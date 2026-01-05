|
Utorok 6.1.2026
Úvodná strana
05. januára 2026
NHL: Slafkovský prispel gólom a asistenciou k triumfu Montrealu v Dallase
Slafkovský v 39. minúte strelou spomedzi kruhov využil presilovku a poslal Montreal do vedenia 3:2. Pre slovenského útočníka to bol 15. presný zásah v tejto sezóne.
Zdieľať
Hokejisti Floridy zvíťazili nad Coloradom 2:1 v nočnom zápase NHL. Lídrovi súťaže ukončili desaťzápasovú víťaznú sériu a postarali sa iba o tretiu prehru Avalanche v riadnom hracom čase v sezóne. Slovenský útočník Juraj Slafkovský z Montrealu sa stal prvou hviezdou zápasu na ľade Dallasu, v ktorom bilanciou gól a asistencia prispel k triumfu 4:3 po predĺžení.
Slafkovský v 39. minúte strelou spomedzi kruhov využil presilovku a poslal Montreal do vedenia 3:2. Pre slovenského útočníka to bol 15. presný zásah v tejto sezóne. Ešte predtým, v 32. minúte, sa asistenciou podieľal na góle Olivera Kapanena. Dallas vyrovnal v 51. minúte na 3:3 po druhom góle Wyatta Johnstona a nasledovalo predĺženie. V ňom rozhodol o zisku dvoch bodov pre Montreal Lane Hutson. Slafkovský nastúpil už tradične na krídle druhej formácie s Oliverom Kapanenom a Ivanom Demidovom. Odohral 20:21 min a na bránku súpera vyslal štyri strely. Slafkovský má po 42 odohratých zápasoch 32 bodov za 15 gólov a 17 asistencií. Minimálne dva kanadské body získal v piatich zápasoch z uplynulých siedmich. „V nedávnych zápasoch to bolo naozaj dobré. Hľadal som spôsoby, ako tvoriť hru a ako dostávať puky do bránky. Myslím si, že som spravil veľa dobrých vecí a tak sa chcem ukazovať každý večer. Na ľade sa cítim naozaj dobre. Chcem len naďalej tvrdo pracovať a hrať týmto spôsobom,“ povedal Slafkovský. Canadiens sú tretí vo Východnej konferencii. „Cítime, že momentálne môžeme konkurovať každému. Samozrejme, nezaručuje to pozitívny výsledok, ale cítim, že sme sa počas sezóny dostali do celkom dobrej pozície. Dokázali sme, že vieme súperiť a každým a snažíme sa maximalizovať náš výsledok. Myslím si, že presne to sa nám dnes podarilo,“ konštatoval tréner Montrealu Martin St. Louis podľa nhl.com.
Dallas prehral piaty zápas po sebe, no naďalej je v tabuľke Západnej konferencie na druhom mieste, avšak už iba o skóre pred Minnesotou. Dallas sa pokúsi ukončiť negatívnu sériu na šesťzápasovom tripe, ktorý odštartuje zápasom na ľade Caroliny. „Celú sezónu sme boli na klziskách súperov skvelí, takže máme veľa sebavedomia. Je čas posunúť sa ďalej. Po sviatočnej prestávke sme nehrali veľmi dobre, takže je čas zlepšiť to. Olympijská prestávka sa blíži, takže predtým musíme skončiť na dobrej vlne,“ uviedol útočník Dallasu Radek Faksa.
Kapitán Sidney Crosby rozhodol o triumfe Pittsburghu na ľade Columbusu 5:4 po predĺžení. V 63. minúte naskočil zo striedačky na ľad, obranca Erik Karlsson si na neho počkal v útočnom pásme a prihrávkou ho vysunul do krátkeho úniku. Skúsený útočník sa predtým asistenciou podieľal aj na vyrovnávajúcom góle hostí, ktorí v 21. minúte prehrávali 1:4, no napokon dokázali duel otočiť. Pre Penguins to bolo piate víťazstvo po sebe. Blue Jackets odohrali dva zápasy v priebehu 24 hodín, no proti Pittsburgu nenadviazal na presvedčivý triumf s Buffalom 5:1. Penguins figurujú po polovici základnej časti v nahustenej tabuľke Východnej konferencie na prvej voľnej karte. Columbus je na východe posledný, no na postupovú pozíciu stráca iba päť bodov.
