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 24hod.sk    Kultúra    Pohoda festival

09. júla 2026

Pohoda 2026: Na trenčianskom letisku sa po prvýkrát predstavila skupina The Cure (foto)


Tagy: The Cure

Kapela počas svojho 2,5-hodinového koncertu zahrala skladby ako Just Like Heaven, A Forest, A Night Like This, The Walk či The Last Day of Summer.



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Pohoda 2026: Na trenčianskom letisku sa po prvýkrát predstavila skupina The Cure

Festival Pohoda odštartoval svoj extra deň na trenčianskom letisku vystúpením anglickej alternatívno-rockovej skupiny The Cure. Tá aktuálne patrí medzi najpočúvanejšie kapely na svete.

Kapela počas svojho 2,5-hodinového koncertu zahrala skladby ako Just Like Heaven, A Forest, A Night Like This, The Walk či The Last Day of Summer. Nevynechali ani najznámejšie hity ako Friday I’m In Love a Boys Don’t Cry.

Zoskupenie The Cure, ktoré vzniklo v roku 1976 v južnom Anglicku, odohralo už okolo 1800 koncertov. Niektoré ich skladby majú stomiliónové prehratia, pričom Friday I’m In Love a Boys Don’t Cry sa blížia k miliarde.

Kapela vydala 14 štúdiových albumov, niekoľko výberoviek a živých nahrávok, zložila viacero skladieb do soundtrackov, okrem iného aj do filmu Vrana. Svojou tvorbou, koncertnými turné a vplyvom na hudobnú scénu si The Cure vyslúžili v roku 2019 zápis do Rock’n’rollovej siene slávy.

Ich rané albumy, ako Three Imaginary Boys a Seventeen Seconds ich zaradili medzi čelné mená post-punku a novej vlny. S ďalším albumom Pornography sa presunuli aj bližšie k temnejšiemu gothic rocku. V neskorších rokoch prešli k širšej popovej palete, ktorej vrcholom boli albumy Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Disintegration a Wish. V deväťdesiatych rokoch a na začiatku nového tisícročia vydali ďalšie štyri albumy.

Pohoda 2026: Na trenčianskom letisku sa po prvýkrát predstavila skupina The Cure

Neskôr si fanúšikovia museli na najnovšiu štúdiovku počkať šestnásť rokov, počas ktorých ale skupina naďalej aktívne koncertovala a viaceré vystúpenia sa zapísali do jej histórie ako najväčšie, najsledovanejšie, či najdlhšie. „Pamätným je mexický narodeninový koncert Roberta Smitha v roku 2013, kedy The Cure odohrali až 50 piesní a vystúpenie trvalo 257 minút,“ ozrejmili organizátori Pohody. V roku 2024 vydali dlhoočakávanú štúdiovku Songs Of A Lost World, ktorá je celosvetovo považovaná za jeden z najlepších albumov, aký v danom roku vyšiel.

Kapela a jej líder Robert Smith sa stali viac než len hudobným zoskupením. Ovplyvnili módu (gothic, new wave), vizuálne umenie, subkultúry aj spôsob, akým jednotlivé generácie vnímajú melanchóliu či lásku.

Pohoda 2026: Na trenčianskom letisku sa po prvýkrát predstavila skupina The Cure

Vďaka nezameniteľnému zvuku – spojeniu melanchólie, gitarových stien, syntetizátorov a Smithovho hlasu – sa The Cure stali jednou z naj­vplyvnejších kapiel alternatívnej rockovej scény. Zvuk kapely bol označovaný ako post-punk, gothic rock, new wave a alternatívny rock. Frontman kapely Smith ju označuje ako „hudba Cure“.


Tagy: The Cure
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