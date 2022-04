Po tomto už nikdy nebudete spať bosí. Neuveríte, prečo by ste mali spať v ponožkách

Organizmus nevie správne pracovať, sme nervózni a podráždení a dokonca aj naše zdravie rázne trpí. Existujú však typy a triky, ktoré nám vedia napomôcť k tomu, aby sme v noci zažívali pokojný a pohodový spánok, bez akýchkoľvek komplikácií.

Ak sa budíte na to, že vám je počas spánku zima, hlavným dôvodom sú chodidlá, ktoré indikujú to, či vám je zima alebo naopak. Ak vám je v noci chladno, rozhodne to nesmiete nechávať na náhodu. Práve toto je dôvodom ochorenia a nespavosti. A práve v takých chvíľach, by ste si mali obliecť ponožky, ktoré vás udržia po celú noc v teple. Ďalším častým dôvodom, prečo využívať počas noci ponožky, ako prevenciu pred chladným spánkom, je Raynaudova choroba.

Raynaudova choroba

Je to situácia, kedy sa prietok v krvi znižuje a výsledkom je stres a zima. Také príznaky tiež prichádzajú, pokiaľ sa ženské telo pripravuje na dôležitý prechod do menopauzy. V takýchto prípadoch vás ponožky uchránia pred chladom a budú vám regulovať teplotu po celú noc. Tip pre ľudí, ktorí trpia suchými pätami. Pokiaľ si neviete poradiť, večer pred spánkom si ich natrite nejakým kvalitným krémom, ktorý vám päty zjemní a následne na to, si obujte ponožky a nechajte pôsobiť celú noc. Nebudete veriť, aké jemné budú vaše nohy. Je dôležité spomenúť, že ponožky musia byť voľné a nie stiahnuté hocijakou gumičkou. Dokonca jedna dôležitá štúdia zistila, že pokiaľ máte počas intímneho styku s vašim partnerom ponožky, je väčší predpoklad dosiahnutia orgazmu. Prišlo sa na to na základe reakcií mozgu počas sexu.

Zistilo sa, že studené nohy odvádzajú pozornosť mužov. Samozrejme, ak máte s ponožkami problém, vadia vám alebo počas spánku túto formu oteplenia nepreferujete, existuje domácka forma pomoci, a to v podobe teplej fľaše, ktorú si dáte k nohám pred spaním a tá vám aspoň čiastočne privodí pocit tepla a relaxácie počas celej noci.