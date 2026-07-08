Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

08. júla 2026

Eurokomisia preveruje nové podozrenia okolo PPA, impulzom bola interpelácia Zdechovského


Tagy: Eurofondy europoslanec Kauza Dobytkár Korupcia

Europoslanec upozornil na možné pretrvávanie korupčných väzieb odhalených v kauze Dobytkár. Európska komisia preveruje ...



Zdieľať
whatsapp image 2025 03 18 at 172817_54395274458_o 676x451 8.7.2026 (SITA.sk) - Europoslanec upozornil na možné pretrvávanie korupčných väzieb odhalených v kauze Dobytkár.


Európska komisia preveruje situáciu okolo slovenskej Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) po nových podozreniach týkajúcich sa prideľovania poľnohospodárskych dotácií.

Impulzom bola interpelácia českého europoslanca Tomáša Zdechovského, ktorý upozornil na možné pretrvávanie korupčných väzieb odhalených v kauze Dobytkár.

„Prípad Dobytkár odhalil systémovú korupciu v rámci PPA, ktorá zahŕňala úplatky až do výšky 20 až 25 percent pridelených dotácií spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ uviedol Zdechovský vo svojej otázke adresovanej Európskej komisii.

Stále to isté


Europoslanec zároveň poukázal na nedávne informácie o poskytovaní podpôr subjektom údajne prepojeným s podnikateľom Norbertom Bödörom.

Podľa neho existujú náznaky, že dotácie schvaľovali osoby s osobnými alebo obchodnými väzbami na príjemcov podpory. „Tento vývoj vzbudzuje obavy, že skôr odhalené siete vplyvu môžu byť stále aktívne,“ napísal Zdechovský.

Závažné nedostatky


Európska komisia vo svojej odpovedi pripomenula, že už v roku 2020 odhalila závažné nedostatky v riadiacom a kontrolnom systéme PPA, čo viedlo k finančnej oprave vo výške takmer 28 miliónov eur.

Následne agentúra zaviedla akčný plán na identifikáciu a riešenie konfliktov záujmov. Brusel uviedol, že aktuálne posudzuje legislatívne zmeny prijaté Slovenskom v oblasti poľnohospodárskych podpôr a pokračuje v auditoch PPA.

Stačí dodržiavať pravidlá


Komisia zároveň zdôraznila, že členské štáty musia dodržiavať pravidlá EÚ vrátane ustanovení o konflikte záujmov.

Ak zistí nedostatočné riešenie problémov, môže prijať ďalšie opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie vrátane postúpenia podnetov Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) alebo Európskej prokuratúre (EPPO).

Vo výročných správach o právnom štáte Európska komisia opakovane upozorňuje, že poľnohospodárstvo patrí na Slovensku medzi oblasti s vysokým rizikom korupcie.


Zdroj: SITA.sk - Eurokomisia preveruje nové podozrenia okolo PPA, impulzom bola interpelácia Zdechovského © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy europoslanec Kauza Dobytkár Korupcia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Sedem opozičných strán podporilo kandidatúru Vargu, Nitriansky kraj potrebuje zmenu – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Bývalý šéf bratislavského krajského súdu čelí obžalobe, hovorí o pomste Vladimíra Sklenku

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 