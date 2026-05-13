|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 13.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Servác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. mája 2026
Pellegrini priznal problém so zbrojením. Obrana bude stáť viac, výsledok môže zostať rovnaký – VIDEO
Lídri krajín sa zhodli na potrebe zachovania jednotného postupu. Ceny zbrojných systémov a munície extrémne rastú. Môže sa tak stať, že Slovensko ...
Zdieľať
Ceny zbrojných systémov a munície extrémne rastú. Môže sa tak stať, že Slovensko bude vydávať na obranu percentuálne viac, no za rovnaké množstvo. Prezident Peter Pellegrini to podotkol po plenárnom rokovaní lídrov krajín Bukureštskej deviatky (B9) v rumunskej Bukurešti, kam pricestoval lietadlom spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom.
Pellegrini zdôraznil, že jednota NATO, posilňovanie európskeho piliera NATO a investície do obrany sú kľúčovými predpokladmi bezpečnosti Európy.
Lídri zdôraznili jednotu NATO
Lídri krajín sa zhodli na potrebe zachovania jednotného postupu. „Všetci za okrúhlym stolom zdôrazňovali tento moment, aj napriek tomu, že sa možno v rámci diskusií medzi členskými krajinami a Spojenými štátmi môže objavovať pocit určitého napätia. Je dôležité, aby sme vyslali jasný signál, že Severoatlantická aliancia je naďalej jednotná vo svojom postupe a bude taká aj do budúcna,“ povedal Pellegrini.
Je podľa neho súčasne potrebné posilňovať európsky pilier NATO a zvyšovať kapacity členských štátov, čo sa pretavuje aj do potreby zvyšovania výdavkov na obranu. Prezident ocenil aj zhodu v otázke posilňovania obranných kapacít a obranného priemyslu.
„Musíme zostať jednotní, musíme čo najskôr napĺňať schopnosti, ktoré sú na nás kladené v súvislosti so zvyšovaním výdavkov a masívnym investovaním do zbrojárskeho priemyslu. Slovensko má v tejto oblasti významnú výhodu,“ doplnil prezident s tým, že SR má v mnohých oblastiach náskok pred niektorými spojencami v rámci NATO. Mala by si podľa neho udržať aj svoje aktivity v rámci medzinárodných misií.
Slovensko pripravuje nový plán
Pellegrini informoval ostatných lídrov o pripravovanom pláne rozvoja Ozbrojených síl (OS) SR. Ako priblížil, SR plánuje v dohľadnej dobe schváliť nový plán budovanie OS SR na dlhé obdobie, ktorý bude reflektovať okrem iného aj potrebu navyšovania výdavkov. Lídri krajín rokovali aj o potrebe posilniť obranný priemysel a modernizovať armády.
Pellegrini v tomto zmysle pripomenul, že SR v posledných rokoch výrazne investovala do výrobných kapacít a stala sa jedným z najvýznamnejších výrobcov munície v rámci NATO. „Pri hodnotení obranných výdavkov je rozhodujúca najmä ich efektivita. Nie je dôležité len samotné percento, ale kvalita tých výdavkov. Je dôležité vyhodnocovať nielen samotné percento výdavkov na obranu, ale aj to, z čoho tieto výdavky pozostávajú,“ uviedol Pellegrini a doplnil, že viac ako 34 percent obranných výdavkov SR smeruje do modernizácie armády.
„My nemôžeme napĺňať percentá len kvôli tomu, aby sme sa niekomu zapáčili alebo niekoho za okrúhlym stolom na samite spravili šťastným. To musia byť naše priority, my musíme sami chápať, čo naše ozbrojené sily potrebujú,“ vyhlásil prezident.
Ceny techniky a munície prudko rastú
Pellegrini pripomenul, že SR podporuje postupné zvyšovanie výdavkov na obranu v dlhšom horizonte. „Máme na to desať rokov a myslím si, že postupne, ale rozumne investovanými peniazmi tie percentá za desať rokov dosiahneme aj my,“ skonštatoval prezident.
Ako však upozornil, ceny vojenskej techniky a munície prudko rastú, a ak sa nepodarí tento rast cien zastaviť, tak sa môže stať, že na obranu sa síce bude vynakladať percentuálne viac, no kupovať sa bude stále len to isté množstvo ako dnes. „Diskusia o zvyšovaní obranných výdavkov bude aj témou vnútropolitickej debaty. Ak má Slovensko na jednej strane konsolidovať verejné financie a hľadať miliardové úspory a na druhej strane zvyšovať výdavky na obranu, je to z politického hľadiska komplikované,“ povedal Pellegrini.
V Bukurešti budú lídri diskutovať aj s ukrajinským prezidentom Volodymyr Zelenskyy. Témou bude aktuálna situácia na Ukrajine či skúsenosti z moderného spôsobu vedenia vojny. Podľa Pellegriniho je dnes Ukrajina tá, ktorá má najlepšie znalosti z moderného typu boja.
„Ukrajina dnes, aj napriek tomu, že sa bráni každý deň na frontovej línii, dokáže svoje know-how a skúsenosti ponúkať aj okolitým krajinám,“ dodal prezident a zdôraznil potrebu investícií do moderných technológií vrátane dronov a protidronovej ochrany. Je podľa neho dôležité reagovať na nové bezpečnostné hrozby, akými sú útoky bezpilotnými prostriedkami, a to efektívne a ekonomicky udržateľne. „Vystreliť raketu za 400-tisíc eur na dron, ktorý stojí 20-tisíc eur, je neekonomické. Preto budeme potrebovať aj lacnejšie systémy ochrany, vrátane dronov schopných likvidovať iné drony,“ uviedol Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini priznal problém so zbrojením. Obrana bude stáť viac, výsledok môže zostať rovnaký – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Opozičné strany kritizujú vládu. Po rokovaní „zdúchla ako gáfor“ a ekonomiku poslala ku dnu ako Titanic – VIDEO
Policajná databáza za 25 éčiek, sociálne zabezpečenie za 11. Policajti predávali citlivé údaje o celebritách a finančníkoch