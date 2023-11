Radíme: Vitamín C je lepšie užívať v menších dávkach, ale častejšie

Vitamín C je lepšie užívať v menších, ale častejších dávkach. Najvhodnejšie pri jedle, ráno alebo večer. Odporúča to Slovenská lekárska komora (SLek) na sociálnej sieti.





"Vitamín C je vo vode rozpustný vitamín, čo znamená, že na rozdiel od v tukoch rozpustných vitamínov sa v organizme neuchováva a jeho nadbytok sa vylúči. Preto je vhodné užívať vo vode rozpustné vitamíny v menších, ale častejších dávkach," vysvetlila. U dospelého človeka s normálnou stravou je podľa komory málokedy potrebných viac ako 100 miligramov denne. Pri chorobe či rekonvalescencii je možné zvýšiť dávkovanie na 500 až 1000 miligramov denne.Imunitnému systému pomáha aj zinok. Prípravky s jeho obsahom SLeK odporúča užívať s odstupom od kávy aj jedla, ideálne pol hodinu pred alebo dve hodiny po jedle, aby sa predišlo zníženiu jeho vstrebávania. "Zároveň je lepšie vyhnúť sa prípravkom s obsahom síranu zinočnatého, ktorý môže nalačno dráždiť žalúdok," dodala komora. Denné dávkovanie zinku by malo byť medzi desať až 25 miligramov.Vitamín D možno užívať kedykoľvek počas dňa. "Ide o vitamín rozpustný v tukoch, preto sú najvhodnejšie také formy, ktoré obsahujú vhodný tukový nosič," ozrejmili odborníci s tým, že denná dávka by sa mala pohybovať medzi 1000 až 2000 IU. "Opatrní musia byť pacienti užívajúci niektoré druhy močopudných liekov alebo kortikoidov," upozornila komora.