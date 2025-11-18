Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

18. novembra 2025

Ronaldo navštívi so saudským korunným princom Trumpa v Bielom dome


Trump sa úzko spojil s budúcoročnými majstrovstvami sveta, ktoré sa budú konať na území USA, Kanady a Mexika.



Ronaldo navštívi so saudským korunným princom Trumpa v Bielom dome

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo bude súčasťou delegácie saudského korunného princa Mohameda bin Salmána, ktorá navštívi Biely dom. Spoločne absolvujú stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, informovali o tom zdroje agentúry AP pod podmienkou zachovania anonymity.


Bin Salmán sa stretne s Trumpom prvýkrát od začiatku obdobia diplomatickej izolácie v roku 2018 po zabití novinára denníka The Washington Post Džamála Chášukdžího saudskými agentmi na konzuláte v Istanbule. Bin Salmán poprel akúkoľvek účasť na tejto vražde. Ronaldo, päťnásobný držiteľ Zlatej lopty, je tvárou futbalu v Saudskej Arábii, ktorá usporiada v roku 2034 svetový šampionát. Štyridsaťročný hviezdny útočník pôsobí v tamojšom Al-Nassr. Jeho väčšinovým vlastníkom je saudský štátny investičný fond, ktorému predsedá práve bin Salmán.

Trump sa úzko spojil s budúcoročnými majstrovstvami sveta, ktoré sa budú konať na území USA, Kanady a Mexika. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino mu počas návštevy zanechal v Oválnej pracovni kópiu trofeje.

