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09. júla 2026
Počet pracovných ponúk sa medziročne znížil, naopak vzrástli ponúkané platy i záujem uchádzačov
Tagy: Analýza Nezamestnanosť Pokles Pracovné ponuky Pracovné príležitosti Slovenská ekonomika Zamestnanosť
Ukázala to analýza pracovného portálu Profesia.sk. Počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk v prvom polroku 2026 medziročne ...
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9.7.2026 (SITA.sk) - Ukázala to analýza pracovného portálu Profesia.sk.
Počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk v prvom polroku 2026 medziročne klesol o 14 %. Aj napriek poklesu počtu inzerátov ponúkaný plat aj záujem uchádzačov o prácu rástli. Ukázala to analýza pracovného portálu Profesia.sk. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá portál prevádzkuje.
V prvej polovici tohto roka zamestnávatelia zverejnili na pracovnom portáli 117 830 ponúk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 14 %. V prípade textilného priemyslu je úbytok až tretinový.
O viac ako 20 % klesol počet inzerátov v pomocných prácach, poľnohospodárstve a potravinárstve, v umení, zákazníckej podpore, telekomunikáciách i vo vodohospodárstve a životnom prostredí.
Inzeráty však neubudli vo všetkých pracovných oblastiach. Na približne rovnakej úrovni ako vlani ostali v baníctve, lízingu, zdravotníctve, vrcholovom manažmente, poisťovníctve a v informačných technológiách.
Najviac pracovných príležitostí v tohtoročnom prvom polroku poskytol obchod, výroba, manažment, doprava a logistika či administratíva. Najväčší záujem pritom mali zamestnávatelia o predavačov, administratívnych pracovníkov, operátorov výroby, odborných predajcov a skladníkov.
Najvýraznejšie klesol počet ponúk v inzerátoch zo Žilinského a Bratislavského kraja. Najmenší úbytok, iba 3 %, bol v Košickom kraji. Hoci pracovných ponúk v prvej polovici tohto roka ubudlo, ponúkané mzdy rástli.
Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch na pracovnom portáli bol v prvom polroku 1 678 eur. Medziročne vzrástol o 7 %, oproti vlaňajšku tak priemerné ponúkané platy stúpli o 110 eur. O vyše 10 % stúpla priemerná ponúkaná mzda v inzerátoch zo štátnej správy a samosprávy, v chemickom priemysle, umení a v telekomunikáciách.
Najmenší rast, do 3 %, zaznamenal marketing, bankovníctvo a ekonomika. Najvyššie finančné ohodnotenie naďalej ponúka vrcholový manažment, informačné technológie a manažment.
Uchádzači o prácu boli v tomto roku aktívnejší ako vlani. Na jeden inzerát reagovalo v priemere 36 uchádzačov, čo je o osem viac ako v rovnakom období minulého roka.
Najväčší záujem pritom prejavili o prácu v administratíve, pomocných prácach a v zákazníckej podpore. Naopak, najmenej reakcií na ponuky zaznamenali telekomunikácie, zdravotníctvo, elektrotechnika a energetika, farmaceutický priemysel a strojárstvo.
Zdroj: SITA.sk - Počet pracovných ponúk sa medziročne znížil, naopak vzrástli ponúkané platy i záujem uchádzačov © SITA Všetky práva vyhradené.
Počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk v prvom polroku 2026 medziročne klesol o 14 %. Aj napriek poklesu počtu inzerátov ponúkaný plat aj záujem uchádzačov o prácu rástli. Ukázala to analýza pracovného portálu Profesia.sk. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá portál prevádzkuje.
Inzeráty neubudli vo všetkých oblastiach
V prvej polovici tohto roka zamestnávatelia zverejnili na pracovnom portáli 117 830 ponúk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 14 %. V prípade textilného priemyslu je úbytok až tretinový.
O viac ako 20 % klesol počet inzerátov v pomocných prácach, poľnohospodárstve a potravinárstve, v umení, zákazníckej podpore, telekomunikáciách i vo vodohospodárstve a životnom prostredí.
Inzeráty však neubudli vo všetkých pracovných oblastiach. Na približne rovnakej úrovni ako vlani ostali v baníctve, lízingu, zdravotníctve, vrcholovom manažmente, poisťovníctve a v informačných technológiách.
Najvýraznejší pokles ponúk
Najviac pracovných príležitostí v tohtoročnom prvom polroku poskytol obchod, výroba, manažment, doprava a logistika či administratíva. Najväčší záujem pritom mali zamestnávatelia o predavačov, administratívnych pracovníkov, operátorov výroby, odborných predajcov a skladníkov.
Najvýraznejšie klesol počet ponúk v inzerátoch zo Žilinského a Bratislavského kraja. Najmenší úbytok, iba 3 %, bol v Košickom kraji. Hoci pracovných ponúk v prvej polovici tohto roka ubudlo, ponúkané mzdy rástli.
Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch na pracovnom portáli bol v prvom polroku 1 678 eur. Medziročne vzrástol o 7 %, oproti vlaňajšku tak priemerné ponúkané platy stúpli o 110 eur. O vyše 10 % stúpla priemerná ponúkaná mzda v inzerátoch zo štátnej správy a samosprávy, v chemickom priemysle, umení a v telekomunikáciách.
Aktívnejšie uchádzanie o prácu
Najmenší rast, do 3 %, zaznamenal marketing, bankovníctvo a ekonomika. Najvyššie finančné ohodnotenie naďalej ponúka vrcholový manažment, informačné technológie a manažment.
Uchádzači o prácu boli v tomto roku aktívnejší ako vlani. Na jeden inzerát reagovalo v priemere 36 uchádzačov, čo je o osem viac ako v rovnakom období minulého roka.
Najväčší záujem pritom prejavili o prácu v administratíve, pomocných prácach a v zákazníckej podpore. Naopak, najmenej reakcií na ponuky zaznamenali telekomunikácie, zdravotníctvo, elektrotechnika a energetika, farmaceutický priemysel a strojárstvo.
Zdroj: SITA.sk - Počet pracovných ponúk sa medziročne znížil, naopak vzrástli ponúkané platy i záujem uchádzačov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Analýza Nezamestnanosť Pokles Pracovné ponuky Pracovné príležitosti Slovenská ekonomika Zamestnanosť
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