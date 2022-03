Video: Galaxy S22 Ultra prináša inšpiratívny príbeh o dospievaní od Millie Bobby Brown

Spoločnosť Samsung Electronics nadviazala spoluprácu s herečkou Millie Bobby Brown, aby jej pomohla realizovať jej celoživotný sen o napísaní, réžii a produkcii vlastného krátkeho filmu. Millie pomocou nového smartfónu Galaxy S22 Ultra, ktorý obsahuje doposiaľ najpokročilejšiu kamerovú technológiu Samsung, rozpráva hlboko osobný a povznášajúci príbeh o húževnatosti, raste a sebaobjavovaní.

Po traileri zverejnenom 8. marca bol celý film predstavený 22. marca 2022. Aj keď je príbeh Millie jedinečný, film poukazuje na pocity ostychu, nízkeho sebavedomia a neistoty, s ktorými sa mnoho žien stretáva každý deň.

„Sme veľmi hrdí, že sa Millie stala členkou našej skupiny Team Galaxy, a je pre nás poctou, že sme mali možnosť sledovať ju po celú dobu jej cesty, s ktorou sa v mnohých ohľadoch môžeme všetci stotožniť. Nemôžeme sa dočkať, až uvidíte, čo si pre vás vo svojom režijnom debute pripravila,“ hovorí Stephanie Choi, vedúca marketingu v Samsung Electronics MX Business. „Sme radi, že sme jej mohli pomôcť zachytiť tento príbeh, a to úplne prvýkrát s využitím niektorých jedinečných funkcií Galaxy S22 Ultra s umelou inteligenciou. Dúfame, že to inšpiruje a dodá odvahu ďalším mladým ženám, aby nechali zaznieť svoje hlasy a podelili sa o svoje životné cesty, pretože rozprávať úžasné príbehy môže každý, ak má k dispozícii tie správne nástroje.“

„Vždy som mala ambície zasadnúť do režisérskeho kresla,“ hovorí Millie Bobby Brown, „Som vďačná spoločnosti Samsung za to, že mi dala príležitosť uskutočniť môj sen o režírovaní. Pozvali ma, aby som prijala túto výzvu a realizovala svoju víziu. Používanie Galaxy S22 Ultra bolo navyše veľmi jednoduché a zábavné – vďaka kvalite videa a spôsobu natáčania na mobil bolo ľahké uviesť moje nápady do života. Tento krátky film rozpráva hlboko osobný príbeh, ale je aj posolstvom pre ostatné mladé dievčatá. Dúfam, že im to dodá silu povedať, čo naozaj chcú, a ísť si za svojimi snami.“

Millie natočila všetky zábery k filmu pomocou smartfónu Galaxy S22 Ultra, ktorý obsahuje doposiaľ najväčší optický snímač Samsung. Fotoaparát Galaxy S22 Ultra zachytáva viac svetla a dát, čo umožňuje optimalizovať jas snímok a vykresľovať aj drobné detaily vo videoklipoch cez deň aj v noci. Vďaka objektívu Super Clear Glass pri Galaxy S22 Ultra sú zábery zhotovené za slabého osvetlenia, ako sú tie na začiatku filmu, bez obrazového šumu, dobre prekreslené a bez odleskov. To umožňuje naozaj komukoľvek robiť neuveriteľné zábery, popustiť uzdu kreativite a zdieľať svoj príbeh.

Celý film bol predstavený 22. marca 2022 o 10:00 SEČ na YouTube kanáli spoločnosti Samsung ( https://youtu.be/dN4BQ1h7VoM ) a na instagramovom účte Millie Bobby Brown @milliebobbybrown