Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Policajná databáza za 25 éčiek, sociálne zabezpečenie za 11. Policajti predávali citlivé údaje o celebritách a finančníkoch
Príslušníci talianskej polície vyhľadávali v interných databázach informácie o trestných konaniach, daňových záznamoch či bankových údajoch pre súkromné spoločnosti .
Príslušníci talianskej polície vyhľadávali v interných databázach informácie o trestných konaniach, daňových záznamoch či bankových údajoch pre súkromné spoločnosti .
Talianski policajti neoprávnene získavali osobné údaje o celebritách a finančníkoch z policajných databáz, ktoré ďalej predávali súkromným vyšetrovateľom a firmám na vymáhanie dlhov, oznámili v stredu vyšetrovatelia.
Polícia v Neapole uviedla, že vyšetruje 29 osôb pre podozrenie zo „zločinného sprisahania s cieľom nezákonne pristupovať k počítačovým systémom, z korupcie a vyzradenia profesionálneho tajomstva“.
Podľa vyšetrovateľov policajti pristupovali do interných databáz v prospech súkromných spoločností špecializujúcich sa na vyšetrovanie alebo vymáhanie pohľadávok a vyhľadávali informácie o trestných konaniach, daňových záznamoch či bankových údajoch.
„Obeťami týchto prienikov… sú niektoré osobnosti zo sveta zábavy, financií a biznisu, ako aj viaceré spoločnosti,“ uviedla polícia vo vyhlásení. Úrady odhadujú, že bolo odcudzených viac než milión dátových záznamov, z ktorých viac než 630‑tisíc mali neoprávnene stiahnuť dvaja policajti.
Vyšetrovatelia zaistili aj „cenník“, podľa ktorého prístup do policajnej databázy stál 25 eur a údaje zo systému sociálneho zabezpečenia stáli šesť až jedenásť eur. Polícia zhabala približne 1,3 milióna eur od osôb, ktoré sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Policajná databáza za 25 éčiek, sociálne zabezpečenie za 11. Policajti predávali citlivé údaje o celebritách a finančníkoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Pellegrini priznal problém so zbrojením. Obrana bude stáť viac, výsledok môže zostať rovnaký – VIDEO
Ruské dronové útoky zabili na Ukrajine najmenej troch ľudí
