Video: Nový Samsung Galaxy S20: Iný spôsob, ako zažiť svet

Spoločnosť Samsung Electronics dnes predstavila nový rad špičkových modelov Samsung Galaxy S20. Nové smartfóny od základu menia spôsob, ako dokumentujeme a zachytávame okolitý svet. Užívatelia sa môžu tešiť na celkom novú architektúru fotoaparátov s umelou inteligenciou a doteraz najväčšími snímačmi od Samsungu, čo spolu prináša skutočne ohromujúcu obrazovú kvalitu. Fotoaparátom to však nekončí - všetko, na čo smartfóny radi používame, u Galaxy S20 funguje ľahšie a lepšie. Môžete si kedykoľvek a kdekoľvek vychutnať hudbu podľa svojho gusta, sledovať filmy v kvalite, akú si predstavovali samotní tvorcovia, a hrať hry, ako by ste sedeli pri kvalitnej hernej konzole.

Dostupnosť modelov Galaxy S20

Modely Samsung Galaxy S20 budú na Slovensku k dispozícii od 13. marca v nasledovných verziách:

Produkt Pamäť (RAM/interná) Farebné verzie Odporúčaná maloobchodná cena Galaxy S20 Ultra 5G * 16 GB / 512 GB Šedá (Cosmic Gray) 1 549 € Galaxy S20 Ultra 5G 12 GB / 128 GB Čierna (Cosmic Black), Šedá (Cosmic Gray) 1 349 € Galaxy S20+ 8 GB / 128 GB Čierna (Cosmic Black), Šedá (Cosmic Gray), Modrá (Cloud Blue) 999 € Galaxy S20 8 GB / 128 GB Šedá (Cosmic Gray), Modrá (Cloud Blue), Ružová (Cloud Pink) 899 €

* Dostupný len na Samsung.sk a v značkových predajniach Samsung

Predobjednávky

Zákazník, ktorý si v období od 11. 2 . 2020 do 8. 3. 2020 predobjedná zariadenie Galaxy S20+ alebo Galaxy S20 Ultra 5G zo slovenskej distribúcie u jedného z oficiálnych predajcov a zároveň splní ďalšie podmienky stanovené v podrobných pravidlách kampane, získa nárok na bonus v podobe bezdrôtových slúchadiel Galaxy Buds+. Pre získanie bonusu sa musí zákazník zaregistrovať do 8. 3. na stránke www.samsung-bonus.eu, vyplniť svoje osobné údaje, model smartfónu a informácie o predajcovi, u ktorého ho predobjednal. Po tomto dátume už registrácia nie je možná a zaniká nárok na bonus – bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds+. Po obdržaní smartfónu zákazník musí dokončiť najneskôr do 8 . 4. 2020 registráciu na stránke www.samsung-bonus.eu. Pre dokončenie registrácie musí doplniť kópiu pokladničného dokladu, číslo IMEI jeho nového zariadenia a unikátny kód z aplikácie Samsung Members. Po overení a schválení zaregistrovaných údajov mu bude zaslaný bonus – bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds+.

„Vstupujeme do novej dekády, v ktorej technológie 5G od základu zmenia spôsob, akým komunikujeme a akým zažívame svet okolo nás,“ vyhlásil TM Roh, prezident a riaditeľ divízie mobilných komunikácií Samsung Electronics. „Podporu 5G ponúkajú všetky tri verzie radu Galaxy S20, tým pádom ide skutočne o prístroje novej generácie, ktoré ľuďom zmenia život. A vďaka úžasnému fotoaparátu s umelou inteligenciou môžete život okolo seba dokumentovať v jeho pravej podobe a bez problémov sa spojiť s tými, ktorých máte najradšej.“

TAKTO VYZERÁ BUDÚCNOSŤ KOMUNIKÁCIE

S nástupom 5G začína nová dekáda mobilných inovácií. Rad Galaxy S20 do novej generácie bytostne patrí, preto všetky tri modely - Galaxy S20, Galaxy S20+ aj Galaxy S20 Ultra - samozrejme 5G podporujú. Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra sú prvými smartfónmi s podporou technológií sub-6 a mmWave.[1] Technológiu sub-6 podporuje aj Galaxy S20.[2] Samozrejmosťou je však aj bezproblémová kompatibilita so staršími sieťami pri všetkých troch zariadeniach.