Najlepší tím doterajšieho priebehu sezóny Colorado Avalanche má po polovici základnej časti na konte iba tri prehry v riadnom hracom čase. O tú tretiu sa v noci na pondelok postarali obhajcovia Stanleyho pohára z Floridy, ktorí zdolali Avalanche 2:1. Víťazný gól strelil v druhej tretine obranca Aaron Ekblad. „Bol to pre nás veľký, naozaj veľký zápas. Stratili sme kľúčového obrancu Setha Jonesa a hrali proti najdynamickejšiemu tímu v lige a tak sme vedeli, že brankár bude dôležitý hráč. A Tarasov ním skutočne bol. Hrali sme tvrdo, robili sme správne veci a zabránili sme súperovi v jeho hre,“ povedal tréner Floridy Paul Maurice. Colorado prehralo prvýkrát po desiatich víťazstvách. Po 41 zápasoch má na konte 69 bodov s bilanciou 28-3-7-3. „Myslím si, že sme tvrdo pracovali, no mali sme pomalší štart a priveľa strát pukov v úvode zápasu. Vyzeralo to, že (domáci) boli húževnatejší než my. Potom sme sa rozbehli, no bez dostatočného efektu. Bol to tvrdý boj v tesnom zápase. Doplatili sme aj na to, že sme nevyužili naše šance,“ poznamenal tréner Colorada Jared Bednar podľa nhl.com. Panthers si tesným víťazstvom vylepšili pozíciu vo Východnej konferencii, v ktorej strácajú jeden bod na druhú voľnú kartu.
Útočník Tyler Bertuzzi strelil svoj druhý hetrik v sezóne a pomohol ním k triumfu Chicaga nad Vegas 3:2 po predĺžení. Bol to pre neho piaty trojgólový zápas v kariére. V defenzívne ladenom zápase videli diváci iba 35 striel na bránku - 20:15. Blackhawks sa v prebiehajúcej sezóne podarilo iba druhýkrát zvíťaziť v troch zápasoch po sebe. Víťazstvom nad Vegas nadviazali na tesný triumf z Washingtonu, pričom odohrali dva zápasy v priebehu dvoch dní. „Mali sme za sebou cestu, ale potom sme prišli na ľad, absolvovali míting a pripravili sme sa. Fungovalo to. Opakovali sme si, že potom máme deň voľna, takže do toho dáme všetko a nebudeme sa šetriť. Boli sme správne mentálne pripravení,“ konštatoval Bertuzzi. Golden Knights prežívajú najhoršie obdobie v sezóne. Prehrali piaty duel v rade a ôsmy z uplynulých deviatich. „Je to zvláštne obdobie pre veľa tímov. Hráme náš najhorší hokej. Stále sme tam, kde chceme byť, teda na vrchole Pacifickej divízie, no typ hokeja, ktorý predvádzame, nie je dosť dobrý. Musíme hrať lepšie. Nehráme rýchlo, nedostávame sa do šancí. Dnes sme mali iba pätnásť striel, to je málo. Zvyčajne sme tím s vyše 30 strelami a mnohými šancami na gól,“ poznamenal útočník „zlatých rytierov“ Mark Stone, ktorý skóroval v každom zápase z uplynulých štyroch.
Negatívnu sériu zastavili hráči Caroliny, ktorí zvíťazili na ľade New Jersey po troch prehrách. V zostave Devils naďalej pre zranenie chýbal slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý absentuje od 12. decembra. Hostí naštartoval gól Nikolaja Ehlersa už v 51. sekunde. Po vyrovnaní z hokejky Dawson Mercera sa v drese Hurricanes presadili kanadskí útočníci slovenského pôvodu - Taylor Hall a Logan Stankoven.
