 24hod.sk    Zo zahraničia

02. marca 2026

Nové iránske útoky hlási Dubaj, Dauha, Manáma i Jeruzalem



Bahrajnské ministerstvo vnútra oznámilo, že pri úderoch zahynula jedna osoba, pričom ide o prvú obeť v krajine od začiatku iránskych útokov.



Zdieľať
Nové iránske útoky hlási Dubaj, Dauha, Manáma i Jeruzalem

Irán pokračuje tretí deň v útokoch na susedné krajiny v Perzskom zálive v reakcii na americko-izraelské útoky, pričom výbuchy hlásili v pondelok ráno v Dubaji, Dauhe, Kuvajte aj Manáme. Novinári agentúry AFP okrem toho informovali o výbuchoch v Jeruzaleme.


„Útoky na civilistov a krajiny, ktoré sa nepodieľajú na bojových operáciách, predstavujú nezodpovedné a destabilizujúce správanie,“ uviedlo už skôr americké ministerstvo zahraničných vecí v spoločnom vyhlásení s Bahrajnom, Jordánskom, Kuvajtom, Katarom, Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE).

Bahrajnské ministerstvo vnútra oznámilo, že pri úderoch zahynula jedna osoba, pričom ide o prvú obeť v krajine od začiatku iránskych útokov. Celkový počet obetí v Perzskom zálive sa od soboty zvýšil na päť. Od soboty zároveň došlo v Perzskom zálive k viacerým zásahom civilnej infraštruktúry - od letísk a námorných prístavov po obytné budovy a hotely, píše AFP.

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.

Súvisiace články:


 Irán potvrdil smrť najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího (1. 3. 2026)
 Opozícia reaguje na situáciu na Blízkom východe, Irán predstavuje riziko pre bezpečnosť celého sveta – FOTO (28. 2. 2026)
 Útoky Izraela a USA zasiahli v Iráne viac ako 20 z 31 provincií (28. 2. 2026)
 Irán pošle čierne skrinky zo zostreleného lietadla na Ukrajinu, preskúmajú ich odborníci (18. 1. 2020)
 Irán sa vyhráža aj Európe. V nebezpečenstve nemusia byť len americkí vojaci, vyhlásil Rúhání (15. 1. 2020)
 Európa pristupuje ku krokom na zachovanie iránskej jadrovej dohody (14. 1. 2020)
 Iránska armáda priznala zostrelenie ukrajinského Boeingu, pomýlila si ho s nepriateľským cieľom (11. 1. 2020)
 Američania dostali facku do tváre, ale vojenská akcia nestačí, okomentoval Chameneí útok v Iraku (8. 1. 2020)
 Irán vypálil balistické rakety na Američanov v Iraku, ide o pomstu za smrť Solejmáního (8. 1. 2020)
 Pri Teheráne sa krátko po štarte zrútil Boeing spoločnosti UIA (video+foto) (8. 1. 2020)



