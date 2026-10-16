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16. októbra 2026
Pellegrini: EÚ musí byť bezpečná a konkurencieschopná, no predovšetkým musí slúžiť svojim občanom – FOTO
Prezident SR pripomenul, že EÚ vznikla ako mierový projekt, preto musí popri investíciách do vlastnej obrany a zvyšovania odolnosti klásť dôraz aj na diplomaciu a dialóg.
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16.10.2026 (SITA.sk) - Prezident SR pripomenul, že EÚ vznikla ako mierový projekt, preto musí popri investíciách do vlastnej obrany a zvyšovania odolnosti klásť dôraz aj na diplomaciu a dialóg.
Európska únia (EÚ) potrebuje politiky založené na zdravom rozume a pragmatizme, ktoré budú chrániť životné prostredie, no zároveň nebudú ohrozovať konkurencieschopnosť európskych hospodárstiev ani pracovné miesta.
Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol po samite skupiny Arraiolos, na ktorom hlavy štátov diskutovali o budúcnosti EÚ a jej schopnosti reagovať na aktuálne domáce aj globálne výzvy. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Podľa Pellegriniho musí EÚ venovať väčšiu pozornosť problémom každodenného života ľudí. Ide najmä o dostupnosť bývania, vysoké ceny energií a palív, možnosti mladých ľudí zakladať si rodiny, ako aj kvalitu zdravotníctva, školstva a dopravnej infraštruktúry.
"Európska únia má slúžiť občanom, má zlepšovať ich život a garantovať im, že sa môžu rozvíjať, pracovať, podnikať, študovať a žiť dôstojný život. Pokiaľ budeme stále riešiť len problémy za našimi hranicami a nebudeme venovať 80 % nášho času riešeniu domácich problémov, Európska únia naozaj stratí svoje postavenie významnej hospodárskej inštitúcie alebo významného globálneho hráča," poznamenal prezident SR.
Upozornil, že ak sa európski lídri nebudú dostatočne venovať domácim problémom členských štátov, môže to viesť k rastúcej frustrácii obyvateľov a oslabovaniu postavenia EÚ vo svete.
Hlava štátu zdôraznila potrebu investovať do obrany a odolnosti Európy, pričom tieto rozhodnutia musia podľa prezidenta vychádzať z vlastných potrieb, nie zo strachu alebo tlaku zvonka.
"Musíme investovať do našej odolnosti a obranných schopností značné finančné prostriedky, ale musíme to robiť z nášho, vlastného rozhodnutia," zdôraznil Pellegrini a odmietol šírenie obáv medzi občanmi z bezprostredného zatiahnutia Slovenska do vojnového konfliktu.
Prezident SR pripomenul, že EÚ vznikla ako mierový projekt, preto musí popri investíciách do vlastnej obrany a zvyšovania odolnosti klásť dôraz aj na diplomaciu a dialóg. "Je dôležité, aby sa akýkoľvek vojnový či iný konflikt riešil prostredníctvom dialógu a diplomacie, na čo sme, žiaľ, v posledných rokoch alebo mesiacoch výrazne rezignovali,” uviedol.
Podľa neho totiž občania očakávajú nielen bezpečnosť, ale aj kvalitné nemocnice, školy či dopravnú infraštruktúru. Európska únia preto musí spájať ochranu svojich obyvateľov s riešením ich každodenných potrieb a vytvárať podmienky na dôstojný život.
Pellegrini zdôraznil, že Slovensko musí trvať na zachovaní práva veta v zásadných otázkach národnoštátnych záujmov. Prezident odmieta, aby menšie členské krajiny stratili možnosť samostatne obhajovať svoje záujmy a boli nútené podriadiť sa rozhodnutiam väčšiny. "Preto jednomyseľnosť je v zásadných otázkach našich národnoštátnych záujmov kľúčová a Slovensko bude trvať na jej zachovaní," upozornil.
