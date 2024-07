Prichádza nová generácia unikátnych skladačiek Galaxy Z, ako aj najmodernejších hodiniek a slúchadiel od Samsungu s umelou inteligenciou

Galaxy Z Fold6 a Z Flip6: Skladacie, ľahšie, tenšie, výkonnejšie a odolnejšie

Galaxy Z Fold6: Produktivita veľkého displeja podporená umelou inteligenciou

Samsung Galaxy Z Flip6: Vytváranie jedinečných zážitkov na mieru

Atraktívne zľavy a odpredajové bonusy

Samsung Galaxy Buds3: Rozšírené zvukové zážitky s podporou umelej inteligencie

Ochranné puzdro zadarmo

Samsung Galaxy Watch7: Inteligentné zdravie na dosah ruky

Samsung Galaxy Watch Ultra: Maximalizácia výkonu pre náročných používateľov

11.7.2024 (SITA.sk) -Spoločnosť Samsung predstavila nové možnosti Galaxy AI podporované unikátnou skladacou konštrukciou populárnych smartfónov série Galaxy Z. Nová generácia šikovných skladačiek je vďaka inováciám doteraz najtenšia a najľahšia. Či už používate veľký displej na Z Fold, vonkajší displej FlexWindow na Z Flip alebo ikonický režim FlexMode, Galaxy Z Fold6 a Z Flip6 vám ponúknu viac príležitostí pre maximálne využitie možností umelej inteligencie. Vďaka vylepšenému rámua sklusú odolnejšie a výkonnejšie ako kedykoľvek predtým. Galaxy Z Fold6 aj Z Flip6 sú vybavené doposiaľ najpokročilejším mobilným procesorom, ktorý je optimalizovaný na procesy umelej inteligencie a ponúka vylepšenú grafiku spolu s celkovo vyšším výkonom a dlhšou výdržou batérie.Vlajkový skladací smartfón od Samsungu je vybavený funkciami, ktoré vám vďaka Galaxy AI a veľkému displeju uľahčia prácu a zvýšia efektivitu.v aplikácii Samsung Notes umožňuje preklad, zhrnutie obsahu a automatické formátovanie poznámok zo schôdzok. Nová funkciaprepisuje, prekladá a sumarizuje hlasové záznamy priamo v aplikácii Notes. Doplnená funkciageneruje na základe jednoduchých kľúčových slov navrhované texty pre e-maily a sociálne médiá, odrážajúc váš štýl komunikácie. Perouľahčuje prístup k praktickým funkciám pri presúvaní pera nad displejom. Funkciarozširuje možnosti pera tým, že navrhuje užitočné funkcie, ako preklad, pridávanie poznámok a novú funkciu, ktorá generuje návrhy obrázkov podľa vašich náčrtov.Galaxy Z Fold6 ťaží z dlhoročného partnerstva medzi Samsungom a Google. Najnovšia aplikáciaprináša vlastného AI asistenta priamo do telefónu, ktorý pomáha s písaním, učením a plánovaním. Vďaka funkciimôžete jednoducho získať okamžité výsledky vyhľadávania priamo z displeja, zatiaľ čo funkciaumožňuje komunikujúcim osobám pohodlne sledovať preklady na hlavnom aj vonkajšom displeji pre lepšiu interakciu v reálnom čase. Zároveň ponúka aj jednosmerný preklad ideálny pre prednášky alebo prezentácie. Funkciaprekladá telefónne hovory v reálnom čase. Jazykové funkcie Prepis, Tlmočník a Simultánny preklad sú dostupné len v rámci podporovaných jazykov.Funkcias umelou inteligenciou posúva aj vašu kreativitu na veľkom displeji – umožňuje pokročilé úpravy fotografií a videí.ponúkajú rôzne štýly portrétov, zatiaľ čo funkciazlepšuje zážitok zo sledovania videí. Pre hráčov ponúka technológiuna realistickú grafiku. Z Fold6 sa môže pochváliť maximálnym jasom 2 600 nitov, čo zabezpečí jasný a ostrý obraz aj na priamom slnku. Batéria vďaka vyššej efektivite čipsetu poskytne dlhšiu výdrž na jedno nabitie.Samsung Galaxy Z Fold6 je určený pre