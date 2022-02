Pohodu 2022 roztancuje aj víťaz Grammy Flume

Pohodu 2022 roztancuje víťaz Grammy za najlepší elektronický album roka 2017 – austrálsky DJ a producent Flume. Priekopník a popularizátor žánru future bass pôsobil aj ako člen dua What So Not a spolupracoval s množstvom mien ako Lorde, Chet Faker, Disclosure, Tove Lo, London Gramar. Medzi najväčšie austrálske hviezdy vystrelil s debutom Flume a celosvetový úspech mu priniesol druhý album Skin, ktorý The Independent označil za zvukový ekvivalent extázy. Začiatkom februára zverejnil pieseň „Say Nothing“ ako ochutnávku z tretieho albumu Palaces, ktorý vyjde 20. mája a medzi prvými si ho tak budú môcť vypočuť aj návštevníci Pohody. Čo môžu od neho čakať naživo? Ako napísal magazín 303 po jeho koncerte v Red Rocks: „Dychberúcu odyseu svetla a hudby.“ Organizátori Pohody sa o Flumea usilujú roky – odkedy ich na neho upriamil externý poradca Robo Brieška a ako dodávajú: „Pôjde o fantastický záver piatkového programu na hlavnom pódiu.“

Jedenásťročnému Harleymu Edwardovi Stretenovi zmenili život cereálie do mlieka. Teda presnejšie

CD-čko s mixovacím programom, ktoré bolo súčasťou balenia. Z voľnočasovej zábavy sa čoskoro stala primárna forma jeho realizácie a ešte pred dvadsiatkou začal produkovať houseovú hudbu pod menom HEDS. V roku 2011 sa dostal do rotácie austrálskej národnej stanice Triple J a s piesňami „Sleepless“, „Over You“ a „Paper Thin“ sa zúčastnil súťaže vydavateľstva Future Classic. Z týchto piesní zostavil tiež debutové EP Sleeples. Už o rok nato vydal eponymný debut Flume, ktorý nahral na svojom prvom laptope, aký si kedy kúpil a dokončil ho počas low-costového výletu v Londýne. Low-costový však nebol výsledok. Album mal skvelé recenzie, získal zaň štyri ocenenia na ARIA Music Awards a ovládol aj austrálsky rebríček predajnosti albumov. Deluxe verzia albumu obsahovala aj remix piesne od Disclosure „You & Me“, ktorý na Spotify atakuje hranicu pol miliardy vypočutí. Koncom toho istého roka vydal spoločne s Chetom Fakerom EP Lockjaw. Jeho súčasťou je hit „Drop The Game“ so skvelým tanečným videom, ktoré je dodnes najsledovanejšie na YouTube kanáli vydavateľstva Future Classic.

Počas prestávky medzi albumami pracoval napríklad s Emohom Insteadom na spoločnom projekte What So Not (odišiel z neho v roku 2015). Vydal remix piesne od Lorde „Tennis Court“ či singel „Some Minds“ s Andrewom Wyattom. Skutočne prelomovým bol jeho druhý album Skin. Aj vďaka hitom ako „Never Be Like You“, „Say It“ či „Smoke & Retribution“ ovládol album rebríček predajnosti v Austrálii, na Novom Zélande či rebríček tanečno-elektronických nahrávok v Spojených štátoch. Čerešničkou bola ďalšia cena za album roka na ARIA Music Awards a najmä Grammy za najlepší tanečný/elektronický album. Album rozvinul na nasledujúcich EP-čkách Skin Companion EP 1, Skin Companion EP 2 a Skin: The Remixes. V hlasovaní o pieseň roka Hottest 100 rádia Triple J získala skladba „Never Be Like You“ 2,2 milióna hlasov, čo je rekord v dejinách ankety austrálskej stanice. V stovke skladieb roka mal Flume aj ďalšie tri piesne.

V roku 2019 vydal experimentálnejší mixtape Hi This Is Flume, ktorý mu priniesol tretiu nomináciu za tanečný album roka na Grammy. Spolupracoval na ňom s umelcami ako slowthai, JPEGMafia, Sophie či Kučka. V lete toho istého roka vydal spolu s Reom Cragunom EP Quits. Nasledovali ďalšie úspešné single „Rushing Back“ a „The Difference“. Len pred pár dňami zverejnil pieseň „Say Nothing“. Ten je prvou piesňou z albumu Palaces, ktorý vyjde 20. mája. Opäť sa na ňom predstaví Kučka, ale i Caroline Polachek, Damon Albarn a mnohí ďalší. Na albume vyzýva poslucháčov, aby preradili rýchlosť a skúsili upriamiť svoju pozornosť na prírodu. Pozornosti fanúšikov kvalitnej tanečnej hudby by zase nemal ujsť jeho nový album, či jeho live vystúpenie na letisku Trenčín.

