 24hod.sk    Ekonomika

13. mája 2026

Slovenská ekonomika pokračuje podľa NBS v pomalom raste, HDP sa zvýšil o 0,2 percenta


13.5.2026 (SITA.sk) - Nálady spotrebiteľov aj maloobchodníkov zostávajú naďalej výrazne pesimistické.


Slovenská ekonomika pokračovala aj v úvode roka v pomalom raste, ktorý sa výraznejšie nemení od polovice roka 2024. Hrubý domáci produkt (HDP) sa v prvom štvrťroku tohto roka podľa rýchleho odhadu zvýšil oproti predchádzajúcemu štvrťroku opäť len o 0,2 percenta. Vyplýva to z analýzy Národnej banky Slovenska.

Podľa analytikov centrálnej banky ekonomiku naďalej brzdí slabé vonkajšie prostredie, konsolidácia verejných financií aj problémy s konkurencieschopnosťou slovenských firiem. „Slovenská ekonomika sa ani v úvode tohto roka nedokázala výraznejšie pohnúť z miesta,“ uviedli analytici NBS Viera Mráziková a Michal Doliak.

Mesačné ukazovatele podľa nich naznačujú spomalenie priemyslu na začiatku roka. Slabší zahraničný dopyt sa prejavil v nižšom raste exportov, pričom pozitívny trend si podľa analytikov udržal najmä vývoz munície. Situáciu v marci skomplikovali aj problémy s prepravou ropovodom Družba či dôsledky vojny na Blízkom východe. „Rozbehnuté dovozy sa tak opäť utlmili, čo dočasne zlepšilo bilanciu zahraničného obchodu,“ uviedli analytici.

Domácnosti podľa NBS zostávajú vo výdavkoch opatrné. Lepšie marcové maloobchodné tržby mohli byť podľa analytikov ovplyvnené jednorazovými faktormi, ako boli predveľkonočné nákupy, priaznivejšie počasie alebo zvýšený dopyt po pohonných látkach pre obavy z ich zdražovania. „Až prichádzajúce dáta ukážu, či sa nákupy len presunuli v čase, alebo či sa spotreba po dlhšom období oživuje,“ uviedli analytici centrálnej banky.

Dodali však, že nálady spotrebiteľov aj maloobchodníkov však zostávajú naďalej výrazne pesimistické. Napriek relatívne stabilnému trhu práce zamestnanosť v prvom štvrťroku medzištvrťročne klesla o 0,1 percenta, čo predstavuje približne o 3 500 menej pracujúcich ľudí v ekonomike. Podľa NBS ide o najvýraznejší pokles zamestnanosti od prvého štvrťroka 2024.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská ekonomika pokračuje podľa NBS v pomalom raste, HDP sa zvýšil o 0,2 percenta

Útoky blízko hraníc s Ukrajinou ukazujú potrebu diplomatických rokovaní, vyhlásil Pellegrini
Rusko prvýkrát zaútočilo dronmi na Zakarpatskú oblasť a Užhorod neďaleko slovenských hraníc

