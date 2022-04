Čo s telom urobí jednodňový pôst? Prináša to len pozitíva

Je to z toho dôvodu, aby sa náš organizmus prečistil a na chvíľku oddýchol. Čo je na tom pravdy a čo jeden deň bez jedla urobí s naším telom?

V určitých častiach krajiny raz za rok príde obdobie, kedy sa drží takzvaná pôstna doba čiže pôst a v kresťanstve je to napríklad obdobie prípravy na Veľkú noc. Ak však nepatríte medzi veriacich a tento niekoľkotýždenný pôst vám nič nehovorí, premýšľali ste niekedy nad tým, čo s telom dokáže iba jednodňový pôst?

Štúdia, ktorá bola vykonávaná na myšiach ukázala, že iba 24 hodín bez jedla má naozaj na naše telo blahodárne a pozitívne účinky. Táto štúdia bola publikovaná v článku Cell Stem Cell a celý experiment spočíval v pokusoch, ktoré boli vykonávané na bunkách, ktoré sa nachádzajú v črevách. Vedci, ktorí sa touto štúdiou zaoberali, zistili, že sa tieto bunky začali po 24 hodín bez prísunu potravín chovať úplne inak, než ako tomu bolo bežne.

Keď totiž jeden deň vynecháte jedlo, spomínané bunky začnú namiesto sacharidov páliť tuky. Ak ste si teda celý čas mysleli, že jednodňový pôst je zbytočný a len tým svojmu telu ubližujete, opak je pravdou. Funkcia buniek, ktorá postupom času slabne, týmto pôstom zosilnie a bunky sú znovu obnovené.

Ako sa teda ukázalo, pôst môže byť pre naše telo veľmi prospešný a všetci tí, ktorí sa snažia schudnúť nejaké to kilo navyše, by ho do svojho chudnúceho plánu mali určite zaradiť. Pochopiteľne ale majte stále na pamäti, že by sa nič nemalo preháňať a v tomto prípade to platí dvojnásobne.