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27. júla 2026
HONOR 600 Smart 5G ponúka bezkonkurenčnú výdrž batérie pre tých najpracovitejších
Kto hovorí, že pracovný deň trvá len osem hodín?
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Začiatok o piatej ráno na stavbe, dvojitá zmena v logistike alebo nepretržité výjazdy servisných technikov. Pre milióny tvrdo pracujúcich ľudí sa pracovný deň málokedy zmestí do ôsmich hodín a rovnako na tom býva aj ich telefón. Smartfón HONOR 600 Smart 5G bol vytvorený presne pre týchto používateľov. Ide o zariadenie, ktoré odolá nárazom, zvládne drsné podmienky a napriek tomu poskytuje energiu a inteligentnú asistenciu počas troch náročných pracovných dní.
HONOR 600 Smart 5G spája 7700 mAh batériu, odolnú ochranu a špeciálne AI tlačidlo. Je navrhnutý ako spoľahlivý partner pre pracovníkov, ktorí potrebujú, aby smartfón držal krok s nimi, a nie naopak.
Stvorený pre náročnú prácu
Od skladov až po staveniská – HONOR 600 Smart 5G je skonštruovaný tak, aby odolal realite fyzickej práce. Jeho vlastná architektúra tlmenia nárazov a ochrany pri páde pomáha chrániť zariadenie pred náhodnými údermi a pádmi, vďaka čomu získalo prestížny certifikát SGS Premium Performance s 5-hviezdičkovým hodnotením všestrannej odolnosti proti pádu. Telefón bol testovaný na nárazy z výšky 2,5 metra a je skonštruovaný tak, aby zostal funkčný, aj keď je deň náročný.
Na podporu vonkajšieho a priemyselného prostredia má zariadenie stupeň krytia IP64, ktorý pomáha chrániť pred prachom a striekajúcou vodou, čo sú bežné scenáre pri každodennej práci – od dažďa na doručovacej trase až po postriekanie vodou a nečistoty na stavenisku. Pokročilý algoritmus Snímanie mokrých rúk udržiava obrazovku responzívnu, aj keď sú ruky alebo displej vlhké. Pracovníci tak môžu bez prerušenia prijímať hovory, fotografovať alebo pristupovať k dôležitým informáciám.
Tri náročné dni na jedno nabitie
Pre používateľov, ktorých zmeny trvajú dlho a prestávky sú krátke, je výdrž batérie kľúčová. HONOR 600 Smart 5G ukrýva energetickú jednotku s kapacitou 7700 mAh prispôsobenú na viacdňovú výdrž. Pri typickom intenzívnom používaní, ktoré zahŕňa navigáciu, správy, hovory, pracovné aplikácie a dokumentáciu, je zariadenie navrhnuté tak, aby poskytovalo až tri dni spoľahlivého výkonu. Výrazne sa tým znižuje potreba nosiť powerbanky alebo hľadať zásuvky.
Vďaka pokročilej architektúre batérie a inteligentnému riadeniu spotreby ponúka akumulátor pôsobivú životnosť až šesť rokov, čo podporuje dlhodobé každodenné používanie. Viacbodový systém monitorovania teploty zaisťuje stabilný výkon od -30 °C do 50 °C, čo pomáha pracovníkom zostať v spojení počas mrazivých skorých rán, v horúcich továrenských halách aj v letných podmienkach vonku.
Keď nastane čas na dobitie, 45W technológia HONOR SuperCharge rýchlo obnoví energiu. Krátke pauzy medzi úlohami alebo rýchle prestávky stačia na získanie zmysluplnej kapacity batérie, čo minimalizuje prestoje a udržiava pracovníkov sústredených na ich povinnosti.
Inteligentná pomoc jedným stlačením
V rýchlom pracovnom prostredí rozhoduje každá sekunda, najmä pri prepínaní medzi aplikáciami alebo nástrojmi. HONOR 600 Smart 5G prináša špeciálne mechanické AI tlačidlo, ktoré je oddelené od vypínacieho klávesu a poskytuje pracovníkom okamžitý prístup k inteligentným funkciám bez navigácie v menu.
V predvolenom nastavení sa dvojitým stlačením AI tlačidla okamžite spustí fotoaparát, a to aj zo zamknutej obrazovky. To uľahčuje dokumentovanie stavu na stavenisku, zaznamenávanie dôkazov o doručení, zachytávanie problémov so zariadením alebo zdieľanie vizuálnych aktualizácií s kolegami v reálnom čase.
Pracovníci si môžu gestá AI tlačidla plne prispôsobiť svojim každodenným úlohám. Jedno stlačenie môže otvoriť kľúčové aplikácie, zatiaľ čo dlhé podržanie vyvolá pokročilé funkcie, ako sú HONOR AI, AI Agent nastavení, AI Agent fotografovania, AI Preklad a AI Creation. Či už ide o preklad bezpečnostného oznámenia, úpravu fotografie do správy alebo používanie AI nástrojov na prípravu dokumentácie za pochodu, HONOR 600 Smart 5G pomáha zjednodušiť pracovné postupy priamo zo zariadenia.
Smartfón poháňa systém MagicOS 10 postavený na systéme Android 16, ktorý sa bezproblémovo integruje so službami Google Gemini, Magic Portal a Circle to Search. Pokročilé funkcie v rámci AI Úprava fotografie, vrátane AI Rozšírenie obrázku, AI Vylepšenie snímky a AI Výrez, ďalej zjednodušujú tvorbu obsahu od prípravy vizuálov pre pracovné správy až po vylepšenie obrázkov pre komunikáciu so zákazníkmi – a to všetko bez nutnosti opustiť telefón.
Spoľahlivý výkon a priestor pre každú zmenu
HONOR 600 Smart 5G poháňa mobilná platforma Snapdragon 4 Gen 4, ktorá zaisťuje plynulý chod základných pracovných aplikácií, komunikačných nástrojov a navigácie. Technológia HONOR RAM Turbo kombinuje 4 GB fyzickej RAM s ďalšími 8 GB rozšírenia virtuálnej operačnej pamäte, čím udržiava systém plynulý aj pri intenzívnom multitaskingu počas dlhých zmien.
S vnútorným úložiskom s kapacitou až 128 GB poskytuje zariadenie dostatok miesta na pracovné fotografie, videá, dokumenty a projektové súbory. Táto kapacita pojme viac ako 75 000 fotografií vo vysokom rozlíšení, čo dáva terénnym tímom, inšpektorom a tvorcom slobodu dokumentovať svoj pracovný deň bez neustáleho mazania alebo odosielania obsahu na externé úložiská.
Farby, cena a dostupnosť
HONOR 600 Smart 5G je na našom trhu dostupný v dvoch štýlových farebných prevedeniach: čiernom Velvet Black a striebornom Meteor Silver.
Na slovenskom trhu sa HONOR 600 Smart 5G je dostupný u všetkých mobilných operátorov za odporúčanú maloobchodnú cenu 299 eur.
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