gitary alebo šepot.
Aktívne potlačenie hluku: tlačidlo na ticho
Kým náušníky tlmia okolitý svet už len tým, že vám zakryjú uši, technológia aktívneho potlačenia hluku (ANC) ide oveľa ďalej. Využíva vonkajšie mikrofóny, ktoré nepretržite počúvajú okolie. Ak zachytia monotónny ruch, procesor v zlomku sekundy vygeneruje presne opačnú zvukovú vlnu a hluk jednoducho vymaže skôr, než dorazí k vášmu bubienku.
Výsledok sa udáva v decibeloch, no pre bežného človeka to znamená jednoduchý rozdiel: kým základné slúchadlá stíšia napríklad hučanie motora autobusu, pokročilý systém ANC 3.0 v modeli HONOR CHOICE Earbuds S8 s utlmením na úrovni 50 decibelov dokáže vytvoriť pokojnú oázu aj uprostred hlučnej kaviarne či rušnej ulice.
Transparentný režim: návrat do reality bez skladania z uší
Funguje presne opačne ako potlačenie hluku. Mikrofóny na slúchadlách zachytia hlasy a dianie okolo vás a jemne ich pustia do uší. Je to praktická vychytávka, ktorú oceníte pri platení pri pokladni, hláseniach na stanici alebo keď sa vám pri behu niekto prihovorí. Nemusíte slúchadlá vyťahovať ani prerušovať to, čo práve robíte.
Kvalita prenosu a stabilita spojenia
Bezdrôtový signál dnes zabezpečujú moderné verzie Bluetooth, ktoré zaručujú stabilné spojenie bez výpadkov a s minimálnou spotrebou batérie. Ak patríte medzi náročnejších poslucháčov, oplatí sa sledovať aj podporu pokročilých zvukových kodekov, ako je LDAC s certifikáciou Hi-Res Audio. V praxi to znamená, že hudba zo streamovacích služieb sa do vašich uší neprenáša orezaná, ale zachováva si bohaté detaily a dynamiku štúdiovej nahrávky.
Odolnosť voči potu a dažďu
Skratka IP a čísla za ňou vám jednoducho povedia, koľko vody a prachu zariadenie znesie. Ak hľadáte slúchadlá na tréning, označenie IP54 je presne to, čo potrebujete. Znamená, že slúchadlám neublíži prach pri behu po poľnej ceste, intenzívny pot pri cvičení ani náhla dažďová prehánka. Pri veľkých náhlavných modeloch sa tento parameter zvyčajne neuvádza, keďže patria do interiéru, kancelárie či na palubu lietadla.
Rýchly sprievodca ponukou HONOR CHOICE
HONOR CHOICE Headphones Pro
Tieto veľké slúchadlá cez hlavu ocení každý, kto trávi hodiny prácou za stolom, na dlhých cestách alebo potrebuje pokoj na štúdium. Vďaka 40 mm meničom a certifikácii Hi-Res Audio prinášajú plný, sýty zvuk s hlbokými basmi. Mäkké náušníky netlačia na uši, účinné odhlučnenie vás izoluje od hluku okolia a vstavané mikrofóny zaručia čistý prenos hlasu pri videohovoroch. V overenom vyhotovení ich kúpite za odporúčanú cenu 99 eur. Ak patríte medzi audiofilov a hľadáte to najlepšie z technológií, v ponuke nájdete aj prémiový model HONOR CHOICE Headphones Max, ktorý pridáva ešte pokročilejšie adaptívne odhlučnenie a najnovšie Bluetooth 6.0.
HONOR CHOICE Earbuds S8
Čerstvo predstavené prémiové štuple sú ideálnym partnerom pre každého, kto je neustále v pohybe. Dvojitý menič zaručuje krištáľovo čistý a vyvážený zvuk aj pri náročných žánroch, kým technológia ANC 3.0 dokáže účinne vymazať hluk okolia. Vďaka odolnosti IP54 zvládnu náročný tréning aj nepriaznivé počasie a antibakteriálne nástavce prinášajú hygienické nosenie po celý deň. O čisté telefonovanie aj vo veternom počasí sa stará trojica mikrofónov s inteligentným algoritmom a batéria v puzdre udrží slúchadlá pri živote až 38 hodín. K dispozícii sú za atraktívnu odporúčanú cenu 59 eur.
Pri výbere sa stačí riadiť vlastným životným štýlom. Ak hľadáte pohodlie na celodennú prácu, filmový zážitok a prirodzený priestorový zvuk, siahnite po náhlavnom modeli. Ak potrebujete slobodu pohybu, odolnosť pri športe a zariadenie, ktoré jednoducho strčíte do vrecka kabáta, kompaktné štuple sú jasnou odpoveďou.
Ceny a dostupnosť na Slovensku
Nové slúchadlá série HONOR CHOICE sú na slovenskom trhu dostupnú od 1. septembra 2026 u vybraných partnerov a v oficiálnom e-shope
HONOR CHOICE Headphones Max sú k dispozícii za oficiálnu maloobchodnú cenu 99 eur.HONOR CHOICE Earbuds S8 kúpite za oficiálnu maloobchodnú cenu 59 eur
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