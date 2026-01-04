Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 4.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

04. januára 2026

Rely Dakar: Svitko obsadil v úvodnej etape 12. miesto, vyhral Branch



Dohromady so spojovačkami absolvovali jazdci 518 kilometrov cez púštne údolia Arabského polostrova.



Zdieľať
Rely Dakar: Svitko obsadil v úvodnej etape 12. miesto, vyhral Branch

Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v úvodnej etape rely Dakar dvanáste miesto. Veterán na KTM zvládol 305 kilometrov dlhý špeciál so štartom aj cieľom v meste Janbu za 3:28:37 hodiny a na víťazného Rossa Brancha z Botswany (Hero) stratil 13:47 minúty.


Dohromady so spojovačkami absolvovali jazdci 518 kilometrov cez púštne údolia Arabského polostrova. K Branchovi boli najbližšie Šapniel Edgar Canet na továrenskej KTM (+1:21) a jeho austrálsky tímový kolega Daniel Sanders (+2:23). Svitko sa dostal medzi najlepšiu tridsiatku po 70 kilometroch (26.), o osem pozícií si polepšil na 108. kilometri a dvanáste miesto si držal posledných 90 kilometrov trate.

V pondelok čaká na pretekárov druhá etapa, z Janbu sa presunú do Aluly a prejdú celkovo 504 kilometrov, z toho 400 meraných. Celkovo je na programe 13 etáp, záverečná 17. januára.

výsledky 1. etapy rely Dakar:

1. Ross Branch (Botsw./Hero) 3:14:50 h, 2. Edgar Canet (Šp./KTM) +1:21 min, 3. Daniel Sanders (Austr./KTM) +2:23, 4. Ricky Brabec (USA/Honda) +2:53, 5. Tosha Schareina (Šp./Honda) +3:10, 6. Luciano Benavides (Arg./KTM) +5:08, ...12. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +13:47


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Rely Dakar: Svitko obsadil v prológu 15. miesto, na čele Canet (3. 1. 2026)
 Rely Dakar 2025: Svitko obsadil v záverečnej 12. etape Rely Dakar piate miesto (17. 1. 2025)
 Rely Dakar 2025: Svitko deviaty v 11. etape Dakaru, v konečnom účtovaní bude desiaty (16. 1. 2025)
 Rely Dakar 2025: Svitko obsadil v 5. etape na Dakare 9.miesto, celkovo je na 14.priečke (9. 1. 2025)
 Svitko mal ťažký pád počas tréningu v Taliansku (26. 2. 2024)
 Dakar 2024: Svitko na Dakare ustrážil konečné deviate miesto, druhý titul Brabca (19. 1. 2024)
 Svitko prišiel do Dakaru, potvrdil celkový triumf na Africa Eco Race 2022 (30. 10. 2022)
 Svitko s prehľadom vedie Africa Eco Race, Benko je celkovo ôsmy (29. 10. 2022)
 Svitko obsadil na Rely Dakar konečné dvanáste miesto, druhýkrát v kariére triumfoval Sunderland (14. 1. 2022)
 Svitko si drží v predposlednej etape na Rely Dakar desiate miesto, na čele je opäť Sunderland (13. 1. 2022)



<< predchádzajúci článok
Rely Dakar: Svitko obsadil v prológu 15. miesto, na čele Canet

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 