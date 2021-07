Pellegrini si mal vypýtať províziu 150-tisíc eur, vypovedal Imrecze

Stretnutie na večeri

Pellegrini hovorí o pomste

7.7.2021 - Bývalý šéf Finančnej správy SR František Imrecze začal spolupracovať s políciou. Vo svojej výpovedi dokonca označil aj ďalších vysokopostavených ľudí, ktorí sa mali podieľať na korupcii.Zároveň sa priznal aj k niektorým skutkom, ktoré sú mu kladené za vinu a spomenul tiež bývalého premiéra Petra Pellegriniho (Hlas-SD), ktorý si mal podľa jeho slov vypýtať províziu 150-tisíc eur. Informujú o tom Topky.sk.Portál pripomína, že Imrecze je vo väzbe už niekoľko mesiacov. Vo svojej výpovedi opisuje, ako riešili obstarávanie cez Michala Suchobu a Miroslava V., popisuje aj stretnutie s Pellegrinim na večeri, na ktorej preberali aj legislatívnu zmenu týkajúcu sa projektu VRP. Ten bol súčasťou Akčného plánu proti daňovým podvodom.„Na tejto večeri ma Pellegrini informoval, že splniť legislatívnu zmenu včas bude náročné a bude si to vyžadovať veľkú politickú podporu. Takisto sa ma spýtal, či je Suchoba ochotný finančne podporiť, aby sa táto legislatívna zmena zrealizovala, teda mal na mysli províziu za to, že bude táto legislatívna zmena zrealizovaná," vypovedal Imrecze s tým, že neskôr si mal Pellegrini vypýtať províziu 150-tisíc eur, no na večeri sumu nespomínal. „Po odchode z reštaurácie sa ma ešte Pellegrini na prechádzke spýtal, či tú finančnú odmenu od Michala Suchobu vieme zrealizovať prostredníctvom Miroslava V.," vypovedal Imrecze.



Pellegrini pre spomínaný portál reagoval, že nepozná obsah výpovede Imreczeho a netuší, o čom vo svojej údajnej výpovedi rozpráva.



„K pánovi Imreczemu môžem povedať len toľko, že som od neho určite nikdy nežiadal akúkoľvek ´finančnú podporu´ alebo inú výhodu. Na základe zverejnenej správy SIS i ďalších aktivít policajnej inšpekcie a prokuratúry sa ukazuje, že na Slovensku dochádza k manipulácii vyšetrovania a navádzaniu svedkov na rôzne výpovede. Tieto uniknuté výpovede kajúcnikov sa tak stávajú výlučne nástrojom politického boja s cieľom očierniť a poškodiť dobré meno vopred určených ľudí bez toho, aby sa voči tomu mohli efektívne brániť. V tomto prípade ide o očiernenie predsedu najsilnejšej opozičnej strany. Netuším, čo alebo kto vedie pána Imreczeho, aby tvrdil takúto lož. Pevne verím, že to nie je jeho pomsta voči mojej osobe za nevymenovanie do funkcie ministra financií," dodal Pellegrini.

Peter Pellegrini odmieta, že by prijal úplatok 150-tisíc za IT zákazku, o čom vypovedá bývalý prezident finančnej správy František Imrecze: „Nikdy som od nikoho nič nežiadal a nikdy som od nikoho nič neobdržal.“ Predseda Hlasu výpoveď Imreczeho vníma ako boj Igora Matoviča s cieľom pošpiniť ho. „My sa z toho nepotentujeme,“ povedal. Pellegrini vravel, že nebude vyčítať kajúcnikom ich výpovede, pretože možno im za to niekto niečo sľúbil alebo sú zlomení. „Mne osobne nie sú známe výpovede jedného ani druhého,“ vravel o výpovediach Imreczeho a majiteľa firmy Allexis Michala Suchobu, ktoré sa ho týkajú. Pellegrini tvrdí, že sa so Suchobom nepozná a vo veci tendra na virtuálnu registračnú pokladnicu sa nestretol ani s Výbohom. Priznal však, že sa s Výbohom, ktorý je kamarátom Roberta Fica, pozná. Vravel však len o tom, že sa s ním stretol na husacine v Chorvátskom Grobe, keď tam bol ako honorárny konzul Monaka s monackým kniežaťom. Kritizoval aj úniky informácií z vyšetrovania do médií.





