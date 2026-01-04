|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 4.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. januára 2026
Rely Dakar: Svitko obsadil v úvodnej etape 12. miesto, vyhral Branch
Dohromady so spojovačkami absolvovali jazdci 518 kilometrov cez púštne údolia Arabského polostrova.
Zdieľať
Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v úvodnej etape rely Dakar dvanáste miesto. Veterán na KTM zvládol 305 kilometrov dlhý špeciál so štartom aj cieľom v meste Janbu za 3:28:37 hodiny a na víťazného Rossa Brancha z Botswany (Hero) stratil 13:47 minúty.
Dohromady so spojovačkami absolvovali jazdci 518 kilometrov cez púštne údolia Arabského polostrova. K Branchovi boli najbližšie Šapniel Edgar Canet na továrenskej KTM (+1:21) a jeho austrálsky tímový kolega Daniel Sanders (+2:23). Svitko sa dostal medzi najlepšiu tridsiatku po 70 kilometroch (26.), o osem pozícií si polepšil na 108. kilometri a dvanáste miesto si držal posledných 90 kilometrov trate.
V pondelok čaká na pretekárov druhá etapa, z Janbu sa presunú do Aluly a prejdú celkovo 504 kilometrov, z toho 400 meraných. Celkovo je na programe 13 etáp, záverečná 17. januára.
výsledky 1. etapy rely Dakar:
1. Ross Branch (Botsw./Hero) 3:14:50 h, 2. Edgar Canet (Šp./KTM) +1:21 min, 3. Daniel Sanders (Austr./KTM) +2:23, 4. Ricky Brabec (USA/Honda) +2:53, 5. Tosha Schareina (Šp./Honda) +3:10, 6. Luciano Benavides (Arg./KTM) +5:08, ...12. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +13:47
Súvisiace články:
Rely Dakar: Svitko obsadil v prológu 15. miesto, na čele Canet (3. 1. 2026)
Rely Dakar 2025: Svitko obsadil v záverečnej 12. etape Rely Dakar piate miesto (17. 1. 2025)
Rely Dakar 2025: Svitko deviaty v 11. etape Dakaru, v konečnom účtovaní bude desiaty (16. 1. 2025)
Rely Dakar 2025: Svitko obsadil v 5. etape na Dakare 9.miesto, celkovo je na 14.priečke (9. 1. 2025)
Svitko mal ťažký pád počas tréningu v Taliansku (26. 2. 2024)
Dakar 2024: Svitko na Dakare ustrážil konečné deviate miesto, druhý titul Brabca (19. 1. 2024)
Svitko prišiel do Dakaru, potvrdil celkový triumf na Africa Eco Race 2022 (30. 10. 2022)
Svitko s prehľadom vedie Africa Eco Race, Benko je celkovo ôsmy (29. 10. 2022)
Svitko obsadil na Rely Dakar konečné dvanáste miesto, druhýkrát v kariére triumfoval Sunderland (14. 1. 2022)
Svitko si drží v predposlednej etape na Rely Dakar desiate miesto, na čele je opäť Sunderland (13. 1. 2022)
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Rely Dakar: Svitko obsadil v prológu 15. miesto, na čele Canet
Rely Dakar: Svitko obsadil v prológu 15. miesto, na čele Canet