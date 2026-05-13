Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Ruské dronové útoky zabili na Ukrajine najmenej troch ľudí
Rusko pri nezvyčajnom dennom bombardovaní zasiahlo najmä západ Ukrajiny. Úrady hlásia obete, zranených aj poškodenú civilnú infraštruktúru. Najmenej traja ľudia ...
Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších najmenej dvanásť utrpelo zranenia pri ruskom dronovom útoku na Ukrajinu, ktorý bol zameraný najmä na západné oblasti krajiny.
Podľa ukrajinských úradov ide o nezvyčajnú zmenu taktiky Moskvy, keďže Rusko doteraz väčšinu rozsiahlych raketových a dronových útokov podnikalo v noci.
Poplach v Kyjeve
Novinári agentúry AFP v Kyjeve videli obyvateľov ukrývajúcich sa v staniciach metra, zatiaľ čo v meste zneli sirény leteckého poplachu.
Starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko oznámil, že protivzdušná obrana zasahovala proti ruským dronom.
Traja mŕtvi
Najhoršia situácia bola v západoukrajinskom meste Rivne, kde podľa miestnych úradov zahynuli traja ľudia a ďalší štyria utrpeli zranenia. Útoky poškodili civilnú infraštruktúru aj obytnú budovu.
Ďalších najmenej osem zranených hlásili úrady z Odeskej oblasti pri Čiernom mori a z Chmeľnyckej a Čerkaskej oblasti v strednej Ukrajine.
Ukrajinská vojenská rozviedka už skôr varovala, že ruské sily spustili „dlhodobý vzdušný útok proti kritickým objektom na Ukrajine“.
Zdroj: SITA.sk - Ruské dronové útoky zabili na Ukrajine najmenej troch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajná databáza za 25 éčiek, sociálne zabezpečenie za 11. Policajti predávali citlivé údaje o celebritách a finančníkoch
