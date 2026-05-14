14. mája 2026

Putin vymenil gubernátorov dvoch regiónov pri hraniciach s Ukrajinou


Vo funkciách skončili doterajší šéfovia Belgorodskej a Brianskej oblasti Viačeslav Gladkov a Alexander Bogomaz, ktorí viedli regióny počas celej ruskej ofenzívy proti Ukrajine. Ruský prezident



14.5.2026 (SITA.sk) - Vo funkciách skončili doterajší šéfovia Belgorodskej a Brianskej oblasti Viačeslav Gladkov a Alexander Bogomaz, ktorí viedli regióny počas celej ruskej ofenzívy proti Ukrajine.


Ruský prezident Vladimir Putin vymenil gubernátorov dvoch regiónov susediacich s Ukrajinou, ktoré sú pravidelne terčom ukrajinských útokov. Informoval o tom Kremeľ.

Vo funkciách skončili doterajší šéfovia Belgorodskej a Brianskej oblasti Viačeslav Gladkov a Alexander Bogomaz, ktorí viedli regióny počas celej ruskej ofenzívy proti Ukrajine.

Novým dočasným gubernátorom Belgorodskej oblasti sa stal armádny generál Alexander Šuvajev, ktorý bojoval na Ukrajine od roku 2022. Podľa ruských médií sa zúčastnil aj na vojenských operáciách Ruska na severnom Kaukaze, v Gruzínsku a v Sýrii.

Šuvajev pochádza priamo z Belgorodskej oblasti a absolvoval kremeľský program „Čas pre hrdinov“, ktorého cieľom je pretláčať veteránov vojny na Ukrajine do vysokých štátnych funkcií.

Do čela Brianskej oblasti Putin vymenoval Jegora Kovaľčuka, ktorý predtým krátko pôsobil vo vedení ruskej okupačnej správy v ukrajinskom Luhansku.

Belgorodská aj Brianska oblasť patria medzi regióny najviac zasiahnuté cezhraničnými útokmi počas viac než štvorročného konfliktu. Belgorodská oblasť bola podľa AFP terčom opakovaných ukrajinských protiútokov a vpádov ozbrojených skupín.



Zdroj: SITA.sk - Putin vymenil gubernátorov dvoch regiónov pri hraniciach s Ukrajinou © SITA Všetky práva vyhradené.

Súd v najsledovanejšej korupčnej kauze na Ukrajine rozhodol jasne, bývalého Zelenského poradcu Jermaka poslal do väzby
Pellegrini v Bukurešti vyzdvihol slovenský podiel na vývoji nového obrneného vozidla pre Rumunsko

