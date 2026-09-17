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17. septembra 2026
Pred displejmi trávime hodiny denne. Nové technológie sa čoraz viac zameriavajú na ochranu očí
Bližší pohľad na zobrazovacie technológie stojace za zrakovým komfortom naprieč najnovšími zariadeniami značky HONOR
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Od vybavovania správ a pracovných videohovorov až po večerné čítanie či sledovanie seriálov trávime pred displejmi podstatnú časť dňa. Zrakový komfort sa tak stal oveľa praktickejšou témou než v minulosti. Vysoký jas, ostrosť a sýte farby sú síce stále dôležité, no používatelia si čoraz viac všímajú, ako sa ich oči cítia po niekoľkých hodinách práce či zábavy.
Tento posun vnímania priamo určuje smerovanie noviniek z dielne značky HONOR. Pri zariadeniach ako HONOR Magic V6, HONOR Magic8 Lite či prichádzajúci HONOR Pad 20 kladie výrobca mimoriadny dôraz na technológie, ktoré aktívne znižujú únavu očí, no zároveň neochudobňujú používateľa o plnohodnotný vizuálny zážitok.
Prečo na komforte displeja záleží viac
Obrazovky smartfónov a tabletov máme pred očami v najrôznejších prostrediach. Cez deň na priamom slnku, v prítmí kancelárie, v posteli pred spaním, pri letmej kontrole notifikácií aj pri sústredenom štúdiu. Displej sa musí všetkým týmto podmienkam prirodzene prispôsobiť. Starostlivosť o zrak preto zohráva čoraz väčšiu úlohu už vo fáze vývoja samotných panelov. Riešenia ako vysokofrekvenčné PWM stmievanie, hardvérová redukcia modrého svetla, adaptívna úprava odtieňov či dynamické stmievanie pomáhajú chrániť zrak pred predčasnou únavou najmä počas dlhších chvíľ strávených pred obrazovkou.
Skladací telefón pripravený na rozmanité situácie
Pri skladacom smartfóne HONOR Magic V6 je dôraz na ochranu očí prítomný na oboch paneloch, vonkajšom aj vnútornom. Zariadenie využíva 4320Hz PWM stmievanie a zahŕňa ucelený balík technológií HONOR displeja komfortného pre oči. Nechýba v ňom AI Rozostrenie displeja, Dynamické stmievanie displeja, AI Cirkadiánne nočné zobrazenie, Prirodzený tón ani hardvérová nízka úroveň modrého svetla.
Táto zostava presne kopíruje spôsob, akým sa skladacie telefóny bežne používajú. Vonkajší displej slúži na rýchle vybavenie agendy počas dňa, kým na veľkej vnútornej obrazovke človek trávi dlhší neprerušovaný čas čítaním, multitaskingom alebo pozeraním videí. HONOR Magic V6 je navyše vybavený obojstrannou antireflexnou vrstvou s nízkou odrazivosťou, ktorá potláča nepríjemné odlesky okolia a zlepšuje čitateľnosť aj na priamom dennom svetle.
Displej postavený na každodenné tempo
Rovnakú filozofiu uplatňuje aj smartfón HONOR Magic8 Lite. Jeho 6,79-palcový displej pre komfort očí podporuje 3840Hz Bezrizikové stmievanie displeja pre komfort očí, Dynamické stmievanie displeja, AI Cirkadiánne nočné zobrazenie, AI Rozostrenie displeja a hardvérovú ochranu pred modrým svetlom. Ide o výbavu, ktorej prínos je najciteľnejší pri bežných situáciách, ako je prehliadanie sociálnych sietí pri slabom svetle, večerné čítanie, kontrola správ vonku či sledovanie videí na cestách. Panel si zároveň zachováva všetky očakávané parametre moderného smartfónu vrátane 1.5K rozlíšenia, 120Hz obnovovacej frekvencie a špičkového jasu na úrovni až 6000 nitov.
Väčšia plocha na dlhšie sústredenie
Otázka zrakovej pohody naberá ešte väčšiu váhu pri tabletoch, pri ktorých človek prirodzene trávi viac súvislého času štúdiom, prácou s dokumentmi alebo oddychom. Práve v tomto segmente ponúka zaujímavú odpoveď HONOR Pad 20. Zariadenie, ktoré onedlho dorazí na slovenský trh, prichádza s 12,1-palcovým 3K HONOR displejom komfortným pre oči, ktorý dopĺňa 120Hz dynamická obnovovacia frekvencia a funkcia AI dynamického zobrazenia. Pre používateľov, ktorí na tablete riešia online výučbu, pracovné tabuľky alebo multimédiá, predstavujú tieto parametre rozdiel, ktorý si po celom dni okamžite všimnú.
Jednotný smer naprieč kategóriami
Či už ide o klasické smartfóny, skladacie zariadenia alebo tablety, odkaz značky HONOR zostáva rovnaký. Vývoj obrazoviek už dávno nie je len o predbiehaní sa v papierových hodnotách jasu či rozlíšenia. Komfort pri reálnom používaní je dnes prinajmenšom rovnako zásadný. Tento posun odráža jednoduchú skutočnosť, že pred displejmi trávime viac času a v pestrejších podmienkach než kedykoľvek predtým. Technológie sa tomu musia prispôsobiť. V novom portfóliu preto HONOR kladie dôraz na displeje, ktorých prínos pre každodennú pohodu očí ocení používateľ najmä pri dlhodobom používaní.
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