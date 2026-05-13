13. mája 2026

Policajná databáza za 25 éčiek, sociálne zabezpečenie za 11. Policajti predávali citlivé údaje o celebritách a finančníkoch


Tagy: Bankové tajomstvo Celebrity Osobné údaje Talianska polícia utajované záznamy

Príslušníci talianskej polície vyhľadávali v interných databázach informácie o trestných konaniach, daňových záznamoch či bankových údajoch pre súkromné spoločnosti .



13.5.2026 (SITA.sk) - Príslušníci talianskej polície vyhľadávali v interných databázach informácie o trestných konaniach, daňových záznamoch či bankových údajoch pre súkromné spoločnosti .


Talianski policajti neoprávnene získavali osobné údaje o celebritách a finančníkoch z policajných databáz, ktoré ďalej predávali súkromným vyšetrovateľom a firmám na vymáhanie dlhov, oznámili v stredu vyšetrovatelia.

Polícia v Neapole uviedla, že vyšetruje 29 osôb pre podozrenie zo „zločinného sprisahania s cieľom nezákonne pristupovať k počítačovým systémom, z korupcie a vyzradenia profesionálneho tajomstva“.

Podľa vyšetrovateľov policajti pristupovali do interných databáz v prospech súkromných spoločností špecializujúcich sa na vyšetrovanie alebo vymáhanie pohľadávok a vyhľadávali informácie o trestných konaniach, daňových záznamoch či bankových údajoch.

„Obeťami týchto prienikov… sú niektoré osobnosti zo sveta zábavy, financií a biznisu, ako aj viaceré spoločnosti,“ uviedla polícia vo vyhlásení. Úrady odhadujú, že bolo odcudzených viac než milión dátových záznamov, z ktorých viac než 630‑tisíc mali neoprávnene stiahnuť dvaja policajti.

Vyšetrovatelia zaistili aj „cenník“, podľa ktorého prístup do policajnej databázy stál 25 eur a údaje zo systému sociálneho zabezpečenia stáli šesť až jedenásť eur. Polícia zhabala približne 1,3 milióna eur od osôb, ktoré sú predmetom vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Policajná databáza za 25 éčiek, sociálne zabezpečenie za 11. Policajti predávali citlivé údaje o celebritách a finančníkoch © SITA Všetky práva vyhradené.

