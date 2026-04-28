 24hod.sk    Zo zahraničia

28. apríla 2026

Irán odkazuje: USA už nemôžu ostatným štátom prikazovať, čo majú robiť



Hoci boje medzi Iránom, USA a Izraelom zastavilo prímerie, rokovania o trvalom ukončení konfliktu boli doposiaľ bez výsledkov.



Irán odkazuje: USA už nemôžu ostatným štátom prikazovať, čo majú robiť

Spojené štáty už nemajú schopnosť ostatným krajinám diktovať, čo majú robiť, vyhlásil v utorok námestník iránskeho ministra obrany Réza Taláej-Ník. Agentúra AFP približuje, že jeho stanovisko prišlo v čase, kedy Washington posudzuje nový iránsky návrh v súvislosti s ukončením vojny na Blízkom východe.


„Spojené štáty už nie sú v pozícii, aby diktovali svoju politiku nezávislým národom,“ uviedol podľa štátnej televízie Taláej-Ník na zasadnutí ministrov obrany Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) v Kirgizsku.

Washington by podľa jeho slov mal „akceptovať, že sa musí vzdať svojich nezákonných a iracionálnych požiadaviek“.

Hoci boje medzi Iránom, USA a Izraelom zastavilo prímerie, rokovania o trvalom ukončení konfliktu boli doposiaľ bez výsledkov. Návrh, ktorý americká strana v súčasnosti zvažuje, sa údajne týka opätovného otvorenia Hormuzského prielivu, píše AFP.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na anonymného predstaviteľa informovala, že prezident USA Donald Trump s týmto návrhom spokojný nie je, pretože sa nezaoberá iránskym jadrovým programom.

Námestník iránskeho ministra obrany na zasadnutí SCO zároveň vyhlásil, že Teherán je „pripravený zdieľať svoje obranné vojenské kapacity s nezávislými krajinami, najmä s členskými štátmi“ tejto organizácie.

Súvisiace články:


 Svetoví lídri reagujú na prímerie medzi USA a Iránom, vyzývajú na mier (8. 4. 2026)
 USA aj Irán tvrdia, že prímerie je ich víťazstvom, situácia je nejasná (8. 4. 2026)
 Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím (8. 4. 2026)
 Trump: Návrh na prímerie nie je dostačujúci, ale je to „významný krok“ (6. 4. 2026)
 Trump: USA by nemuseli pomôcť spojencom v NATO (28. 3. 2026)
 Blízky východ na pokraji eskalácie, rakety, drony a hrozby rozsiahleho konfliktu (22. 3. 2026)
 Trump dal Iránu 48 hodín na úplné otvorenie Hormuzského prielivu (22. 3. 2026)
 Irán hrozí zabitím Netanjahua, konflikt na Blízkom východe sa ďalej vyostruje (15. 3. 2026)
 Španielska vicepremiérka kritizuje Úniu za slabú reakciu na Irán, nemala by byť rukojemníkom Trumpa (14. 3. 2026)
 Desiatky múzeí a historických pamiatok boli počas útoku na Irán poškodené, UNESCO neskrýva obavy (14. 3. 2026)