INÝ SPÔSOB, AKO ZACHYTIŤ SVET OKOLO NÁS

Dnes viac ako kedykoľvek v minulosti používame smartfóny na dokumentáciu nášho života a k rozprávaniu príbehov. A práve preto je pre väčšinu užívateľov najdôležitejšou súčasťou smartfónu fotoaparát. Modely radu Galaxy S20 sa do súčasnej doby hodia ako žiadne iné, preto sa v nich predstavuje celkom nový fotografický a kamerový systém - jeho základom je umelá inteligencia a tiež doteraz najväčší snímač, aký sme v smartfóne použili. Cieľ je jasný: dostať z každej fotografie a každej chvíľky to najlepšie.

Neuveriteľná kresba detailov: Modely radu Galaxy S20 sa vyznačujú veľmi vysokým rozlíšením, čo znamená bohatú kresbu detailov a viac možností pre následné úpravy a orez. Modely Galaxy S20 a S20+ majú rozlíšenie 64 MPix, Galaxy S20 Ultra má 108 megapixelov. Veľký snímač dokáže zachytiť viac svetla, čo znamená kvalitné snímky aj za horších svetelných podmienok. Galaxy S20 Ultra 5G ide ešte o krok ďalej a umožňuje dynamicky prepínať medzi vysokým rozlíšením 108 MPix a 12 MPix, kedy obraz vzniká spojením deviatich pixelov do jedného už na úrovni senzora.

Prelomový zoom: Všetky modely Galaxy S20 sú vybavené vyspelou technológiou Space Zoom. Ide o kombináciu technológií Hybrid Optic Zoom a Super Resolution Zoom, čo je digitálny zoom s umelou inteligenciou. Tým sa dosiahlo, že je možné si priblížiť aj veľmi vzdialené objekty. Galaxy S20 a 20+ vďaka nej ponúkajú 30-násobne priblíženie, S20 Ultra 5G ide opäť ešte o niečo ďalej a posúva hranice vďaka revolučnej skladanej optike. Vyspelá umelá inteligencia spracováva viacero snímok a eliminuje tak stratu obrazovej kvality pri výraznejšom priblížení. Vďaka technológii Super Resolution Zoom sa tak užívatelia môžu tešiť až na 100-násobnú hodnotu s lepším obrazom než predtým.

Jedno stlačenie spúšte, veľa možností: Vďaka režimu Single Take vám pri fotografovaní už nič neutečie. S pomocou umelej inteligencie urobíte jediným stlačením spúšte celú sériu snímok alebo videozáznamov s rôznou rovinou ostrenia, orezom, ohniskovou vzdialenosťou a pod.

Video v profesionálnej kvalite: Rad Galaxy S20 ponúka špičkové videozáznamy v rozlíšení 8K, čo znamená vynikajúce a realistické farby a mimoriadne kvalitný obraz. V kombinácii s televízorom Samsung QLED s rozlíšením 8K sa sledovanie natočených záznamov stane skutočným zážitkom.[3] Jednotlivé okienka v rozlíšení 8K je možné ukladať ako samostatné fotografie. A vďaka stabilizácii a analýze pohybu pomocou umelej inteligencie vyzerá dokonca aj roztrasené video, ako by ste pri nakrúcaní použili špecializovanú akčnú kameru.

ROBTE TO, ČO MÁTE RADI - A LEPŠIE

Všetko, na čo smartfóny radi používame, funguje s radom Galaxy ľahšie a lepšie. A modely Galaxy S20 s novými funkciami v tomto úplne zodpovedajú nárokom novej generácie.

