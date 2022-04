Pohoda deň_FM bude po troch rokoch opäť pre verejnosť –Donny Benét, múm a ďalší v štúdiách SRo a v Rádiu_FM

Je len málo mien, ktoré prirástli návštevníkov Pohody väčšmi k srdcu než Donny Benét. Tento austrálsky bonviván a hudobný stroj času sa po troch rokoch vracia na Slovensko a už v piatok 6. mája vystúpi s kapelou na Pohoda dni_FM. Z východného pobrežia Austrálie prinesie spolu s ním závan 70. rokov, psychedélie a veľa slnka kapela Greatest Hits. Temnejšiu a snovú atmosféru ponúknu hviezdy žánru indietronic – islandská kapela múm, ktorá zahrá naživo soundtrack ku kultovému nemému filmu z 30. rokov Menschen am Sonntag. Z domácej scény sa predstavia FVLCRVM, Quatro Emocione, 52 Hertz Whale a Nina Kohout. Návštevníci si môžu prísť zahrať stolný futbal o lístky na festival a organizátori Pohody prezradia nové mená a ďalšie novinky festivalu počas oficiálnej tlačovej konferencie. Nielen z pestrého programu sa teší šéfka Rádia_FM Janka Imrichová: „Po dvoch rokoch prázdnych koncertných štúdií sa s veľkou radosťou vraciame k pôvodnému zámeru Pohoda dňa_FM – stretnúť sa a zdieľať radosť z hudby a vzájomnej prítomnosti.” Vstup na podujatie je voľný.

múm

Islandská kapela múm hrá snovú hudbu na pomedzí žánrov ako indietronica a glitch pop. Na prelome tisícročí ich preslávili skvelé albumy Yesterday Was Dramatic – Today Is OK či Finally We Are No One. Na Pohoda deň_FM prichádzajú so špeciálnym projektom, v rámci ktorého ozvučia kultový nemecký nemý film Menschen am Sonntag. Film obsadený nehercami je nádhernou poetikou víkendu z doby pred nástupom Hitlera k moci. Gunnar Örn Tynes a Örvar Smárason zhudobnili aj ďalšie storočné legendy kinematografie, ako Upír Nosferatu či Krížnik Potemkin, no najviac si zamilovali práve „Ľudí v nedeľu“. Örvar Smárason to vysvetľuje nasledovne: „Film má všetko – živý portrét nášho milovaného Berlína, živelnosť mladosti, surovosť a experimentovanie neohrozených priekopníkov filmu, ktorí si robili veci po svojom. K tomu jednoduchý príbeh všedného dňa a ľudská sexualita so silným politickým podtextom.“ Hudbu k filmu hrávali v rámci pravidelných improvizačných večerov v Reykjavíku s rôznymi muzikantmi. V ustálenejšej podobe s ním následne koncertovali po Európe a viackrát aj v hlavnom meste Nemecka v čase festivalu Berlinale. Nahrávky z Berlína sa stali súčasťou Blu-ray vydania filmu z produkcie Britského filmového inštitútu.

DONNY BENÉT

Kylie Minogue, Nick Cave, INXS, Tame Impala... Austrália exportovala množstvo hudobných hviezd, no minimálne na facebooku má najväčší slovenský fanclub austrálsky post-disco fenomén Donny Benét. Pritom pri svojej premiére na Slovensku (na Pohode 2018) vystúpil ako umelec povedomý len znalcom lo-fi scény. Donnyho piesne a charizma ale zabrali okamžite. Počas jeho koncertov tancovali SBS-kári, fotografi, stage manageri i barmani. Na následnej vypredanej jesennej tour ho už na saxofóne sprevádzal brat Dan a v roku 2019 odohral Pohodu s celou kapelou – v rámci európskej premiéry v zostave The Donny Benét Show Band. To už ľudia vytiahli jagavé kúsky zo šatníka svojich rodičov, aby napokon mnohé z nich skončili pod nohami Donnyho Benéta. V roku 2020 sa so slovenskými fanúšikmi spojil aspoň setom zo svojho austrálskeho štúdia špeciálne vytvoreným pre festival Pohoda in the Air. Do Európy sa plánoval vrátiť s celou kapelou minulý rok, no napokon sa tak stane až v týchto dňoch a medzi prvými sa opäť predstaví aj fanúšikom na Slovensku. Okrem obľúbených hitov zaznejú aj nové piesne z albumu Mr. Experience či z najnovšieho inštrumentálneho EP Le Piano. NME vyzdvihuje jeho schopnosť reštaurovať 80-te roky do modernej a zároveň klasickej podoby. Podľa magazínu je jeho „post-disco party guilty pleasure poslednej dekády“ – je to hudba pre polnočné tance v miernom opojení, pri ktorých dúfate, že sa nikto iný nepozerá.

