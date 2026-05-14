|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bonifác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. mája 2026
Putin vymenil gubernátorov dvoch regiónov pri hraniciach s Ukrajinou
Vo funkciách skončili doterajší šéfovia Belgorodskej a Brianskej oblasti Viačeslav Gladkov a Alexander Bogomaz, ktorí viedli regióny počas celej ruskej ofenzívy proti Ukrajine. Ruský prezident
Zdieľať
14.5.2026 (SITA.sk) - Vo funkciách skončili doterajší šéfovia Belgorodskej a Brianskej oblasti Viačeslav Gladkov a Alexander Bogomaz, ktorí viedli regióny počas celej ruskej ofenzívy proti Ukrajine.
Ruský prezident Vladimir Putin vymenil gubernátorov dvoch regiónov susediacich s Ukrajinou, ktoré sú pravidelne terčom ukrajinských útokov. Informoval o tom Kremeľ.
Vo funkciách skončili doterajší šéfovia Belgorodskej a Brianskej oblasti Viačeslav Gladkov a Alexander Bogomaz, ktorí viedli regióny počas celej ruskej ofenzívy proti Ukrajine.
Novým dočasným gubernátorom Belgorodskej oblasti sa stal armádny generál Alexander Šuvajev, ktorý bojoval na Ukrajine od roku 2022. Podľa ruských médií sa zúčastnil aj na vojenských operáciách Ruska na severnom Kaukaze, v Gruzínsku a v Sýrii.
Šuvajev pochádza priamo z Belgorodskej oblasti a absolvoval kremeľský program „Čas pre hrdinov“, ktorého cieľom je pretláčať veteránov vojny na Ukrajine do vysokých štátnych funkcií.
Do čela Brianskej oblasti Putin vymenoval Jegora Kovaľčuka, ktorý predtým krátko pôsobil vo vedení ruskej okupačnej správy v ukrajinskom Luhansku.
Belgorodská aj Brianska oblasť patria medzi regióny najviac zasiahnuté cezhraničnými útokmi počas viac než štvorročného konfliktu. Belgorodská oblasť bola podľa AFP terčom opakovaných ukrajinských protiútokov a vpádov ozbrojených skupín.
Zdroj: SITA.sk - Putin vymenil gubernátorov dvoch regiónov pri hraniciach s Ukrajinou © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský prezident Vladimir Putin vymenil gubernátorov dvoch regiónov susediacich s Ukrajinou, ktoré sú pravidelne terčom ukrajinských útokov. Informoval o tom Kremeľ.
Vo funkciách skončili doterajší šéfovia Belgorodskej a Brianskej oblasti Viačeslav Gladkov a Alexander Bogomaz, ktorí viedli regióny počas celej ruskej ofenzívy proti Ukrajine.
Novým dočasným gubernátorom Belgorodskej oblasti sa stal armádny generál Alexander Šuvajev, ktorý bojoval na Ukrajine od roku 2022. Podľa ruských médií sa zúčastnil aj na vojenských operáciách Ruska na severnom Kaukaze, v Gruzínsku a v Sýrii.
Šuvajev pochádza priamo z Belgorodskej oblasti a absolvoval kremeľský program „Čas pre hrdinov“, ktorého cieľom je pretláčať veteránov vojny na Ukrajine do vysokých štátnych funkcií.
Do čela Brianskej oblasti Putin vymenoval Jegora Kovaľčuka, ktorý predtým krátko pôsobil vo vedení ruskej okupačnej správy v ukrajinskom Luhansku.
Belgorodská aj Brianska oblasť patria medzi regióny najviac zasiahnuté cezhraničnými útokmi počas viac než štvorročného konfliktu. Belgorodská oblasť bola podľa AFP terčom opakovaných ukrajinských protiútokov a vpádov ozbrojených skupín.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Putin vymenil gubernátorov dvoch regiónov pri hraniciach s Ukrajinou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Súd v najsledovanejšej korupčnej kauze na Ukrajine rozhodol jasne, bývalého Zelenského poradcu Jermaka poslal do väzby
Súd v najsledovanejšej korupčnej kauze na Ukrajine rozhodol jasne, bývalého Zelenského poradcu Jermaka poslal do väzby
<< predchádzajúci článok
Pellegrini v Bukurešti vyzdvihol slovenský podiel na vývoji nového obrneného vozidla pre Rumunsko
Pellegrini v Bukurešti vyzdvihol slovenský podiel na vývoji nového obrneného vozidla pre Rumunsko