Hudba: Je jedno, či sa práve budíte, idete do posilňovne alebo robíte niečo úplne iné - užite si výber skladieb na mieru podľa aktuálnej činnosti. Postará sa o neho spolupráca Spotify a Bixby. Vďaka funkcii Music Share sa cez Bluetooth môžete spojiť s reprosystémom doma či v aute a zahrať sa počas cesty na DJa.[4]

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

Ako najnovšia vlajková loď je rad Galaxy S20 vybavený špičkovými technológiami, presne podľa očakávania užívateľov. Okrem iného ide o najbezpečnejšie zariadenie, aké Samsung kedy vyrobil - vynikajúca platforma Knox ho chráni od procesora po softvér. Taktiež nový procesor Guardian Chip má špeciálne bezpečnostné funkcie a dokáže tak odolať útokom zameraným na hardvér.

Medzi ďalšie prednosti patrí veľkokapacitná inteligentná batéria a tiež rýchlonabíjačka s výkonom 25 W. Model Ultra je vybavený dokonca superrýchlym dobíjaním s výkonom 45 W.[8] Všetky tri smartfóny majú veľkorysý úložný priestor – pri S20 je to 128 GB, pri Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra bude k dispozícii aj verzie s 128 a 512 GB.[9]

V neposlednom rade sa používatelia môžu tešiť na doteraz najjednoduchšie, najčistejšie a užívateľsky najpríjemnejšie rozhranie One UI 2. Vďaka aplikácii SmartThings môžete smartfóny radu Galaxy S20 používať aj ako diaľkové ovládače domácich spotrebičov, aplikácia Samsung Health sa postará o plnenie cieľov súvisiacich so zdravím a fitness a aplikácia Samsung Pay zase o platenie.[10]

GALAXY BUDS+

Vďaka slúchadlám Samsung Galaxy Buds+ sa budete môcť dokonale ponoriť do obľúbenej hudby či do podcastov. O špičkový zvuk sa totiž postarala renomovaná firma AKG. Slúchadlá Buds+ sú vybavené dvojpásmovými dynamickými reproduktormi a tromi mikrofónmi pre kvalitný prenos hlasu pri telefonovaní, výborná je aj výdrž batérie (až 11 hodín a k tomu ďalších 11 h v puzdre).[11] Aplikácia Galaxy Buds+ je teraz navyše kompatibilná aj so systémom iOS, takže si môžete užiť skvelý zvuk, nech používate akúkoľvek značku smartfónu.[12] A vďaka partnerstvu so Spotify je všetko ešte jednoduchšie - stačí slúchadlá jedenkrát stlačiť a prehrávanie sa rozbehne.[13]

Slúchadlá Samsung Galaxy Buds+ budú na Slovensku k dispozícii od 14. februára za odporúčanú maloobchodnú cenu 169 Eur v bielej, čiernej a modrej farbe, alebo ich záujemca môže získať v rámci predobjednávkového programu.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com alebo www.samsung.com/galaxy.

Technické špecifikácie Galaxy S20, Galaxy S20+ and Galaxy S20 Ultra[14]

Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Displej Uhlopriečka 6,2“ (15,8 cm) Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O (3200X1440)

certifikát HDR10+

podpora 120 Hz Uhlopriečka 6,7“ (17 cm) Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O (3200X1440)

certifikát HDR10+

podpora 120 Hz Uhlopriečka 6,9“ (17,5 cm) Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O (3200X1440)

certifikát HDR10+

podpora 120 Hz *Infinity-O: takmer bezrámikový displej zaberá celú prednú plochu. *Skutočné rozmery: Galaxy S20: 6,2" v plnom obdĺžniku a 6,1" so započítaním zaoblených rohov; Galaxy S20+: 6,7" v plnom obdĺžniku a 6,5" so započítaním zaoblených rohov; Galaxy S20 Ultra: 6,9" v plnom obdĺžniku a 6,7" so započítaním zaoblených rohov; obrazová plocha je menšia vzhľadom na zaoblené rohy a otvor pre fotoaparát. *Základná obnovovacia frekvencia displeja je 60 Hz. Frekvencia 120 Hz vyžaduje špeciálne nastavenie. Fotoaparát [Predný fotoaparát]

