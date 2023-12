Veľký večer Slafkovského: Hrám s najlepšími, nechcem byť do počtu.

Úspešná bitka s ostrieľaným súperom, víťazný nájazd a honor tretej hviezdy zápasu. Juraj Slafkovský výrazne prispel k víťazstvu Montrealu v Buffale 3:2 a potvrdzuje dobrú formu v hokejovej NHL z posledných dní.





Výkon devätnásťročného slovenského útočníka, ktorý je ako draftová jednotka pod neustálym drobnohľadom, chválili experti aj fanúšikovia. Slafkovský nastúpil opäť v prvej formácii Canadiens s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom, odohral viac ako 18 minút a nechýbal ani v presilovkách.Za stavu 2:2 mohol rozhodnúť aj v riadnom čase, ale štyri a pol minúty pred koncom nepremenil po Suzukiho nahrávke šancu v početnej výhode. V rovnakom striedaní pár sekúnd neskôr sa dostal do stretu s obrancom Connorom Cliftonom, ktorý ho zozadu "šťuchol" hokejkou medzi nohy a slovenský útočník sa s ním pustil do bitky. Spočiatku mal navrch 28-ročný Clifton, ale Slafkovský ataky ustál a napokon súpera zložil zápasnícky na ľad. Z bitky si odniesol šrám pod ľavým okom. “Bitku si veľmi nepamätám, strhlo sa to rýchlo. Bola moja prvá v NHL. Je jedno ako vyzerá moja tvár, máme dôležité dva body a tešíme sa na ďalší zápas,” povedal médiám po zápase.Slafkovský rozhodol o víťazstve Canadiens v štvrtej sérii nájazdov, keď vydareným blafákom na behkend prekonal Devona Leviho. Bol to jeho druhý nájazd v profilige, ale prvý úspešný. “Niečo podobné som skúšal v San Jose, tam to nevyšlo, som rád, že dnes áno,” dodal.K súhre s kapitánom Suzukim a Caufieldom povedal: “Chcel som hrať čo najviac, pýtal som si puk. Hrám s najlepšími a nechcem byť len do počtu.”Duel v KeyBank Center sledovalo viac ako 17-tisíc divákov a na tribúnach bolo množstvo fanúšikov Canadiens. “Už počas rozcvičky som si všimol veľa dresov Montrealu. Máme všade fanúšikov, cítime ich podporu. Atmosféra bola fantastická, pripadal som si ako v play off,” pokračoval slovenský útočník a pochválil za výkon brankára Caydena Primeaua, ktorý zlikvidoval 46 striel. “Bol skvelý, držal nás celý zápas. Mal naozaj fantastické zákroky,” dodal na záver Slafkovský.Canadiens v noci na pondelok privítajú doma Nashville Predators.