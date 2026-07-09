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24hod.sk Kultúra Knižné novinky
09. júla 2026
Príbeh skupiny ABBA ukazuje cenu slávy, talentu aj nesmrteľných melódií
Ako vznikol zvuk, ktorý ani po päťdesiatich rokoch nezostarol?
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Prečo boli kostýmy skupiny ABBA také extravagantné? A prečo sa kapela po rozpade stala ikonou gej komunity? Príbeh skupiny ABBA ponúka množstvo odpovedí, no zároveň otvára nové otázky.
Jan Gradvall neprišiel zvonku. S členmi skupiny mal dlhoročný profesionálny vzťah a v roku 2013 získal niečo, čo sa novinárom nestáva často - ich úplnú dôveru. Nasledujúce roky ich opakovane spovedal, vracal sa k starým udalostiam, porovnával spomienky a skladal mozaiku jedného z najväčších hudobných príbehov. Výsledok je cítiť na každej strane. Nečítate len o tom, čo sa stalo. Rozumiete aj tomu, prečo sa to stalo. A práve to robí z knihy viac než len ďalší titul o slávnej skupine.
Asi každý vie, že ABBA prerazila vďaka piesni Waterloo. Málokto si však uvedomuje, aký otras spôsobila v samotnej súťaži. Gradvall opisuje okamih, keď Agnetha a Frida zbiehali po schodoch vo vysokých platformových čižmách a spustili dnes už legendárne: "My, my! At Waterloo, Napoleon did surrender..." V tej chvíli sa podľa autora nezačala len cesta jednej kapely. Zmenila sa celá predstava o tom, čo môže byť Eurovízia.
Hudobne bola Waterloo malou revolúciou. Zo súťaže šlágrov sa stal moderný popový festival a Európa sa zrazu snažila nájsť svoju vlastnú Abbu. Nie náhodou sa o dva roky neskôr objavili skupiny, ktoré nápadne pripomínali švédsku štvoricu.
Možno najväčším prekvapením knihy je množstvo historických súvislostí. Gradvall nehovorí len o hudbe. Vysvetľuje, ako švédska daňová legislatíva ovplyvnila extravagantné kostýmy skupiny, prečo bola pre miestnu kultúru dôležitá tanečná hudba dansband či dokonca pripomína veľkú spoločenskú udalosť - prechod Švédska z ľavostrannej na pravostrannú premávku v roku 1967.
Na prvé počutie to znie ako odbočka. V skutočnosti však tieto kapitoly ukazujú krajinu, z ktorej ABBA vyrástla. Zrazu si uvedomíte, že kapela nevznikla vo vákuu. Bola súčasťou meniaceho sa Švédska.
Ak existuje jedna skladba, ktorá vystihuje fenomén Abby, je to Dancing Queen. Gradvall opisuje aj technické detaily jej vzniku. Keď bola skladba prakticky hotová, tvorcovia cítili, že jej ešte niečo chýba. Bubeník Roger Palm preto dodatočne nahral hi-hat, ktorý piesni dodal iskru. Práve takýchto drobných zákulisných momentov je v knihe množstvo. Autor zároveň výborne vysvetľuje, prečo hudba Abby nestarne.
Nie je veľa hudobných kníh, ktoré dokážu zmeniť spôsob, akým vnímate pesničky, ktoré poznáte celý život. Príbeh skupiny ABBA to dokáže. A možno práve preto patrí medzi najlepšie knihy o hudbe, aké za posledné roky vyšli.
Milan Buno, knižný publicista
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