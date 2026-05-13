Schneider Electric a Deloitte hovoria, že rovnako ako technológie, je dôležitá aj stratégia. Ponúkajú jednotný prístup k modernizácii


Schneider Electric a Deloitte oznámili spoluprácu. Schneider Electric, globálny líder v oblasti energetických technológií, a



13.5.2026 (SITA.sk) - Schneider Electric a Deloitte oznámili spoluprácu.


Schneider Electric, globálny líder v oblasti energetických technológií, a Deloitte, popredná konzultačná spoločnosť, oznámili spoluprácu, ktorej cieľom je pomôcť výrobným a priemyselným podnikom, rovnako ako aj prevádzkovateľom dátových centier, modernizovať komplexné procesy.

Organizácie dnes čelia veľkému tlaku na efektívne škálovanie svojich činností pri súčasnej kontrole nákladov. Mnohé sa však stále spoliehajú na zastarané postupy, ktoré im bránia rýchlo sa prispôsobiť, inovovať a zostať konkurencieschopné. Tento problém je ešte výraznejší v odvetviach s vysokou mierou aktív. Príkladom sú firmy v oblasti energetiky, výroby, dopravy či logistiky, ktoré na svoju prevádzku potrebujú rozsiahle fyzické aktíva, teda stroje, zariadenia, infraštruktúru alebo výrobné linky. Práve v týchto odvetviach umelá inteligencia, prepojenie IT a prevádzkových technológií a digitálne platformy zásadne menia možnosti fungovania. Na zvládnutie týchto výziev však nestačí len technológia. Firmy potrebujú jasnú stratégiu, overené postupy a silných partnerov, aby dosiahli dlhodobú prevádzkovú efektívnosť.

Preto spoločnosti Schneider Electric a Deloitte spojili svoje sily. Prepájajú skúsenosti Deloitte v oblasti stratégie, transformácie a platformy Schneider Electric ako IndustryAdvantage™ a Ascend™ v kombinácii s odbornými znalosťami v oblasti prevádzkových technológií, aby pomohli firmám úspešne prejsť digitálnou transformáciou.

Spoločný prístup spoločností Schneider Electric a Deloitte pomôže firmám:

  • modernizovať priemyselné prevádzky pomocou overenej integrácie IT a prevádzkových technológií a komplexnej digitálnej transformácie

  • preklenúť izolované a zastarané systémy a lepšie využívať otvorené, softvérovo definované automatizačné platformy

  • integrovať umelú inteligenciu a pokročilú analytiku s cieľom urýchliť návratnosť investícií a zvýšiť vplyv na podnikanie

  • vybudovať adaptívne prevádzky pripravené na budúcnosť, ktoré zvyšujú efektívnosť a odolnosť

  • podporovať zmeny v celej organizácii s cieľom urýchliť prijatie modernizačných procesov


"Firmy vedia, že potrebujú prejsť transformáciou, mnohým však chýba plán, ktorý by prepojil obchodnú stratégiu so správnymi digitálnymi a prevádzkovými základmi," hovorí Gwenaelle Huet, výkonná viceprezidentka pre priemyselnú automatizáciu v spoločnosti Schneider Electric. "Spojením nášho technologického líderstva so skúsenosťami spoločnosti Deloitte v oblasti dosahovania prevádzkovej excelentnosti a zmien poskytujeme zákazníkom nástroje, ktoré potrebujú na to, aby mohli postupovať rýchlo a s istotou."

Ajai Vasudevan, globálny líder pre inteligentné operácie v spoločnosti Deloitte, hovorí, že "skutočná digitálna transformácia je oveľa viac než len nasadenie nových nástrojov. Vyžaduje si prehodnotenie spôsobu, akým organizácia konkuruje a rastie. Spoločnosť Deloitte prináša dosah a dôslednosť potrebnú na to, aby túto zmenu viedla od začiatku do konca vo všetkých vrstvách podniku. V spojení s odbornými znalosťami spoločnosti Schneider Electric táto spolupráca ponúka klientom nové možnosti transformácie a zároveň poskytuje podporu pri jej realizácii."

Spolupráca predstavuje významný krok k tomu, aby firmy mohli inovovať rýchlejšie, fungovať udržateľnejšie a inteligentnejšie škálovať.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Schneider Electric a Deloitte hovoria, že rovnako ako technológie, je dôležitá aj stratégia. Ponúkajú jednotný prístup k modernizácii © SITA Všetky práva vyhradené.

