Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Pellegrini v Bukurešti vyzdvihol slovenský podiel na vývoji nového obrneného vozidla pre Rumunsko
Prezident Peter Pellegrini navštívil 13. mája v rumunskej metropole Bukurešti významnú medzinárodnú výstavu Black Sea Defence, Aerospace and Security (BSDA), ktorá patrí medzi najdôležitejšie podujatia obranného a bezpečnostného priemyslu v regióne Čierneho mora.
Ako informovala prezidentská kancelária, na výstave si osobne prezrel projekt s názvom VLAH (Vehicul de Luptă Autonom Hidramat), čo je ľahký obrnený taktický automobil vyvinutý slovenskou spoločnosťou pre rumunskú armádu.
„Je to ukážka toho, že na Slovensku vieme vymyslieť veci a vieme ich potom spolu s našimi zahraničnými partnermi aj na ich území vyrobiť,“ zdôraznil rezident Pellegrini význam tohto projektu. Konštatoval, že Slovensko prichádza v rôznych oblastiach s projektmi, ktorých výroba sa presúva do zahraničia, čo podľa neho „robí zo Slovenska krajinu, ktorá má konkurenčnú výhodu oproti tým, ktoré len vo veľkom množstve vyrábajú a potom to iba ponúkajú za nejakú cenu ako predajný kus“.
Prezident tiež upozornil, že hoci sa výroba VLAH presunie do Rumunska, z projektu bude profitovať i slovenská spoločnosť, ktorá sa podieľala na jeho vývoji. Pripomenul, že krajiny si uvedomujú, že miliardové investície do zbrojenia by mali prinášať úžitok aj domácemu priemyslu. Podľa Pellegriniho Slovensko nie je len obyčajným výrobcom alebo predajcom výrobkov, ale aktívne spolupracuje so zahraničím a presúva know-how aj výrobu do druhých krajín.
Počas svojej návštevy v Bukurešti mal prezident SR možnosť vypočuť si aj prejav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý sa zúčastnil na samite B9 v rumunskej metropole. Pellegrini skonštatoval, že vojnový konflikt na Ukrajine zatiaľ nemá krátkodobé vojenské riešenie, ktoré by definitívne obnovilo stav pred začiatkom vojny. „Všetci partneri z aliancie B9 aj severských krajín sme sa zhodli na tom, že podpora musí pokračovať v súlade s myšlienkami obnovy diplomatických rokovaní,“ zdôraznil prezident.
Napriek snahe o rokovania pokračujú útoky, pričom podľa Pellegriniho dnes boli zachytené drony vo vzdušnom priestore len 50 kilometrov od slovenských hraníc. Prezident očakáva zvýšené diplomatické úsilie zo strany Ameriky a podporuje tiež výzvu fínskeho prezidenta Alexandra Stubba, aby Európska únia začala rokovať s Ruskom bez čakania na veľké mocnosti.
K téme pripravovaných prorastových opatrení vyjadril prezident SR sklamanie, že návrhy opäť vyvolali politickú roztržku. Podľa jeho slov je na koalícii, ako bude s týmto návrhom ďalej pracovať. Pellegrini by však privítal odbornú, nie politickú diskusiu o týchto opatreniach, pretože tá politická podľa neho k ničomu nevedie. „Pevne verím, že koaličné strany budú mať konečne silu, aby si svoje názory aj presadili a nie sa zľakli pri každej negatívnej reakcii druhého koaličného partnera,“ dodal prezident Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v Bukurešti vyzdvihol slovenský podiel na vývoji nového obrneného vozidla pre Rumunsko © SITA Všetky práva vyhradené.
Úžitok domácemu priemyslu
Politická diskusia k ničomu nevedie
