|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarmila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. apríla 2026
Samit Trojmoria bude o rok na Slovensku, potvrdil prezident Pellegrini – VIDEO
Hlava štátu zdôraznila, že ide o významný moment pre Slovensko. Budúcoročný samit Iniciatívy Trojmoria bude hostiť Slovenská republika. Oznámil to prezident
Zdieľať
28.4.2026 (SITA.sk) - Hlava štátu zdôraznila, že ide o významný moment pre Slovensko.
Budúcoročný samit Iniciatívy Trojmoria bude hostiť Slovenská republika. Oznámil to prezident Peter Pellegrini, ktorý utorok pricestoval do chorvátskeho Dubrovníka na samit Iniciatívy Trojmoria.
Hlava štátu zdôraznila, že ide o významný moment pre Slovensko. Pellegrini tiež vyjadril presvedčenie, že slovenské predsedníctvo nadviaže na priebeh samitu v Chorvátsku a vytvorí priestor pre otvorenú diskusiu o kľúčových výzvach, pred ktorými stojí región i širšie medzinárodné spoločenstvo.
„Pevne verím, že tak ako tu v Dubrovníku, aj samit na Slovensku o rok bude patriť medzi úspešné a bude reagovať na tie najaktuálnejšie témy, s ktorými vtedy bude nielen región, ale aj celý svet žiť,“ uviedol. Poukázal tiež na postupné rozširovanie agendy Trojmoria, ktorá reaguje na meniace sa globálne prostredie.
Okrem klasických tém infraštruktúrneho prepojenia čoraz väčšmi rezonujú otázky energetickej bezpečnosti a digitálnej transformácie. „Ale už musíme hovoriť v rámci príchodu nových technológií aj o digitálnom prepojení, o využívaní AI a podobne. Takže toto budú témy, ktoré budú na summite rezonovať,“ skonštatoval Pellegrini.
Na samite v Dubrovníku je aj rozsiahla podnikateľská delegácia zo Slovenska, ide o šiestu najväčšiu na samite. Hlava štátu vyzdvihla jej význam pre rozvoj ekonomických vzťahov v regióne. „Ukazuje to obrovský záujem slovenských firiem nielen o spoluprácu s Chorvátskom, ale aj v rámci Trojmoria s celým regiónom,“ poukázal.
Prezident tiež v rámci svojej návštevy slávnostne otvoril nový honorárny konzulát SR v Dubrovníku. Prispieť by mal k lepšej dostupnosti pre slovenských občanov v južnej časti Chorvátska, ktorá je od chorvátskeho hlavného mesta Záhreb vzdialená temer 600 kilometrov. „Je dôležité, aby sme nachádzali miesta, kde sa slovenskí turisti či občania v prípade potreby dokážu rýchlo dostať k pomoci aj v tejto časti Chorvátska,“ zdôraznil Pellegrini.
Honorárnou konzulkou sa stala Nikolina Trojić, v prípade potreby bude pripravená pomáhať občanom SR. Prezident je toho názoru, že význam konzulátu presahuje rámec bežných konzulárnych služieb. Keďže honorárna konzulka pôsobí v regionálnej obchodnej komore, očakáva sa aj aktívna podpora hospodárskych väzieb a prehlbovanie spolupráce medzi firmami oboch štátov.
Zdroj: SITA.sk - Samit Trojmoria bude o rok na Slovensku, potvrdil prezident Pellegrini – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Budúcoročný samit Iniciatívy Trojmoria bude hostiť Slovenská republika. Oznámil to prezident Peter Pellegrini, ktorý utorok pricestoval do chorvátskeho Dubrovníka na samit Iniciatívy Trojmoria.
Významný moment
Hlava štátu zdôraznila, že ide o významný moment pre Slovensko. Pellegrini tiež vyjadril presvedčenie, že slovenské predsedníctvo nadviaže na priebeh samitu v Chorvátsku a vytvorí priestor pre otvorenú diskusiu o kľúčových výzvach, pred ktorými stojí región i širšie medzinárodné spoločenstvo.
„Pevne verím, že tak ako tu v Dubrovníku, aj samit na Slovensku o rok bude patriť medzi úspešné a bude reagovať na tie najaktuálnejšie témy, s ktorými vtedy bude nielen región, ale aj celý svet žiť,“ uviedol. Poukázal tiež na postupné rozširovanie agendy Trojmoria, ktorá reaguje na meniace sa globálne prostredie.
Energetická bezpečnosť a digitálna transformácia
Okrem klasických tém infraštruktúrneho prepojenia čoraz väčšmi rezonujú otázky energetickej bezpečnosti a digitálnej transformácie. „Ale už musíme hovoriť v rámci príchodu nových technológií aj o digitálnom prepojení, o využívaní AI a podobne. Takže toto budú témy, ktoré budú na summite rezonovať,“ skonštatoval Pellegrini.
Na samite v Dubrovníku je aj rozsiahla podnikateľská delegácia zo Slovenska, ide o šiestu najväčšiu na samite. Hlava štátu vyzdvihla jej význam pre rozvoj ekonomických vzťahov v regióne. „Ukazuje to obrovský záujem slovenských firiem nielen o spoluprácu s Chorvátskom, ale aj v rámci Trojmoria s celým regiónom,“ poukázal.
Prezident tiež v rámci svojej návštevy slávnostne otvoril nový honorárny konzulát SR v Dubrovníku. Prispieť by mal k lepšej dostupnosti pre slovenských občanov v južnej časti Chorvátska, ktorá je od chorvátskeho hlavného mesta Záhreb vzdialená temer 600 kilometrov. „Je dôležité, aby sme nachádzali miesta, kde sa slovenskí turisti či občania v prípade potreby dokážu rýchlo dostať k pomoci aj v tejto časti Chorvátska,“ zdôraznil Pellegrini.
Honorárnou konzulkou sa stala Nikolina Trojić, v prípade potreby bude pripravená pomáhať občanom SR. Prezident je toho názoru, že význam konzulátu presahuje rámec bežných konzulárnych služieb. Keďže honorárna konzulka pôsobí v regionálnej obchodnej komore, očakáva sa aj aktívna podpora hospodárskych väzieb a prehlbovanie spolupráce medzi firmami oboch štátov.
Zdroj: SITA.sk - Samit Trojmoria bude o rok na Slovensku, potvrdil prezident Pellegrini – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