10 MPix, Dual Pixel AF, f2,2(80˚) [Zadný fotoaparát]

3x fotoaparát



Ultraširoký: *12 MPix, f2,2(120˚)



Širokouhlý: *12 MPix, f1,8(79˚)

Super Speed Dual Pixel AF, OIS

Teleobjektív: *64 MPix, PDAF f2,0(76˚), OIS [Predný fotoaparát]

10 MPix, Dual Pixel AF, f2,2(80˚) [Zadný fotoaparát]

4x fotoaparát



Ultraširoký: *12 MPix, f2,2(120˚)



Širokouhlý: *12 MPix, f1,8(79˚)

Super Speed Dual Pixel AF, OIS

Teleobjektív: *64 MPix, PDAF, f2,0(76˚), OIS DepthVision Camera [Predný fotoaparát]

40 MPix, PDAF, f2,2(80˚) [Zadný fotoaparát]

4x fotoaparát



Ultraširoký: *12 MPix, f2,2(120˚)



Širokouhlý: *108 MPix, f1,8(79˚)

PDAF, OIS

Teleobjektív: **48 MPix, PDAF, f3,5(24˚), OIS DepthVision Camera *Súčasťou technológie Super Resolution Zoom je digitálny zoom, ktorý môže zhoršiť kvalitu obrazu. **Pre zoomovanie len 48 MPix. Rozmery a hmotnosť Rozmery: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm

Hmotnosť: 163 g Rozmery: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Hmotnosť: 186 g



*Verzia pre 5G mmwave váži 188 g. Rozmery: 166,9 x 76,0 x 8,8 mm

Hmotnosť: 220 g



* Verzia pre 5G mmwave váži 222 g. Procesor - 7㎚ 64-bit Octa-Core Processor * 2.7㎓ (max. rýchlosť) + 2.5㎓ + 2㎓

