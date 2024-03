Samsung Galaxy A55 5G a Galaxy A35 5G: Vynikajúce inovácie a zabezpečenie pre každého

Spoločnosť Samsung Electronics dnes predstavila dva nové telefóny Galaxy A55 5G a Galaxy A35 5G a znovu tak dokázala, že chce aj naďalej ponúkať jedinečné mobilné zážitky používateľom všetkého druhu. Oba modely sú vybavené špičkovými bezpečnostnými prvkami typu Knox Vault, vynikajúcimi fotografickými funkciami prevzatými z najvyššej série Galaxy, aj skvelým displejom, ktorého jas sa vďaka technológii Vision Booster prispôsobuje okolitému prostrediu.

„Vďaka sérii Galaxy A môžeme ponúknuť najmodernejšie technológie širšiemu spektru používateľov, takže si vynikajúce funkcie a parametre môže vychutnať prakticky každý,“ komentoval to TM Roh, prezident a riaditeľ mobilnej divízie Samsung Electronics. „V tohtoročnej verzii ponúka séria Galaxy A oveľa viac funkcií ako predtým, prvýkrát do výbavy patrí napríklad zabezpečenie pomocou Samsung Knox Vault. Vďaka tomu si zákazníci môžu užiť najmodernejšie technológie v úplnom bezpečí.“

Jedinečný nástroj pre zábavu aj tvorivú činnosť so špičkovým fotoaparátom a vynikajúcim displejom

Medzi početné vylepšenia modelu Galaxy A55 5G patria napríklad vynikajúce funkcie pre nočné fotografovanie a natáčanie – prakticky každá fotografia urobená v slabom svetle je teraz podstatne lepšia ako predtým, takú kvalitu používatelia série Galaxy A doteraz nepoznali. Zásluhu na tom má najmä vyspelá technológia AI Image Signal Processing (ISP) s umelou inteligenciou. Vylepšuje nielen zábery krajiny, ale aj fotografie ľudí v špeciálnom nočnom portrétnom režime alebo video s technológiou 12-bit HDR. K špičkovým záberom rodiny alebo priateľov už tak nie je potrebné optimálne svetlo.

Galaxy A55 5G aj Galaxy A35 5G ponúkajú aj ďalšie vynikajúce fotografické funkcie a parametre, vďaka ktorým je séria Samsung Galaxy už roky právom obľúbená po celom svete. Medzi ne patrí napríklad optický stabilizátor (OIS) a digitálny stabilizátor videa (VDIS). Žiadnych rozostrených snímok a roztrasených záberov sa teda báť nemusíte.

Okrem toho nové modely ctia tradíciu série Galaxy A a ponúkajú atraktívne a zábavné mobilné zážitky širokému spektru používateľov. Oba telefóny sú vybavené špičkovým displejom Super AMOLED s rozlíšením Full-HD, ktorý sa výborne hodí na sledovanie filmov aj na surfovanie po sociálnych sieťach. Displejom s uhlopriečkou 6,6 palca (16,7 cm)[1] nechýba ani technológia Vision Booster, vylepšujúca pri oboch telefónoch viditeľnosť v jasnom svetle – dokonca aj na priamom slnku.

Aj špičkové bezpečnostné funkcie Samsungu sa teraz dostanú k väčšiemu počtu používateľov

Vďaka modelom Galaxy A55 5G a Galaxy A35 5G sa do série Galaxy A vôbec po prvýkrát dostáva špičková bezpečnostná technológia známa doteraz len z vlajkových lodí Samsungu, teda Samsung Knox Vault. Na hardvéri založené bezpečnostné riešenie ponúka komplexnú ochranu pred hardvérovými aj softvérovými útokmi – vytvára zabezpečené prostredie fyzicky oddelené od hlavného procesora a pamäte. Systém tak účinne chráni najdôležitejšie dáta v telefóne, napr. údaje potrebné na jeho odomknutie či systémové heslá. Okrem toho Samsung Knox Vault chráni aj šifrovacie kľúče v prístroji, čo znamená spoľahlivú ochranu osobných údajov a ďalších citlivých dát. K nim sa tak za žiadnych okolností nemôže dostať nikto, kto nedokáže prístroj otvoriť štandardným spôsobom, a to ani v prípade straty alebo krádeže telefónu.

