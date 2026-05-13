 Zo zahraničia

13. mája 2026

Ruské dronové útoky zabili na Ukrajine najmenej troch ľudí


russia_ukraine_war_94_89 676x507 13.5.2026 (SITA.sk) - Rusko pri nezvyčajnom dennom bombardovaní zasiahlo najmä západ Ukrajiny. Úrady hlásia obete, zranených aj poškodenú civilnú infraštruktúru.

Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších najmenej dvanásť utrpelo zranenia pri ruskom dronovom útoku na Ukrajinu, ktorý bol zameraný najmä na západné oblasti krajiny.


Podľa ukrajinských úradov ide o nezvyčajnú zmenu taktiky Moskvy, keďže Rusko doteraz väčšinu rozsiahlych raketových a dronových útokov podnikalo v noci.



Poplach v Kyjeve


Novinári agentúry AFP v Kyjeve videli obyvateľov ukrývajúcich sa v staniciach metra, zatiaľ čo v meste zneli sirény leteckého poplachu.


Starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko oznámil, že protivzdušná obrana zasahovala proti ruským dronom.



Traja mŕtvi


Najhoršia situácia bola v západoukrajinskom meste Rivne, kde podľa miestnych úradov zahynuli traja ľudia a ďalší štyria utrpeli zranenia. Útoky poškodili civilnú infraštruktúru aj obytnú budovu.


Ďalších najmenej osem zranených hlásili úrady z Odeskej oblasti pri Čiernom mori a z Chmeľnyckej a Čerkaskej oblasti v strednej Ukrajine.


Ukrajinská vojenská rozviedka už skôr varovala, že ruské sily spustili „dlhodobý vzdušný útok proti kritickým objektom na Ukrajine“.




Zdroj: SITA.sk - Ruské dronové útoky zabili na Ukrajine najmenej troch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

