Pohoda festival sa dostal medzi top 10 nezávislých európskych festivalov

V súčasnej dobe už veľkú časť európskej festivalovej scény spravujú nadnárodné spoločnosti, je preto veľkou raritou, že aj napriek korporatizácii si niektoré festivaly dokážu zachovať svoju nezávislosť.





Redaktor James Hanley z magazínu IQ sa pýtal šéfa slovenskej Pohody, aké sú výhody festivalu, ktorý ostáva naďalej nezávislý.odpovedá na otázku Mišo Kaščák.Do výberu sa dostali aj festivaly Shambala z Veľkej Británie, Hellfest z Francúzska, Exit zo Srbska, Montreux Jazz Festival zo Švajčiarska, Das Fest z Nemecka, Rock for People z Česka, Bilbao BBK Live zo Španielska, OPEN’ER z Poľska a Ghent Jazz z Belgicka.odpovedá Mišo Kaščák pre IQ magazín na otázku, čo robí Pohodu výnimočnou v porovnaní s ostatnými festivalmi.Organizátori festivalu Pohoda si nesmierne vážia, že aj napriek celosvetovej korporatizácii festivalov, majú možnosť naďalej ponúknuť návštevníkom a návštevníčkam nezávislý a slobodný festival na svetovej úrovni a že aj vďaka tomu sa Slovensko dokáže udržať na hudobnej mape nielen Európy.Pohoda aktuálne začala aj so zverejňovaním mien pre ročník 2024. Po prvom slovenskom mene, ktorým boli legendy, minulý týždeň zverejnili aj prvé zahraničné meno. Stala sa ním, ktorej mix post-punku so saxofónom funguje fantasticky. Ak máte radi živelnosť kapely Viagra Boys alebo dance punk rytmy LCD Soundsystem, tak tvorba DEADLETTER sa vám dostane pod kožu okamžite.