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16. októbra 2026

Trump chce kritikou Zelenského prekryť svoje zlyhania a neschopnosť, Zelenskyj sa nad ním len pousmial


Tagy: Americký prezident Rusko-ukrajinský konflikt Starlink Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Podľa Trumpa je jednoduchšie rokovať s Putinom než s ukrajinským prezidentom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ...



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belgium_europe_summit_15625 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Podľa Trumpa je jednoduchšie rokovať s Putinom než s ukrajinským prezidentom.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že služby systému Starlink sa po nedávnych obmedzeniach obnovujú, no stále nedosahujú pôvodnú úroveň. Zároveň oznámil, že Ukrajina a USA by sa mohli v najbližších dňoch dohodnúť na novom kole rokovaní napriek napätiu vyvolanému americkou dohodou s Ruskom o dodávkach nafty.

Problémy v komunikácii


Ukrajina v posledných dňoch upozornila na obmedzenia vo fungovaní systému Starlink, ktorý jej armáda využíva na komunikáciu a ďalšie vojenské účely. Kyjev tvrdí, že výpadky negatívne ovplyvnili schopnosť brániť sa ruským útokom.

Obnovila sa rýchlosť úplne na úroveň, aká bola predtým? Nie. Obnovuje sa teraz? Áno,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii v Bruseli po stretnutí s európskymi lídrami.

Naznačil tiež možné pokračovanie rokovaní s Washingtonom. „Viem, že náš tím je s nimi v neustálom kontakte. Myslím si, že v najbližších dňoch sa dohodnú na stretnutí na jednej alebo druhej úrovni,“ povedal.

Škoda slov, stačí úsmev


Vyjadril sa aj k zhoršeniu vzťahov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Na otázku, či ho Trump používa ako obetného baránka pre vlastné politické problémy pred novembrovými voľbami do Kongresu, reagoval iba úsmevom. „Toto je moja odpoveď,“ povedal, čím vyvolal smiech medzi novinármi.

Neskôr však pripomenul Trumpove nedávne výroky, podľa ktorých je jednoduchšie rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom než s ním. „Včera čelila Ukrajina tisícke dronov, tisícke, ale americká strana povedala, že je ťažké hovoriť so Zelenským, že je menej zložité dohodnúť sa s Putinom,“ ohradil sa ukrajinský líder.

Trump v posledných týždňoch kritizoval ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru a oznámil dohodu o nákupe ruskej motorovej nafty, čo v Kyjeve vyvolalo ostrú nespokojnosť.

Fotogaléria k článku: Ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Trump chce kritikou Zelenského prekryť svoje zlyhania a neschopnosť, Zelenskyj sa nad ním len pousmial © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Rusko-ukrajinský konflikt Starlink Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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