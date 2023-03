Rusko môže po 60 dňoch odstúpiť od dohody o vývoze ukrajinského obilia, varuje Putin

Turecko ani OSN nepotvrdili predĺženie

Sťažnosti Ruska

Iba zlomok skončil v Afrike

20.3.2023 - Ruský vodca Vladimir Putin v pondelok opätovne potvrdil, že Moskva súhlasila s predĺžením dohody, ktorá umožňuje vývoz ukrajinského obilia na svetové trhy, iba na 60 dní, ale môže ju úplne zrušiť, ak nebudú splnené jej podmienky.V prejave pred parlamentom v Moskve za účasti zákonodarcov z afrických krajín Putin zdôraznil, že Rusko očakáva uľahčenie vývozu vlastných poľnohospodárskych produktov, a to by podľa neho malo byť súčasťou dohody.Ukrajinský vicepremiér Oleksandr Kubrakov na mikroblogovacej sieti Twitter v sobotu síce napísal, že dohodu predĺžili o 120 dní, ale turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ani Organizácia Spojených národov (OSN) nepotvrdili obdobie predĺženia, čo odráža ich neschopnosť pritlačiť na Rusko.Ukrajina, Turecko a Organizácia Spojených národov presadzovali predĺženie dohody o 120 dní, ale Rusko ju chcelo predĺžiť len o 60 dní. Podľa Ukrajiny je 60-dňové predĺženie v rozpore s dohodou, ale tá podľa Kyjiva umožňuje zmluvným stranám úpravy v nej.Bolo to druhé predĺženie dohody, ktorú Ukrajina a Rusko separátne podpísali s OSN a Tureckom a umožňuje export potravín z ukrajinských čiernomorských prístavov. Rusko sa však sťažuje, že dodávky jeho umelých hnojív a obilia sa nedostávajú na globálne trhy.Dohoda o exporte obilia umožnila vývoz 25 miliónov ton ukrajinského obilia z čiernomorských prístavov, pričom 55 percent týchto dodávok smeruje do rozvojových krajín, uviedla OSN. Rusko od dohody na krátke obdobie odstúpilo vlani v novembri, ale potom sa k nej opäť pripojilo.Putin využil pondelňajší prejav za účasti Afričanov na presadzovanie dlhotrvajúceho ruského tvrdenia, že značná časť obilia vyvážaného v rámci dohody bola odoslaná na „dobre zásobené“ európske trhy a len zlomok skončil na afrických trhoch.Toto tvrdenie však nepodložil žiadnymi dôkazmi. Dodal však, že ak sa Rusko rozhodne nepredĺžiť dohodu po 60 dňoch, bude pripravené poskytnúť africkým krajinám obilie zadarmo.