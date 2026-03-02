|
Pondelok 2.3.2026
Meniny má Anežka
|Denník - Správy
02. marca 2026
Nové iránske útoky hlási Dubaj, Dauha, Manáma i Jeruzalem
Bahrajnské ministerstvo vnútra oznámilo, že pri úderoch zahynula jedna osoba, pričom ide o prvú obeť v krajine od začiatku iránskych útokov.
Irán pokračuje tretí deň v útokoch na susedné krajiny v Perzskom zálive v reakcii na americko-izraelské útoky, pričom výbuchy hlásili v pondelok ráno v Dubaji, Dauhe, Kuvajte aj Manáme. Novinári agentúry AFP okrem toho informovali o výbuchoch v Jeruzaleme.
„Útoky na civilistov a krajiny, ktoré sa nepodieľajú na bojových operáciách, predstavujú nezodpovedné a destabilizujúce správanie,“ uviedlo už skôr americké ministerstvo zahraničných vecí v spoločnom vyhlásení s Bahrajnom, Jordánskom, Kuvajtom, Katarom, Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE).
Bahrajnské ministerstvo vnútra oznámilo, že pri úderoch zahynula jedna osoba, pričom ide o prvú obeť v krajine od začiatku iránskych útokov. Celkový počet obetí v Perzskom zálive sa od soboty zvýšil na päť. Od soboty zároveň došlo v Perzskom zálive k viacerým zásahom civilnej infraštruktúry - od letísk a námorných prístavov po obytné budovy a hotely, píše AFP.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.