Greatest Hits

Donnyho na európskom turné sprevádza medzinárodná kapela z Gold Coast Greatest Hits. Kým Donny je reminiscenciou 80. rokov Greatest Hits nás vezmú ešte o jednu dekádu ďalej do minulosti. Závan sedemdesiatok, psychedélia, surf-rock a predovšetkým veľmi chytľavé rytmy a melódie. The Don si skrátka vie vybrať. Kapela vznikla na severe Anglicka, keď sa austrálsky umelec Ryan Cooper spojil s kamošmi z rôznych kútov sveta s jednoduchým zámerom, spraviť niečo, čo ma groove. Pre problémy s vízami sa napokon cez USA vrátil domov a dnes hrá kapela v zostave Ryan Cooper, Chelsea Foley a Henry Chatham. Ich hudba je o tom, ako sa vyrovnať s ťažkosťami s ľahkosťou. Ryan vraví: „Chceme sa smiať aj na našich neistotách, hovoriť o problémoch a pritom sa dobre zabaviť!“ Na konte majú zatiaľ dve vydarené EP-čka Vol. One a Volume two. Greatest Hits oznámili turné s Donnym so slovami: „Sme ohromne nadšení, že môžeme oznámiť, že v máji budeme na ceste s nikým iným, ako so samotným Mr. Experience Donnym Benétom. Že čo?! To je pre nás doslova splnený sen.“ Túto radosť budú šíriť aj v budove Slovenského rozhlasu a cez éter FM-ka celému Slovensku.

Quatro Emocione

Obľúbený žáner Vapor/synth resp. post-virtual secondwave lo-fi hyperpop zastúpi na Pohoda dni_FM bratislavská kapela Quatro Emocione. Ako napovedá názov kapely, ich hudba je o silných emóciách a zostavu tvorí šesť vynikajúcich muzikantov na čele so speváčkou Kristínou Smetanovou. Teda Kristína je vyštudovaná klaviristka, no práve ona vyludzuje spevu podobné melódie s pomocou keyboardu Vocaloid vkb-100. Za projektom je basgitarista Miloš Bulík, ktorý je známy z formácií Space Cats, La3no Cubano, Erik Šulc & Tribal Colours, Isobutane a ďalších. Pred rokom vydali EP Cheetahs In Danger, ktorý pojednáva o medziľudských vzťahoch, žúroch a v neposlednom rade o gepardoch ako o ohrozenom živočíšnom druhu.

FVLCRVM

FVLCRVM je sólový elektronický projekt Pištu Kráľoviča známeho aj z kapely Nvmeri (predtým The Uniques). V tejto jeho hudobnej inkarnácii preplieta produkciu okrajových klubových žánrov s popovými linkami za pomoci znovu-objavených zvukov 90-tych rokov. Jeho skladba “Hi!” bola zaradená ako číslo 1 v rámci renomovaného playlistu „Fresh Finds“ a dostala sa aj do playlistu BBC Radio 6music. Ďalším singlom „Words“ poskytol náhľad na jeho verziu dystopickej budúcnosti a na Spotify mu priniesol už vyše milión prehratí. Skladba sa tiež dostala do selekcie Song Of The Day na KEXP. FVLCRVM-ove živé vystúpenia búrajú bariéry medzi DJ setom a živým predstavením. Aj tým sa mu podarilo osloviť dramaturgov dvoch najvýznamnejších showcaseových festivalov v Európe, holandského ESNS a nemeckého Reeperbahn. V lete 2020 vydal debutové EP Attentioncore, za ktoré získal cenu Radio_Head Awards v kategórii elektronická hudba. Následne mu vyšli ďalšie úspešné tanečné tracky ako „Come Get Some“, „Do It All Again“, „Wildfire“ čo najnovší singel „X-tacy“.

52 Hertz Whale

Kapela 52 Hertz Whale si získala meno najmä vďaka energickým vystúpeniam v kluboch a na festivaloch po celej Európe (ako napríklad Liverpool Sound City, Ment, Colours of Ostrava, Žižkovská noc či Pohoda). Derek Robertson z Drowned in Sound označil ich koncert na festivale Sharpe za najintenzívnejší pulzujúci výkon, aký za celý víkend videl a dodal: „Majú euforickú post-rockovú stránku a sú super melodickí, no majú aj podmanivú silu. Keď rozpútajú šialenstvo, je to naozaj veľkolepé.“ Portál Getintothis označil ich pieseň „Fish In The Dead Sea“ po vystúpení v Liverpoole v roku 2019 za singel týždňa. Na konte majú dve EP-čka a spolu s Bulp reprezentovali našu scénu na tohtoročnom online vydaní festivalu Eurosonic Noorderslag.

Nina Kohout

Trenčianska speváčka Nina Kohout študuje na prestížnej londýnskej hudobnej škole The BRIT School, kde pôsobili aj Adele či Amy Winehouse. Minulý rok získala titul Objav roka na Radio Head Awards a začiatkom tohto roka vydala s výbornými ohlasmi debutové EP Pandemonium. Svojimi emotívnymi vystúpeniami pred pár dňami otvárala sériu koncertov izraelskej kapely Lola Marsh a predstaví sa aj v rámci Pohoda dňa_FM.

Tradičnú warm-up akciu Pohody pripravujú organizátori festivalu v spolupráci s Rádiom_FM, ktoré prinesie program Pohoda Dňa_FM aj vo svojom živom vysielaní. Vstup na podujatie je voľný.