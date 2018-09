Radíme: Po letných horúčavách potrebuje auto dôkladnú kontrolu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra (TASR) - Letné horúčavy sa pomaly končia. Extrémne teploty tohtoročného leta však zanechali stopy aj na vozidlách v podobe ich zhoršenej kondície. V tropických horúčavách a pri dlhotrvajúcom vystavení automobilu spaľujúcim slnečným lúčom sa poškodzuje rýchlejším tempom nielen lak, ale prakticky všetky jeho funkčné časti – od pneumatík, cez brzdy, batériu až napríklad po čelné sklo. Odborníci preto odporúčajú kontrolu stavu vozidla."Len čo začne teplomer ukazovať znesiteľné hodnoty, nemali by vodiči odkladať kontrolu pneumatík a doplnenie všetkých prevádzkových kvapalín. Oboje by malo síce patriť medzi rutinné úkony, ale dlhé obdobie tropických dní z toho aktuálne robí veľmi urgentnú úlohu," radí prevádzkový riaditeľ medzinárodnej siete autocentier AAA Auto Petr Vaněček.Vysoké denné teploty a veľké rozdiely medzi dňom a nocou môžu viesť k celkovému zníženiu tlaku v pneumatikách. Pri jeho kontrole je potrebné vychádzať z hodnoty odporúčanej pre konkrétne vozidlo napísanej v manuáli, nie z hodnoty maximálneho tlaku uvedenej na bočnici pneumatík. Súčasne s kontrolou tlaku je dobré preveriť aj hĺbku dezénu, pretože pri vysokých teplotách sa pneumatiky opotrebovávajú podstatne rýchlejšie.Aj keď skúsení vodiči chránia v priebehu leta lak vozidla pred poškodením a vyblednutím prípravkom s UV filtrom a interiér vozidla zodpovedajúcim zaclonením, ani tak sa všetkým drobným škodám nevyhnú. Pri vizuálnej prehliadke vozidla po letnej sezóne by sa mali zvlášť zamerať na čelné sklo, ktoré ohrozujú vysoké tepelné šoky – napríklad v autoumyvárni alebo pri náhlej zmene počasia s príchodom letnej búrky.Dobré je odporučiť aj cestu do autoservisu na dôkladné preverenie stavu bŕzd, batérie a štartéra, prípadne zmeranie bodu tuhnutia chladiacej kvapaliny. Čím vyššia teplota, tým viac hrozí prehriatie brzdového obloženia a brzdovej kvapaliny.Návštevu servisu by mali vodiči súčasne využiť aj na kontrolu klimatizácie, ktorá tiež vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Kabínový filter by sa mal meniť aspoň jedenkrát do roka, občas je nutné doplniť chladiace médium."Pretože bola klimatizácia v posledných mesiacoch pravdepodobne v prevádzke prakticky permanentne, jej kontrola je taktiež na programe dňa," pripomína Vaněček.