Ďalším dôležitým bezpečnostným prvkom pri modeloch Galaxy A55 5G aj Galaxy A35 5G je Samsung Knox, viacvrstvová zabezpečovacia platforma Samsungu a jeden z najspoľahlivejších systémov tohto typu v súčasnom svete. O bezpečnosť dôležitých informácií a o holistickú ochranu pred útokmi v rámci celého ekosystému Galaxy sa na platforme Samsung Knox stará kompletné zabezpečenie hardvéru, detekcia napadnutia v reálnom čase a spolupráca s dôležitými partnermi.

A tým bezpečnostné prvky nekončia – do výbavy telefónov série Galaxy A patrí aj Automatické blokovanie, teda balík ďalších bezpečnostných opatrení, ktorý si používateľ môže aktivovať podľa vlastného uváženia. Pokiaľ je funkčný, bráni inštalácii aplikácií z neoverených zdrojov, pravidelne kontroluje zabezpečenie aplikácií[2] a hľadá potenciálny malvér, prípadne bráni podozrivým príkazom a softvérovým inštaláciám pri pripojení telefónu k počítaču cez USB kábel. Majitelia nových modelov Galaxy A budú mať aj prístup k bezpečnostnému panelu Zabezpečenia a súkromia, takže si budú môcť kedykoľvek ľahko overiť, čo sa deje s ich dátami a pohodlne zrušiť akékoľvek sporné povolenia pre jednotlivé aplikácie. Medzi ďalšie funkcie patrí súkromné zdieľanie dát v rámci technológie Quick Share – dôležité osobné alebo finančné informácie sa v prípade potreby zdieľajú v bezpečnej zašifrovanej podobe. Používatelia môžu dokonca nastaviť povolenie na prístup na strane príjemcu, prípadne dátum exspirácie daného súboru. Môžu tiež zakázať či obmedziť zhotovovanie screenshotov alebo sťahovanie súborov.

Nové chytré telefóny série Galaxy A navyše túto ochranu zaisťujú po dlhšiu dobu ako predchádzajúce verzie. S modelmi Galaxy A55 5G a Galaxy A35 5G získa každý používateľ garanciu štyroch budúcich generácií operačného systému Android a používateľského rozhrania One UI a zároveň päť rokov bezpečnostných aktualizácií, čo výrazne predlžuje bezpečnosť zariadenia.

Bezproblémové prepojenie s rastúcim ekosystémom Samsung Galaxy

Telefóny Galaxy A55 5G aj Galaxy A35 5G sú plne kompatibilné s kompletným ekosystémom Galaxy, do ktorého patria desiatky ďalších zariadení. Milovníci pohybu a fitness môžu napríklad pohodlne sledovať svoje výkony vďaka prepojeniu nových telefónov so šikovným náramkom Galaxy Fit3 alebo hodinkami Galaxy Watch6. Vďaka funkcii Auto Switch sa zase prichádzajúce hovory automaticky presmerujú do pripojených slúchadiel Galaxy Buds FE.

Ceny, úvodná ponuka a dostupnosť v SR

Galaxy A55 5G bude k dispozícii v štyroch farebných variantoch, ktorými sú modrá, modročierna, fialová a žltá. Model Galaxy A35 5G sa bude predávať v rovnakých farebných prevedeniach. Oba modely bude možné v Slovenskej republike zakúpiť od 11. marca.

Všetci zákazníci zo Slovenskej republiky, ktorí si od 11. marca do 7. apríla zakúpia telefón Galaxy A55 5G, získajú ako bonus bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds FE v bielej farbe v hodnote 109 €. Zákazníci, ktorí si v rovnakom období zakúpia model Galaxy A35 5G získajú ako bonus strieborný fitness náramok Galaxy Fit3 v hodnote 64 €.

Na využitie bonusu musí zákazník registrovať nový telefón v sekcii Výhody v aplikácii Samsung Members, a to najneskôr do 15. apríla 2024. Po schválení registrácie získa zákazník prostredníctvom registrovaného telefónu a aplikácie Samsung Members e-voucher, ktorý následne uplatní na bezplatné objednanie slúchadiel alebo náramku na stránke www.novysamsung.sk najneskôr do 15. mája 2024.