Prezident podporuje modernú a zelenú Európu, ktorá chráni životné prostredie a prírodné zdroje, zároveň však pripomenul, že environmentálne politiky musia byť založené na pragmatizme a zdravom rozume. Nemali by podľa neho neprimerane zaťažovať európske hospodárstva, ohrozovať pracovné miesta ani vytvárať priestor pre konkurentov z iných častí sveta.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini: EÚ musí byť bezpečná a konkurencieschopná, no predovšetkým musí slúžiť svojim občanom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) potrebuje politiky založené na zdravom rozume a pragmatizme, ktoré budú chrániť životné prostredie, no zároveň nebudú ohrozovať konkurencieschopnosť európskych hospodárstiev ani pracovné miesta.
Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol po samite skupiny Arraiolos, na ktorom hlavy štátov diskutovali o budúcnosti EÚ a jej schopnosti reagovať na aktuálne domáce aj globálne výzvy. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Európska únia má slúžiť občanom
Podľa Pellegriniho musí EÚ venovať väčšiu pozornosť problémom každodenného života ľudí. Ide najmä o dostupnosť bývania, vysoké ceny energií a palív, možnosti mladých ľudí zakladať si rodiny, ako aj kvalitu zdravotníctva, školstva a dopravnej infraštruktúry.
"Európska únia má slúžiť občanom, má zlepšovať ich život a garantovať im, že sa môžu rozvíjať, pracovať, podnikať, študovať a žiť dôstojný život. Pokiaľ budeme stále riešiť len problémy za našimi hranicami a nebudeme venovať 80 % nášho času riešeniu domácich problémov, Európska únia naozaj stratí svoje postavenie významnej hospodárskej inštitúcie alebo významného globálneho hráča," poznamenal prezident SR.
Upozornil, že ak sa európski lídri nebudú dostatočne venovať domácim problémom členských štátov, môže to viesť k rastúcej frustrácii obyvateľov a oslabovaniu postavenia EÚ vo svete.
Potreba investovať do obrany a odolnosti Európy
Hlava štátu zdôraznila potrebu investovať do obrany a odolnosti Európy, pričom tieto rozhodnutia musia podľa prezidenta vychádzať z vlastných potrieb, nie zo strachu alebo tlaku zvonka.
"Musíme investovať do našej odolnosti a obranných schopností značné finančné prostriedky, ale musíme to robiť z nášho, vlastného rozhodnutia," zdôraznil Pellegrini a odmietol šírenie obáv medzi občanmi z bezprostredného zatiahnutia Slovenska do vojnového konfliktu.
Prezident SR pripomenul, že EÚ vznikla ako mierový projekt, preto musí popri investíciách do vlastnej obrany a zvyšovania odolnosti klásť dôraz aj na diplomaciu a dialóg. "Je dôležité, aby sa akýkoľvek vojnový či iný konflikt riešil prostredníctvom dialógu a diplomacie, na čo sme, žiaľ, v posledných rokoch alebo mesiacoch výrazne rezignovali,” uviedol.
Podľa neho totiž občania očakávajú nielen bezpečnosť, ale aj kvalitné nemocnice, školy či dopravnú infraštruktúru. Európska únia preto musí spájať ochranu svojich obyvateľov s riešením ich každodenných potrieb a vytvárať podmienky na dôstojný život.
Zachovanie práva veta v zásadných otázkach
Pellegrini zdôraznil, že Slovensko musí trvať na zachovaní práva veta v zásadných otázkach národnoštátnych záujmov. Prezident odmieta, aby menšie členské krajiny stratili možnosť samostatne obhajovať svoje záujmy a boli nútené podriadiť sa rozhodnutiam väčšiny. "Preto jednomyseľnosť je v zásadných otázkach našich národnoštátnych záujmov kľúčová a Slovensko bude trvať na jej zachovaní," upozornil.
Prezident podporuje modernú a zelenú Európu, ktorá chráni životné prostredie a prírodné zdroje, zároveň však pripomenul, že environmentálne politiky musia byť založené na pragmatizme a zdravom rozume. Nemali by podľa neho neprimerane zaťažovať európske hospodárstva, ohrozovať pracovné miesta ani vytvárať priestor pre konkurentov z iných častí sveta.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini: EÚ musí byť bezpečná a konkurencieschopná, no predovšetkým musí slúžiť svojim občanom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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