NHL - sumáre
Dallas Stars - Montreal Canadiens 3:4 pp (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)
Góly: 14. Bourque (Robertson, Hintz), 31. Johnston (Rantanen, Harley), 52. Johnston (Heiskanen, Duchene) - 9. Gallagher (Danault, Carrier), 32. Kapanen (Demidov, SLAFKOVSKÝ), 39. SLAFKOVSKÝ (Suzuki, Hutson), 64. Hutson (Danault). Brankári: Oettinger - Montembeault, strely na bránku: 27:29.
Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 4:5 pp (3:1, 1:1, 0:2 - 0:1)
Góly: 9. Voronkov (Mateychuk), 9. Marchment (Fantili, Marčenko), 19. Marčenko (Werenski, Mateychuk), 21. Werenski (Jenner, Olivier) - 2. Koivunen (Kindel, St. Ivany), 37. Acciari (Dewar), 44. Novak (Kindel), 60. Rakell (Mantha, Crosby), 63. Crosby (Karlsson, Činachov). Brankári: Greaves - Šilovs, strely na bránku: 25:43.
Florida Panthers - Colorado Avalanche 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 7. Bennett, 39. Ekblad - 12. Lehkonen (Manson, Nelson). Brankári: Tarasov - Wedgewood, strely na bránku: 25:28.
Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights 3:2 pp (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 13. Bertuzzi (Vlasic, Burakovsky) - 11. Saad (Howden, Holtz), 21. Stone (Eichel, Hanifin), 32. Bertuzzi (Greene, Burakovsky), 62. Bertuzzi (Michejev, Levsunov). Brankári: Söderblom - Schmid, strely na bránku: 20:15.
New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly: 8. Mercer (Gricjuk, Siegenthaler) - 1. Ehlers, 28. Hall, 53. Stankoven (Hall). Brankári: Allen - Bussi, strely na bránku: 29:29.
Slovák v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 20:21 1 1 2 +1 4 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 5. januáru 2026:
1. Juraj Slafkovský (Montreal) 42 15 17 32 +7 85 38
2. Šimon Nemec (New Jersey) 31 7 11 18 +4 50 16
3. Martin Fehérváry (Washington) 42 3 9 12 +10 48 17
4. Dalibor Dvorský (St. Louis) 33 6 3 9 -6 43 6
5. Pavol Regenda (San Jose) 4 5 0 5 -1 14 4
5. Samuel Honzek (Calgary) 18 2 2 4 +1 22 2
6. Erik Černák (Tampa Bay) 22 0 4 4 +1 13 23
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 5. januáru 2026:
1. Nathan MacKinnon (Colorado) 41 35 39 74
2. Connor McDavid (Edmonton) 42 25 47 72
3. Macklin Celebrini (San Jose) 41 22 41 63
4. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 37 20 39 59
5. Mikko Rantanen (Dallas) 41 16 41 57
6. Leon Draisaitl (Edmonton) 42 20 37 57
7. Martin Nečas (Colorado) 41 19 34 53
8. Jason Robertson (Dallas) 42 24 25 49
9. Kirill Kaprizov (Minnesota) 43 24 25 49
10. Mark Scheifele (Winnipeg) 40 20 28 48
...........................................
77. Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 42 15 17 32
222. Šimon NEMEC (New Jersey) 31 7 11 18
najlepší strelci: 1. MacKinnon 35 gólov, 2. Matt Boldy (Minnesota) 26, 3. McDavid a Morgan Geekie (Boston) obaja 25, 5. Robertson, Sidney Crosby (Pittsburgh) a Kirill Kaprizov (Minnesota) 24, 8. Brad Marchand a Sam Reinhart (obaja Florida) obaja 23 gólov, ... 57. Juraj SLAFKOVSKÝ 15.
