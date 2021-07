Už zajtra sa začne Pohoda on the Ground

Organizátori festivalu Pohoda už zajtra privítajú na letisku Trenčín prvých návštevníkov po dvoch rokoch. O jedenástej sa otvoria brány festivalov Pohoda on the Ground. Lístky sú stále dostupné a v prípade, že sa nevypredajú, budú sa dať kúpiť aj na mieste. Posledné vstupenky ostávajú na piatok a sobotu.

Na letisku už stojí väčšina festivalových stavieb, vrátane troch unikátnych kruhových stageov. Organizátori majú dobré správy od väčšiny umelcov a do Trenčína už dorazili britské kapely Dry Cleaning a Wooze. Celý festivalový tím, ktorý je už na letisku, sa nevie dočkať, kedy sa k ním pridajú návštevníci.

PRÍCHOD NA FESTIVAL

Návštevnícke parkovisko festivalu Pohoda on the Ground bude tentokrát z opačnej strany ako zvyčajne. Teda oproti miestu, kde býva stanový tábor pre peších. Všetci návštevníci tak budú prichádzať v smere od Trenčína / Nozdrkoviec. Do vyhľadávania v mapách treba zadať adresu Biskupická 58, 911 01, Trenčianske Biskupice, resp. si stačí pozrieť navigáciu na tomto linku: https://bit.ly/visitorgate. Na návštevníkov čaká festival s úplne odlišným rozložením, na aké sú zvyknutí pri veľkej Pohode. Všetky tri pódiá budú na betónovej ploche a stanovať sa bude v srdci areálu.

REGISTRÁCIA

Pre čo najplynulejší príchod na festival je ideálne registrovať sa vopred na pohoda.vacuumlabs.com. Registrovať sa však bude dať aj na mieste. Na vstupe to bude vyzerať nasledovne:

Ľudia z Vacuumlabs preveria, či ste registrovaní v systéme rychlotest-covid. Ak nie, budete sa môcť registrovať na mieste.

• Ak ste zaočkovaní alebo ste prekonali covid v uplynulých 180 dňoch, príde Vám SMS o aktivácii vstupenky.

• Ak nie ste zaočkovaní (neprekonali ste covid), idete na test, po otestovaní počkáte cca 15 minút na výsledok, ktorý príde formou SMS, pričom negatívny test automaticky aktivuje festivalovú vstupenku.

Program sa začína o 15.00, no v stánkoch a nápojových centrách sa bude dať občerstviť hneď po príchode do areálu. Program je prehľadne spracovaný v timeline a viac sa už o ňom návštevníci dočítajú na www.pohodafestival.sk či vo festivalovom magazíne, ktorý dostane každý návštevník pri vstupe zadarmo. Už v stredu si v ňom môžu prví z nich zotrieť mincou zoznam ďalších potvrdených mien Pohody 2022.

Festival sa končí každý deň o 10.00, kedy treba opustiť areál. Dobrou správou pre návštevníkov, ktorí si zakúpili vstupenky na viaceré dni je, že si nebudú musieť baliť stany. Nevyhnutná je však opakovaná registrácia.

FILM O POHODE ON THE GROUND NATOČIA NÁVŠTEVNÍCI

Výnimočným bude aj koncept dokumentu o Pohode. Organizátori vyzvali návštevníkov, aby robili to, čo je zväčša na festivaloch zakázané – vzali si kamery, foťáky, „Gopročky“ alebo použili mobily a natočili svoje najsilnejšie zážitky z festivalu. Autorkou konceptu je režisérka Lucia Kašová, ktorá v posledných rokoch točí dokumenty o festivale Pohoda, vrátane filmu Orchester z krajiny ticha o prvom afganskom ženskom orchestri Zohra. Viac informácií o celom koncepte sa dočítate tu: www.pohodafestival.sk/sk/novinky/natocme-spolu-film-o-pohode-on-the-ground

Teší sa na vás tím festivalu Pohoda.