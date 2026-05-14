Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bonifác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

14. mája 2026

Súd v najsledovanejšej korupčnej kauze na Ukrajine rozhodol jasne, bývalého Zelenského poradcu Jermaka poslal do väzby


Tagy: korupčný škandál Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Väzba

Prípad jedného z najvplyvnejších mužov ukrajinskej politiky vyvolal v Kyjeve veľkú pozornosť. Súd v



Zdieľať
switzerland_russia_ukraine_war_23631 676x451 14.5.2026 (SITA.sk) - Prípad jedného z najvplyvnejších mužov ukrajinskej politiky vyvolal v Kyjeve veľkú pozornosť.


Súd v Kyjeve vo štvrtok rozhodol o vzatí bývalého poradcu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a vedúceho jeho kancelárie Andrija Jermaka do väzby v rámci vyšetrovania korupčných obvinení, ktoré v posledných týždňoch otriasajú ukrajinskou politikou.



Ostro sledovaná kauza


Ukrajinské médiá s odvolaním sa na priebeh pojednávania informovali, že súd nariadil Jermakovi 60-dňovú väzbu. Alternatívou je zloženie kaucie vo výške 140 miliónov hrivien, čo predstavuje približne 2,9 milióna eur.



Vyšetrovanie patrí medzi najsledovanejšie korupčné kauzy na Ukrajine od začiatku ruskej invázie. Úrady zatiaľ nezverejnili všetky detaily obvinení, no prípad vyvolal silnú politickú odozvu v čase, keď Kyjev čelí tlaku západných spojencov na pokračovanie protikorupčných reforiem.



Blízky spolupracovník


Andrij Jermak patril dlhé roky medzi najbližších spolupracovníkov prezidenta Zelenského a bol považovaný za jedného z najvplyvnejších ľudí v prezidentskej administratíve. Podieľal sa na rokovaniach so západnými partnermi aj na diplomatických iniciatívach počas vojny s Ruskom.



Jeho meno sa v minulosti objavilo v niekoľkých politických sporoch a opozícia ho opakovane kritizovala pre údajný nadmerný vplyv na rozhodovanie v prezidentskom úrade. Jermak však všetky obvinenia odmietal a tvrdil, že je terčom politických útokov.




Zdroj: SITA.sk - Súd v najsledovanejšej korupčnej kauze na Ukrajine rozhodol jasne, bývalého Zelenského poradcu Jermaka poslal do väzby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: korupčný škandál Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Väzba
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Opustené fabriky a chátrajúce budovy dostanú druhú šancu, Migaľovo ministerstvo spustilo veľký projekt – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Putin vymenil gubernátorov dvoch regiónov pri hraniciach s Ukrajinou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 