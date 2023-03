USA budú jednotne stáť pri Ukrajine, vyhlásil Blinken. Pošlú im muníciu i výstroj za milióny dolárov

Viac munície pre húfnice i bojové vozidlá

Rýchle dodanie na front

20.3.2023 (SITA.sk) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že Spojené štáty pošlú Ukrajine výzbroj a výstroj v hodnote 350 miliónov dolárov.Deje sa tak v čase, keď trvajú ťažké boje o mesto Bachmut v Doneckej oblasti a ukrajinská armáda sa pripravuje na očakávanú jarnú protiofenzívu.V rámci najnovšieho balíka pomoci Washington pošle Kyjivu veľké množstvo rôznych druhov munície, ako sú rakety pre vysokomobilné delostrelecké raketové systémy a nezverejnený počet cisternových vozidiel a riečnych člnov.Minister zahraničia Antony Blinken vo vyhlásení uviedol, že v rámci balíka poputuje na Ukrajinu aj viac munície pre húfnice, bojové vozidlá pechoty Bradley, protiradarové strely či protitankové zbrane.„Samotné Rusko by dnes mohlo ukončiť svoju vojnu. Kým to Rusko neurobí, budeme jednotne stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné,“ povedal Blinken. Tieto americké zbrane zo zásob Pentagonu budú môcť byť rýchlo dodané na front.Oznámenie nového balíka pomoci prichádza v deň, keď čínsky prezident Si Ťin-pching zavítal na návštevu Moskvy, kde po stretnutí s ruským vodcom Vladimirom Putinom vyhlásil, že „Peking a Moskva majú podobné ciele“.