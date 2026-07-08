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08. júla 2026

Sedem opozičných strán podporilo kandidatúru Vargu, Nitriansky kraj potrebuje zmenu – VIDEO, FOTO


Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby Podpredseda Progresívneho Slovenska Predseda demokratov predseda Maďarského fóra predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Ako kandidát na župana uviedol, počas výjazdov po okresoch sa stretával s rovnakými problémami. Kandidatúru Henricha Vargu na



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varga 676x444 8.7.2026 (SITA.sk) - Ako kandidát na župana uviedol, počas výjazdov po okresoch sa stretával s rovnakými problémami.


Kandidatúru Henricha Vargu na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja podporuje sedem opozičných strán. K podpore strán SaS, OKS a Maďarského fóra sa v stredu oficiálne pridali aj Progresívne Slovensko, KDH, Hnutie Slovensko a Demokrati. „Každá z politických strán má vlastnú identitu aj vlastných voličov. Spája nás však presvedčenie, že Nitriansky kraj po dlhom čase potrebuje zmenu. Práve to je dôvod, prečo tu dnes spolu stojíme,“ povedal v stredu na spoločnej tlačovej besede Varga.

Rovanké problémy


Ako kandidát na župana uviedol, počas výjazdov po okresoch sa stretával s rovnakými problémami. Obyvatelia hovoria o rozbitých cestách, starostovia o projektoch brzdených byrokraciou, mladí o pochybnostiach, či v regióne zostať, a seniori o chýbajúcej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. „Ľudia od župy nečakajú zázraky. Chcú len to, aby kraj fungoval normálne, férovo a predvídateľne. Investície sa nesmú rozdeľovať podľa známostí či straníckej príslušnosti, ale podľa reálnych potrieb. Som presvedčený, že úspech je možný, ak začneme ťahať za jeden povraz. Nitriansky kraj si zaslúži viac a táto zmena musí začať už dnes,“ zdôraznil.

Kandidatúru Vargu priamo v Nitre podporila aj poslankyňa parlamentu za SaS Martina Bajo Holečková. „S Henrichom sa poznáme dlhé roky a viem, že Nitrianskym krajom doslova žije. My ako SaS sme mu vyjadrili podporu už vo februári a je veľmi podstatné, že sa k nám teraz pridali aj ostatné opozičné strany a stojíme tu všetci spolu. Určite bude županom na 100 %. Funkcia predsedu samosprávy sa totiž nedá robiť popri ďalšej vrcholovej politickej funkcii ako to robí pán Becík,“ vyhlásila.

Nitrianska župa potrebuje lídra


Podobne to vidí aj podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok, podľa ktorého župan nemá sedieť v Bratislave v parlamente a hlasovať za nižšie tresty pre zlodejov alebo zvyšovanie cien. „Mal by byť v kraji a riešiť cesty, dopravu, školy či zdravotníctvo - praktické veci, ktoré ľudia riešia každý deň. Nitrianska župa potrebuje lídra, pre ktorého bude kraj skutočnou a jedinou prioritou. A tým Henrich Varga určite je,” uviedol.

Predseda Demokratov Jaroslav Naď pripomenul, že ľudia si zmenu nie len pýtajú, ale reálne pre ňu začínajú niečo robiť. Podotkol, že na nedávne referendum prišlo len z Nitrianskeho kraja až 73-tisíc ľudí. „To je obrovské číslo a jasný dôkaz, že obyvatelia tohto regiónu sú pripravení pre zmenu niečo urobiť. Henrich predstavuje alternatívu, ktorú kraj dnes akútne potrebuje,“ povedal Naď.

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Podporu silne zastúpenej maďarskej menšiny deklaroval aj predseda Maďarského fóra Zsolt Simon. „Nitriansky kraj je spoločným domovom slovenských aj maďarských rodín. O to viac ma mrzí, že Branislav Becík ako poslanec hlasoval za návrh známy ako Lex Beneš, ktorý v ľudí v maďarskej komunite hlboko dotkol. Kraj potrebuje niekoho kto spája, nie rozdeľuje obyvateľov,“ povedal.

Milan Vetrák z Hnutia Slovensko poznamenal, že ľudia nechcú župana, ktorý v parlamente hlasuje za promafiánske zákony oslabujúce spravodlivosť, boj proti korupcii a dôveru v štát. „Takýmto správaním škodí všetkým na Slovensku. Preto je namieste opýtať sa, či môže byť takýto človek, zároveň lídrom, ktorý má spájať celý kraj,“ uviedol.

Andrej Čopík z KDH a zároveň starosta obce Kovarce v Nitrianskom kraji dodal, že obyvatelia denne riešia najmä poškodené cesty, školy, dostupnosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti či rozvoj svojej obce. „Preto potrebujú na kraji spoľahlivého partnera, ktorý bude počúvať mestá aj malé obce a venovať regiónu plnú pozornosť. Henrich Varga už dnes dokázal spojiť politické spektrum a verím, že rovnaký prístup prinesie aj do vedenia župy,“ uzavrel Čopík.


Zdroj: SITA.sk - Sedem opozičných strán podporilo kandidatúru Vargu, Nitriansky kraj potrebuje zmenu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby Podpredseda Progresívneho Slovenska Predseda demokratov predseda Maďarského fóra predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
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