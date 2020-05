Kiná a divadlá budú otvorené aj v nedeľu, Matovič ohlásil aj termín otvorenia fitness centier (video)

Podujatia po 22. hodine

25.5.2020 -Podmienky prevádzky vo vnútorných priestoroch verejného stravovania sa od stredy 27. mája opäť o niečo zmiernia. Kým momentálne platí nariadenie, podľa ktorého môže vo vnútorných priestoroch podnikov verejného stravovania byť jeden človek na 15 metrov štvorcových, od stredy bude alternatívou tejto podmienky zabezpečenie dvojmetrových rozostupov medzi jednotlivými zákazníkmi alebo dvojmetrových rozostupov medzi rohmi stolov.Ako informoval premiér Igor Matovič, záleží na jednotlivých prevádzkach, ktorú z týchto možností využijú. Podmienky pre verejné stravovanie vo vnútorných priestoroch sa tak v podstate vyrovnávajú s doteraz platnými podmienkami pri vonkajších priestoroch.Zároveň sa pritom od stredy umožňuje prevádzkam verejného stravovania usporadúvať uzavreté podujatia aj po 22. hodine.Podmienkou však bude vedenie zoznamu účastníkov takejto akcie pre potreby regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorý musí byť k dispozícii do 30 dní po ich uskutočnení. Premiér Matovič v tomto prípade hovorí o umožnení organizovania podujatí, ako sú svadby, či rôzne oslavy.Konzílium odborníkov zároveň rozhodlo predĺžiť možnosť pobytu vo vybraných krajinách z pôvodných 24 hodín na 48 hodín. Týka sa to ôsmich krajín, ktorými sú Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Nemecko a Švajčiarsko."Povedal by som, že je to dobrá vôľa Slovenskej republiky voči týmto ôsmim krajinám," dodal Matovič s tým, že ide o krajiny, ktoré boli identifikované ako menej rizikové. Priznáva však, že nie všetky tieto krajiny umožňujú vstup Slovákov bez testov. Toto je podľa premiéra otázkou ďalších rokovaní.Súčasťou pondelňajšieho balíka rozhodnutí odborného konzília epidemiológov, hygienikov a verejných zdravotníkov je aj umožnenie nedeľnej prevádzky niektorých ďalších prevádzok a poskytovateľov služieb.Ide o kiná, divadlá, taxislužby, autoškoly, turistické informačné centrá a služby ambulantného predaja.Predseda vlády zároveň oznámil, že od stredy budúceho týždňa, teda od 3. júna, budú zároveň otvorené všetky vnútorné športoviská. Obmedzením bude buď jeden človek na 15. metroch štvorcových plochy, alebo zabezpečenie dvojmetrového odstupu.Podmienkou v týchto prevádzkach nebude ani nosenie rúšok. Ich prevádzkovatelia však budú musieť viesť presnú evidenciu cvičiteľov, ktorá bude musieť byť rovnako regionálnym úradom verejného zdravotníctva k dispozícii 30 dní.Otvorené tak budú môcť byť aj diskutované fitness centrá, a to vrátane šatní so sprchami. Všetky zariadenia sa však budú musieť po každom cvičiteľovi dezinfikovať.Čo sa týka letných dovoleniek, premiér vyzýva ľudí, aby ich strávili na Slovensku a podporili tým aj slovenský cestovný ruch.„Ak však niekto túži po mori, nech sa pozerá po krajinách, v ktorých je tá situácia dobrá. Spomeniem napríklad Grécko či Chorvátsko. Určite by som však bol opatrný pri spoznávaní krás v Taliansku, Španielsku či v Londýne,“ uviedol predseda vlády.Dodal, že je pripravená analýza, na základe ktorej na najbližšom rokovaní vlády budú hovoriť aj o tom, či bude na Slovensku naďalej platiť núdzový stav.