- 7㎚ 64-bit Octa-Core Processor * 2.8㎓ (max. rýchlosť) + 2.4㎓ + 1.8㎓

*Môže sa líšiť podľa operátora a trhu. Pamäť LTE

8 GB RAM (LPDDR5), interné úložisko 128 GB LTE

8 GB RAM (LPDDR5), interné úložisko 128 GB 5G/LTE

16 GB RAM (LPDDR5), interné úložisko 512 GB

12 GB RAM (LPDDR5), interné úložisko 128 GB * Môže sa líšiť podľa modelu, farby, operátora a trhu. * Skutočná dostupná kapacita úložného priestoru závisí od predinštalovaných programov. Externé pamäťové médiá a SIM karta Model s 1 SIM kartou: 1x Nano SIM a 1x slot MicroSD (až 1 TB) Model s 2 SIM (hybridný SIM slot): 1x Nano SIM a 1x Nano SIM nebo 1x slot MicroSD (až 1 TB) * SIM karty sa predávajú samostatne. Dostupnosť závisí od krajiny a operátora. *MicroSD karty sa predávajú samostatne. Dostupnosť závisí od krajiny a výrobcu. *Podpora eSIM sa týka modelov Galaxy S20, S20+, S20 Ultra. eSIM vyžaduje bezdrôtový servisný plán, umožňuje aktiváciu tarify bez fyzickej nano SIM karty. Dostupnosť eSIM závisí od krajiny a operátora. Zistite u operátora, či váš program e-sim podporuje. Batéria 4000 mAh (typická hodnota) 4500 mAh (typická hodnota) 5000 mAh (typická hodnota) * Typická hodnota podľa nezávislých laboratórnych testov. Typickou hodnotou sa rozumie priemerná odhadovaná hodnota vzhľadom na odchýlky kapacity batérie u testovaných vzoriek podľa štandardu IEC 61960. Menovitá (minimálna) kapacita je 3880 mAh u Galaxy S20, 4370 mAh u Galaxy S20+ a 4855 mAh u Galaxy S20 Ultra. Skutočná výdrž batérie závisí od prostredia v sieti, typu využitia apod. Dobíjanie Vylepšené bezdrôtové rýchle dobíjanie s technológiou Fast Wireless Charging 2.0 Systém Fast Charging je kompatibilný s káblovým aj bezdrôtovým dobíjaním * Káblové dobíjanie je kompatibilné s QC2.0 a AFC. * Bezdrôtové dobíjaní je kompatibilné s WPCWireless PowerShare *Systém Fast Wireless Charging 2.0 je v súčasnej dobe k dispozícii so zariadeniami Wireless Charger Stand, Wireless Charger Duo Pad a ďalšími prístrojmi, ktoré podporujú bezdrôtové dobíjanie s výkonom 10 W či vyšším. Predáva sa samostatne. Skutočná rýchlosť dobíjania sa môže líšiť v závislosti na využití, podmienkach dobíjania a ďalších faktoroch. Bezdrôtové dobíjanie vyžaduje pripojenie k elektrickej sieti. Odporúča sa využívať priložený dobíjací kábel a cestovný adaptér, výrobky tretích strán môžu zariadenie Wireless Charger Stand alebo Wireless Charger Duo Pad poškodiť, prípadne dobíjanie spomaliť. * Wireless PowerShare je obmedzené na telefóny Samsung alebo iné značky s WPC Qi, napr. Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10+, Galaxy S10e, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5, a príslušenstvo ako Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch alebo Galaxy Buds. Ak poklesne stav batérie pod 30 %, nemusí Wireless PowerShare fungovať. Nemusí fungovať s niektorým príslušenstvom, obalmi, modelmi iných značiek alebo niektorými nositeľnými zariadeniami Samsung. Môže mať vplyv na príjem signálu či dátové služby, záleží na prostredí v sieti. Operačný systém Android 10 Sieť a konektivita 5G

5G Non-Standalone (NSA), 5G Standalone (SA), Sub6 / mmWave*, Dynamic Spectrum Sharing (DSS)

LTE

Enhanced 4x4 MIMO, až 7CA, LAA, LTE Cat.20

až po 2 Gb/s Download / až po 200 Mb/s Upload



Wi-Fi

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM

až 1,2 Gb/s Download / až 1,2 Gb/s Upload



Bluetooth

Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

*S20 podporuje len Sub6 *LTE: LAA len na území USA * Skutočná rýchlosť závisí od krajiny, operátora a prostredia.

* Vyžaduje optimálne pripojenie 5G. Skutočná rýchlosť závisí od krajiny, operátora a prostredia.

* Pokrytie Galileo a BeiDou je obmedzené. BeiDou nie je v niektorých krajinách dostupné. Platby NFC, MST

* Môže sa líšiť na jednotlivých trhoch, u operátoroch a poskytovateľov služieb. Senzory Ultrazvukový snímač odtlačkov prstov, akcelerometer, barometer, gyroskop, geomagnetický senzor, Hallov senzor, senzor prítomnosti, RGB svetelný senzor Autentifikácia Blokovanie: obrazec, PIN, heslo Biometrické blokovanie: odtlačok prsta, rozpoznávanie tváre Audio Stereo reproduktory a slúchadlá so zvukovou technológiou od firmy AKG

Priestorový zvuk s technológiou Dolby Atmos (+ Dolby Digital, Dolby Digital Plus)

*Slúchadlá: Hybridný kanál, 2-pásmová dynamická membrána



Podporované formáty

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Video Podporované formáty

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

* Všetky produktové informácie týkajúce sa funkcií, vlastností, špecifikácií, benefitov, cien, komponentov, výkonu, dostupnosti, možností apod. sa môžu bez ohlásenia zmeniť.