Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Súd v najsledovanejšej korupčnej kauze na Ukrajine rozhodol jasne, bývalého Zelenského poradcu Jermaka poslal do väzby
Prípad jedného z najvplyvnejších mužov ukrajinskej politiky vyvolal v Kyjeve veľkú pozornosť. Súd v
Súd v Kyjeve vo štvrtok rozhodol o vzatí bývalého poradcu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a vedúceho jeho kancelárie Andrija Jermaka do väzby v rámci vyšetrovania korupčných obvinení, ktoré v posledných týždňoch otriasajú ukrajinskou politikou.
Ostro sledovaná kauza
Ukrajinské médiá s odvolaním sa na priebeh pojednávania informovali, že súd nariadil Jermakovi 60-dňovú väzbu. Alternatívou je zloženie kaucie vo výške 140 miliónov hrivien, čo predstavuje približne 2,9 milióna eur.
Vyšetrovanie patrí medzi najsledovanejšie korupčné kauzy na Ukrajine od začiatku ruskej invázie. Úrady zatiaľ nezverejnili všetky detaily obvinení, no prípad vyvolal silnú politickú odozvu v čase, keď Kyjev čelí tlaku západných spojencov na pokračovanie protikorupčných reforiem.
Blízky spolupracovník
Andrij Jermak patril dlhé roky medzi najbližších spolupracovníkov prezidenta Zelenského a bol považovaný za jedného z najvplyvnejších ľudí v prezidentskej administratíve. Podieľal sa na rokovaniach so západnými partnermi aj na diplomatických iniciatívach počas vojny s Ruskom.
Jeho meno sa v minulosti objavilo v niekoľkých politických sporoch a opozícia ho opakovane kritizovala pre údajný nadmerný vplyv na rozhodovanie v prezidentskom úrade. Jermak však všetky obvinenia odmietal a tvrdil, že je terčom politických útokov.
Zdroj: SITA.sk - Súd v najsledovanejšej korupčnej kauze na Ukrajine rozhodol jasne, bývalého Zelenského poradcu Jermaka poslal do väzby © SITA Všetky práva vyhradené.
