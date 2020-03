Samsung predstavuje Galaxy M21 – smartfón stvorený pre aktívnych ľudí

Spoločnosť Samsung predstavila smartfón Galaxy M21, ktorý ocenia všetci fanúšikovia produkujúci množstvo kvalitných fotografií, ale aj ľudia, ktorých nebaví každodenné dobíjanie batérie. Novinka s modernými zaoblenými hranami, s 6,4-palcovým Infinity-U displejom a váhou 188 g príjemne padne do ruky a udrží krok s vašim hektickým životným štýlom. Trojica fotoaparátov zachytí svet okolo vás presne tak, ako ho vidíte a s dostatočným úložným priestorom, ktorý sa dá dodatočne rozšíriť. Galaxy M21 bude na slovenskom trhu dostupný v čiernej farbe od polovice apríla za odporúčanú maloobchodnú cenu 239 Eur v oficiálnom e-shope Samsung.sk a v značkových predajniach Samsung.

„Model Galaxy M21 je prirodzeným nasledovníkom predchádzajúceho modelu, ktorý sme vylepšili v každom smere – zväčšili sme displej, vylepšili fotoaparáty, zvýšili výkon a kapacitu batérie. A to všetko za rozumnú cenu,“ uviedol Tomáš Balík, riaditeľ mobilnej divízie Samsung Electronics Czech and Slovak. „Mobil je pre mnohých ľudí v súčasnej dobe často jediným prostriedkom ako sa spojiť so svojimi blízkymi a kolegami. Mať teda po ruke telefón, na ktorý sa dá spoľahnúť a ponúka všetko potrebné, je teda nutnosť.“



Zdokonalené fotoaparáty

Smartfón Galaxy M21 disponuje 20 Mpix predným fotoaparátom s celým radom pokročilých funkcií. Nechýbajú funkcie ako zaostrené Selfie či Režim krása. Zadnej strane dominujú tri špičkové fotoaparáty, ktoré dokážu zachytiť všetko zaujímavé, čo sa okolo vás deje a na čom vám záleží. Hlavnému 48 Mpix fotoaparátu sekundujú aj ultraširokouhlý a fotoaparát pre hĺbku ostrosti.

Fotoaparát s nadštandardným rozlíšením vytvára detailné a jasné fotografie aj za znížených svetelných podmienok. S ultraširokouhlým fotoaparátom s rozlíšením 8 Mpix a uhlom záberu 123° zase môžete zachytiť ďaleko väčšiu scénu a všetkých priateľov, ktorí sú v zábere. Vďaka dedikovanému fotoaparátu pre meranie hĺbky je možné vytvárať fotografie s umeleckými efektami. V režime Živé zaostrenie máte k dispozícii napríklad efekty ako rozostrenie, rotácia, zoom či farebná verzia (s čiernobielym pozadím).

Batéria aj na niekoľko dní

Galaxy M21 disponuje batériou s veľkou kapacitou 6 000 mAh, ktorú nebudete musieť často dobíjať. A ak sa jej kapacita bude blížiť k nule, rýchle 15W nabíjanie ju opäť vráti do hry. K energeticky šetrnej prevádzke a plynulému chodu systému aj v náročných podmienkach prispieva osemjadrový procesor a operačná pamäť s kapacitou 4 GB. Vnútorné úložisko s kapacitou 64 GB je možné rozšíriť o ďalších 512 GB prostredníctvom microSD karty.

Bezpečnosť na prvom mieste

Odomykanie prístroja je veľmi jednoduché a zároveň bezpečné vďaka biometrike. Dáta tak máte neustále pod kontrolou a v bezpečí. Na odomykanie môžete využiť rozpoznanie tváre alebo snímač odtlačkov prstov, ktorý je umiestnený na zadnej strane prístroja.

Ďalšie informácie o smartfóne Galaxy M21 nájdete na internetových stránkach http://www.samsungmobilepress.com.

Špecifikácie smartfónu Galaxy M21

Galaxy M21 Displej 6,4 palca, Full HD+ (1080 x 2340) Super AMOLED Displej Infinity-U Fotoaparát Zadný Hlavný: 48 Mpx, f/2,0 So selektívnou hĺbkou ostrosti: 5 Mpx Ultraširokouhlý: 8 Mpx, f/2,2 Predný Selfie: 20 Mpx, f/2,2 Procesor Osemjadrový Exynos 9611 (štvorjadrový 2,3 GHz + štvorjadrový 1,7 GHz) Pamäť 4 GB RAM 64 GB vnútorné úložisko Micro SD (až do 512 GB) Batéria 6 000 mAh (typická), 15 W rýchle nabíjanie Rozmery 159 x 75,1 x 8.9 mm, 188 g Operačný systém Android 10, One UI 2.0 Konektory USB-C, 3,5mm jack

* Všetky dostupné funkcie, vlastnosti, špecifikácie a ďalšie informácie, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a týkajú sa výrobkov, mimo iné vrátane informácií o výhodách, dizajne, cene, súčiastkach, výkone, dostupnosti a funkciách výrobku sa môžu bez predošlého upozornenia zmeniť.