Pellegrini ako premiér za vlády Smeru-SD letel za štátne peniaze do Nemecka na operetu

Na Nový rok let späť do Bratislavy

Rozhodnutie na poslednú chvíľu

28.1.2021 - Predseda mimoparlamentnej strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini ešte ako premiér za vlády Smeru - sociálnej demokracie (Smer-SD) využil vládny špeciál na let do nemeckých Drážďan, aby si pozrel operetu. Za náklady pritom nezaplatil. Upozornil na to Denník N Dopoludnia 31. decembra 2019 mala prísť na Letecký útvar Ministerstva vnútra SR požiadavka od protokolu Úradu vlády, aby premiérovi Pellegrinimu urýchlene poskytli vládny špeciál Fokker 100. O 15:00 stálo natankované lietadlo pred hangárom na bratislavskom letisku.Po piatich členoch posádky nastúpil predseda vlády a jeho traja ochrankári a o necelú hodinu už pristáli v Drážďanoch. Lietadlo sa v Nemecku zdržalo len krátko, s predsedom vlády a jeho ochrankou na Nový rok o 8:30 ráno odletelo späť do Bratislavy.Údaje o silvestrovskom lete Pellegriniho poskytol denníku rezort vnútra. „Lety prezidenta, predsedu parlamentu a predsedu vlády nepodliehajú schvaľovaniu ministra vnútra a ich objednanie a výkon sa realizuje na základe písomnej žiadosti Leteckému útvaru ministerstva vnútra,“ objasňuje ministerstvo fungovanie letového režimu najvyšších ústavných činiteľov. Preto nepoznajú dôvod Pellegriniho cesty do Nemecka.„Vzhľadom na to, že išlo o vykonanie letu s predsedom vlády, objednávateľ náklady neuhrádzal,“ píše ministerstvo.Odpoveď strany Hlas-SD znie, že Pellegrini sa ako predseda vlády zúčastnil v Drážďanoch na slávnostnom koncerte opery Semperoper Dresden. Prijal pozvanie od slovenského svetového tenoristu Pavla Bršlíka, ktorý na koncerte účinkoval.O svojej účasti v Drážďanoch sa podľa stanoviska rozhodol na poslednú chvíľu a preto ani nevyužil služby slovenského veľvyslanectva v Nemecku. Ambasády zahraničné cesty predsedov vlád obvykle prinajmenšom evidujú a zvyknú im poskytnúť podporu napríklad formou auta.Pellegrini svoju cestu a účasť na slávnostnom koncerte vnímal podľa stanoviska strany ako podporu prezentácie špičkovej slovenskej kultúry v zahraničí. „Pokiaľ by oficiálne kontrolné inštitúcie dospeli k záveru, že táto cesta nespĺňa parametre služobnej cesty na využitie štátneho špeciálu, je pripravený uhradiť všetky náklady na tento let,” uvádza strana Hlas-SD v stanovisku.