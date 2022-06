Radíme: Pri návšteve bazéna je potrebné dbať na hygienu najmenších

S blížiacimi sa horúčavami a návštevami kúpalísk je dôležité dbať aj na hygienu detí, ktoré je potrebné pred vstupom do bazéna, ale rovnako aj pri ukončení kúpania, osprchovať. "Vhodné je použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví ju zvyškov chlóru," odporučil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.





Najmenšie deti je nevyhnutné počas pobytu vo vode neustále upozorňovať na používanie toalety, na čo môžu v zápale hry zabudnúť. Rovnako dôležité je deťom zabrániť piť vodu z bazéna a primeraným spôsobom im vysvetliť, prečo sa to tak robiť nemá."Špeciálne treba dbať na hygienu rúk, najmä tí najmenší si ich vkladajú do úst, čím sa ľahšie šíri infekcia," uviedla Katarína Jatzová z Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR. Vysvetlila, že pri nezrelej detskej imunite dochádza k nakazeniu rýchlejšie a so závažnejšími prejavmi ako u dospelých.Úrad verejného zdravotníctva radí, aby deti, rovnako aj dospelí, nevstupovali do vody, ak sa necítia byť v dobrom zdravotnom stave a mohli by šíriť ochorenie. Zároveň by sa mali vode vyhýbať aj osoby s porušenou pokožkou, ktorá môže byť vstupnou bránou infekcie.