ľudí, ktorí chcú vlajkový smartfón, čo sa týka špecifikácií aj veľkosti obrazovky, ktorá je podobná kompaktnému tabletu so systémom Android.Aj Samsung Galaxy Z Flip6 prichádza s množstvom inovácií, pričom zostáva kompaktný a prenosný. Ponúka vylepšený 3,4" vonkajší displej, ktorý umožňuje používať funkcie s podporou umelej inteligencie bez nutnosti otvárať telefón. Funkciaanalyzuje vaše posledné správy a navrhuje vhodné odpovede, čo umožňuje komunikáciu jednou rukou. FlexWindow tiež poskytuje prístup k aktualizáciám Samsung Health a prehrávaniu hudby.s podporou AI mení tapetu v reálnom čase podľa dennej doby a počasia. Vašu kreativitu poteší ajponúka najvšestrannejšie využitie fotoaparátu a vďakaautomaticky nájde najlepší výrez pre vašu snímku. Hlavný fotoaparát má 50 Mpx širokouhlý a 12 Mpx ultraširokouhlý snímač, oba zabezpečujú ostré a jasné fotografie. Režimbol rozšírený o HDR video, ktoré vyprodukuje kvalitné videá aj pri veľmi slabom osvetlení. Nočný režim je k dispozícii aj pre Instagram Stories, čo umožňuje zdieľať úžasné fotografie aj v noci.Všetky kreatívne a prispôsobiteľné funkcie Galaxy Z Flip6 môžete používať bez obáv o výdrž batérie, a to vďaka optimalizácii hardvéru a softvéru, ktorá predlžuje dobu prevádzky. Samsung Galaxy Z Flip6 je dokonalým nástrojom pre tých, ktorí chcú maximálne využiť každý okamih a vytvárať jedinečné zážitky na mieru.Samsung si pripravil bonus k výkupnej cene zariadenia až 160 € pri nákupe Galaxy Z Fold6 a až 120 € pri nákupe Galaxy Z Flip6. Záujemca o odpredaj starého zariadenia môže k výkupnej cene starého zariadenia získať ešte ďalší Extra bonus až do výšky 120 € – stačí, ak odpredá jedno z vybraných zariadení a automaticky získa Extra bonus. Spolu tak môže zákazník získať navyše k výkupnej cene starého telefónu až 280 €. Samsung taktiež garantuje bezplatnú výmenu ochrannej fólie, a to až dvakrát v prvom roku a dvakrát v druhom roku od kúpy zariadenia. V neposlednom rade v predpredaji platí zľava 50 % na ochranné puzdra.Viac informácií o výkupe na www.novysamsung.sk alebo Kúp nový, zaplať starým | Samsung SK Samsung prichádza aj s novou sériou slúchadiel Galaxy Buds3, ktoré prinášajú vďaka Galaxy AI revolučné zážitky z komunikácie a počúvania hudby. Funkciavám dovolí ovládať prehrávanie hudby len dvomi slovami, bez nutnosti dotýkania sa slúchadiel. Funkciesa prispôsobujú vnútorným a vonkajším zvukom v reálnom čase, čo zlepšuje kvalitu zvuku a potláča okolitý hluk.Ikonický dizajn a pozoruhodné ostré tvary aGalaxy Buds3 Pro vám umožnia vyniknúť. Ovládajú sa intuitívne jednoduchým stlačením alebo prejdením hrany. Galaxy Buds3 Pro sú kanálového typu, ideálne pre pohlcujúci zvuk, zatiaľ čo Galaxy Buds3 sú otvoreného typu, vhodné na dlhodobé nosenie v rôznych situáciách. Vďaka vylepšeným dvojpásmovým reproduktorom a technológiiponúkajú slúchadlá série Buds3 krištáľovo čistý zvuk s presnou reprodukciou. Navyše dokážu obnoviť pôvodný hlas hovoriaceho aj v hlučných prostrediach, čo zaručuje nerušené prirodzené hovory ako pri veľmi kvalitných smartfónoch s technológiouSamsung Galaxy Buds3 a Buds3 Pro posúvajú hranice zvukových technológií, prinášajú pokročilé funkcie a elegantný dizajn, ktorý uspokojí aj najnáročnejších používateľov.V prípade nákupu nových slúchadiel Galaxy Buds3 alebo Galaxy Buds3 Pro získa zákazník ochranné puzdro na krabičku slúchadiel v hodnote až 44,90 €. Na výber bude mať až zo 4 rôznych obalov – podľa svojej chuti. Viac informácií na www.novysamsung.sk Samsung rozširuje aj svoje portfólio nositeľných zariadení s novými modelmi Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, ktoré vďaka Galaxy AI a najpokročilejším technológiám a inováciám od Samsungu ponúkajú komplexnú starostlivosť o fyzické a duševné zdravie.Hodinky Galaxy Watch7 sú navrhnuté tak, aby používateľom pomohli získať ucelenú predstavu o nich samých. Umožňujú sledovať viac ako 100 tréningov a vytvárať si vlastné rutiny pomocou funkcie. Aplikáciaumožňuje porovnávať aktuálne a predchádzajúce výkony v reálnom čase. Kompletný prehľad o zložení vlastného tela a kondícii ponúka nástrojVylepšenýa sledovanie(Advanced Glycation End-products) poskytujú komplexné zdravotné údaje. Po prvýkrát obsahujepre presnejšie sledovanie polohy. Gestommôžete jednoducho ovládať zariadenie Galaxy Watch a pripojený smartfón Galaxy, aj keď máte plné ruky. Odpovedajte bez námahy na správy pomocou inteligentne navrhovaných odpovedí na základe analýzy predchádzajúcich konverzácií pomocou Galaxy AI.Galaxy Watch Ultra je najnovší a najvýkonnejší prírastok do portfólia Galaxy Watch. Tieto hodinky stavajú na pokročilých funkciách monitorovania zdravia a výkonnom hardvéri Galaxy Watch7 a prinášajú ešte viac inteligentných funkcií a možností pre fitness a zdravie.Galaxy Watch Ultra majú nový dizajn v tvare vankúša, ktorý zvyšuje ochranu a pohodlie.zabezpečujú extrémnu odolnosť. Hodinky fungujú v rozmedzí nadmorských výšok od -500 až do 9000 metrov, ideálne pre nevšedné fitness zážitky, ako sú plávanie v mori alebo jazda na bicykli v extrémnych podmienkach.Sledujte tréningy všetkých etáp triatlonu od plávania cez jazdu na bicykli až po beh pomocou novej. Novo pridané akčné tlačidlo umožňuje okamžité spustenie tréningov a aktiváciu núdzovej sirény. Špeciálne ciferníky sa automaticky prepínajú do nočného režimu pre optimálnu viditeľnosť v tme. Displej s jasom 3000 nitov je dobre čitateľný aj na ostrom slnku. Galaxy Watch Ultra ponúkajú výdrž batérie až 100 hodín v úspornom režime a 48 hodín v režime. Galaxy Watch Ultra sú ideálne pre náročných používateľov, ktorí hľadajú maximálny výkon, odolnosť a pokročilé fitness funkcie v jednom balení.Galaxy Watch7 a Galaxy Watch Ultra sú prvé inteligentné hodinky pre OS Android, ktoré využívajú Wear OS 5, doposiaľ najvýkonnejšiu verziu systému Wear OS. Wear OS 5 ponúka väčší výkon a energetickú účinnosť, čo prináša plynulejšie interakcie a predĺženie doby používania hodiniek. Vďaka nižšej spotrebe energie môžu používatelia počítať s dlhšou výdržou batérie ako predtým.Inteligentné hodinky Galaxy Watch7 a Galaxy Watch Ultra bude možné predobjednať na Slovensku od 10. júla, v obchodoch budú dostupné od 24. júla 2024. Zákazníci, ktorí si v období od 10. 7. do 23. 7. Zákazníci, ktorí si v období od 10. 7. do 23. 7. (vrátane) alebo do vypredania zásob zakúpia hodinky Galaxy Watch7 alebo Galaxy Watch Ultra, môžu po registrácii na stránke www.novysamsung.sk odpredať svoje staré zariadenie a k výkupnej cene navyše získať výkupný bonus až do výšky 80 € v prípade kúpy Galaxy Watch7 a 150 € pri nákupe Galaxy Watch Ultra. Ďalej zákazníci získajú pri nákupe dvoch zariadení v e-shope www.samsung.sk naraz zľavu 10 %, v prípade nákupu troch produktov 15 %. Študenti s kartou ISIC majú nárok na ďalšie zľavy.