Mikulec označil Kuciaka za čestného novinára, ktorý odhaľoval pravdu a nenechal sa zastrašiť

Polícia Kuciaka neochránila

Médiá suplovali prácu polície





Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana Kočnera.





21.2.2022 (Webnoviny.sk) - Investigatívny novinár Ján Kuciak pri svojej práci prišiel na prepojenia a podozrenia z trestnej činnosti, nad ktorými orgány činné v trestnom konaní dovtedy zakrývali oči.Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Slovensko si dnes pripomína štvrté výročie novinára a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.Minister skonštatoval, že vražda novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa zdala ako zlý sen, z ktorého sa nedarilo nikomu na Slovensku zobudiť.„Nesmieme zabúdať, že polícia pod vedením spriaznených policajných funkcionárov bývalej éry vyhrážky adresované Jánovi Kuciakovi pre jeho prácu zamietla pod koberec a nepodnikla kroky na jeho ochranu,“ pokračoval Mikulec.Pripomenul zároveň dôležitosť médii v demokratickej spoločnosti. „Máme za sebou dlhé obdobie, keď médiá navyše suplovali aj prácu polície, ktorá mala zviazané ruky pri vyšetrovaní trestných činov takzvaných našich ľudí. Práve Ján Kuciak bol čestným novinárom, ktorý hľadal a odhaľoval pravdu a nedal sa zastrašiť ani tými, ktorí si mysleli, že im Slovensko patrí,“ napísal minister.Vražda novinára podľa Mikulca zaväzuje k tomu, aby sa takýto čin už nikdy nezopakoval. „Vražda dvoch mladých ľudí bola plná nenávisti, strachu postaviť sa pravde a niesť za svoje skutky zodpovednosť. Vlna nenávisti, ktorú živia niektorí politici dnes, je desivým prepojením s minulosťou. Pred štyrmi rokmi to bol novinár, v týchto dňoch a týždňoch sú adresátmi atakov ďalšie skupiny ľudí, a to len preto, že si poctivo robia svoju prácu. Chcem ubezpečiť všetkých, že polícia si nebude zakrývať oči pred útokmi na novinárov, zdravotníkov a najnovšie aj poslancov Národnej rady SR,“ uzavrel.