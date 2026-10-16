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16. októbra 2026

Zelenskyj a Magyar mali v Bruseli „veľmi dobré“ stretnutie, dohodli sa na obnovení všestrannej spolupráce


Tagy: maďarsko-ukrajinské vzťahy Maďarský premiér samit EÚ Ukrajinský prezident

Počas vlády Viktora Orbána patrilo Maďarsko medzi najväčších kritikov vojenskej pomoci Ukrajine a opakovane blokovalo rozhodnutia týkajúce sa ukrajinskej integrácie do EÚ. Prvé osobné stretnutie



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belgium_europe_summit_97918 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Počas vlády Viktora Orbána patrilo Maďarsko medzi najväčších kritikov vojenskej pomoci Ukrajine a opakovane blokovalo rozhodnutia týkajúce sa ukrajinskej integrácie do EÚ.


Prvé osobné stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenskéhomaďarským premiérom Péterom Magyarom bolo podľa ukrajinského lídra „veľmi dobré“. Obe krajiny sa snažia zlepšiť vzťahy po rokoch napätia počas vlády Magyarovho predchodcu Viktora Orbána.

Mali sme veľmi dobré stretnutie,“ povedal Zelenskyj novinárom po piatkovom stretnutí s maďarským premiérom počas samitu Európskej únie v Bruseli. Podľa jeho slov rokovali o vzájomných vzťahoch, ekonomike aj logistike.

Maďarský premiér vo vyhlásení uviedol, že sa so Zelenským zhodli na potrebe posunúť politické aj hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami na novú úroveň. Zároveň ukrajinského prezidenta uistil o svojej „plnej solidarite tvárou v tvár neľudskej ruskej agresii“.

Zelenskyj neskôr na sociálnej sieti X napísal, že sa s Magyarom dohodli na obnovení spolupráce na rôznych úrovniach a na vzájomných návštevách. Termíny stretnutí majú pripraviť pracovné tímy oboch strán.

Vzťahy medzi Kyjevom a Budapešťou sa začali zlepšovať po nástupe Magyara do funkcie v máji. Počas vlády Viktora Orbána patrilo Maďarsko medzi najväčších kritikov vojenskej pomoci Ukrajine a opakovane blokovalo niektoré rozhodnutia Európskej únie týkajúce sa ukrajinskej integrácie.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj a Magyar mali v Bruseli „veľmi dobré“ stretnutie, dohodli sa na obnovení všestrannej spolupráce © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: maďarsko-ukrajinské vzťahy Maďarský premiér samit EÚ Ukrajinský prezident
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