Peter Sagan vynechá monumenty Okolo Flámska aj Paríž-Roubaix, ale pôjde na Tour de France aj Giro d´Italia

Jasne stanovené ciele

Kalendár férový voči Giro d´Italia

16.6.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan už vie, kde sa súťažne predstaví v nabitom kalendári záveru sezóny 2020. Trojnásobný majster sveta bude mať veľmi netradičný a oproti minulosti značne pozmenený program.Tridsaťročný líder tímu Bora-Hansgrohe absolvuje Tour de France aj Giro d´Italia a kompletne vynechá program ardénskych a flámskych klasík vrátane prestížnych podujatí Okolo Flámska a Paríž-Roubaix. Z tradičných monumentov by mal absolvovať iba najdlhšiu "jednorazovku" Miláno - San Remo , ktorá sa uskutoční 8. augusta a ktorú ešte nevyhral.Športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Enrico Poitschke potvrdil, že Sagan začne oneskorenú časť sezóny 1. augusta na talianskej klasike Strade Bianche a tiež sa predstaví na jednorazových pretekoch menšieho významu Miláno - Turín (5.8.). Pred Tour de France sa pôjde rozjazdiť na etapové preteky Critérium du Dauphiné (12.- 16.8.).Možnosť absolvovať Tour de France aj Giro d´Italia sa v sezóne výrazne poznačenej pandémiou nového koronavírusu sa na prvý pohľad javila takmer nereálne.Francúzska "Stará dáma" má po novom v kalendári UCI termín 29. augusta - 20. septembra a Giro d´Italia 3. - 25. októbra. Medzi oboma náročnými trojtýždňovými pretekmi je len minimálna pauza a Sagan má zväčša na Tour víťazné ambície vo viacerých profilovo výhodných etapách aj celkový cieľ v podobe zisku zeleného trička pre víťaza bodovacej súťaže. Podarilo sa mu to už rekordných sedemkrát."Rozhodli sme sa, že Peter pôjde na Giro. Mali sme jasne stanovené ciele, ktoré preteky absolvujú naši lídri, a na tom sa veľa nezmenilo. Na Tour de France Emanuel Buchmann zabojuje o celkové pódium a Peter Sagana zasa o zelený dres. Tiež sa pokúsime vyhrať aspoň jeden monument. Samozrejme, komplikácia nastala s klasikami, keďže niektoré sa konajú v rovnakom čase ako Giro," uviedol Poitschke, cituje ho špecializovaný portál Cyclingnews.Čo sa týka Saganovej účasti na Giro d´Italia, šéf Bora-Hansgrohe Ralph Denk vysvetlil: "Dal som slovo organizátorom, že Peter sa zúčastní a on sa k tomu postavil rovnako. Je to súčasť nášho štýlu komunikácie. Mali sme džentlmenskú dohodu na základe potrasenia rukou a pre nás je veľmi dôležité, aby sme to aj dodržali. Peter bude mať plnú tímovú podporu."Práve Sagan bol vlani v októbri jedným z prominentných hostí na slávnosti v Miláne, kde organizátori predstavili trasu Giro d´Italia 2020 s pompéznym úvodom v hlavnom meste Maďarska Budapešti. Sagan sa vtedy dokonca nechal vyfotiť s víťaznou trofejou. Medzitým celosvetový dosah ochorenia Covid-19 zmenil termín prestížnych pretekov na októbrový."Tento kalendár nie je férový voči Giro d´Italia, keďže sa počas neho budú jazdiť aj klasiky. Ak by malo byť podľa mňa, nechal by som predĺžiť sezónu bližšie k zimnému obdobiu. Napríklad Vuelta sa mohla začať o tri týždne neskôr a získal by sa priestor pre klasiky," dodal Denk.