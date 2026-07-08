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08. júla 2026
Eurokomisia preveruje nové podozrenia okolo PPA, impulzom bola interpelácia Zdechovského
Europoslanec upozornil na možné pretrvávanie korupčných väzieb odhalených v kauze Dobytkár. Európska komisia preveruje ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Europoslanec upozornil na možné pretrvávanie korupčných väzieb odhalených v kauze Dobytkár.
Európska komisia preveruje situáciu okolo slovenskej Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) po nových podozreniach týkajúcich sa prideľovania poľnohospodárskych dotácií.
Impulzom bola interpelácia českého europoslanca Tomáša Zdechovského, ktorý upozornil na možné pretrvávanie korupčných väzieb odhalených v kauze Dobytkár.
„Prípad Dobytkár odhalil systémovú korupciu v rámci PPA, ktorá zahŕňala úplatky až do výšky 20 až 25 percent pridelených dotácií spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ uviedol Zdechovský vo svojej otázke adresovanej Európskej komisii.
Europoslanec zároveň poukázal na nedávne informácie o poskytovaní podpôr subjektom údajne prepojeným s podnikateľom Norbertom Bödörom.
Podľa neho existujú náznaky, že dotácie schvaľovali osoby s osobnými alebo obchodnými väzbami na príjemcov podpory. „Tento vývoj vzbudzuje obavy, že skôr odhalené siete vplyvu môžu byť stále aktívne,“ napísal Zdechovský.
Európska komisia vo svojej odpovedi pripomenula, že už v roku 2020 odhalila závažné nedostatky v riadiacom a kontrolnom systéme PPA, čo viedlo k finančnej oprave vo výške takmer 28 miliónov eur.
Následne agentúra zaviedla akčný plán na identifikáciu a riešenie konfliktov záujmov. Brusel uviedol, že aktuálne posudzuje legislatívne zmeny prijaté Slovenskom v oblasti poľnohospodárskych podpôr a pokračuje v auditoch PPA.
Komisia zároveň zdôraznila, že členské štáty musia dodržiavať pravidlá EÚ vrátane ustanovení o konflikte záujmov.
Ak zistí nedostatočné riešenie problémov, môže prijať ďalšie opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie vrátane postúpenia podnetov Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) alebo Európskej prokuratúre (EPPO).
Vo výročných správach o právnom štáte Európska komisia opakovane upozorňuje, že poľnohospodárstvo patrí na Slovensku medzi oblasti s vysokým rizikom korupcie.
Zdroj: SITA.sk - Eurokomisia preveruje nové podozrenia okolo PPA, impulzom bola interpelácia Zdechovského © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia preveruje situáciu okolo slovenskej Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) po nových podozreniach týkajúcich sa prideľovania poľnohospodárskych dotácií.
Impulzom bola interpelácia českého europoslanca Tomáša Zdechovského, ktorý upozornil na možné pretrvávanie korupčných väzieb odhalených v kauze Dobytkár.
„Prípad Dobytkár odhalil systémovú korupciu v rámci PPA, ktorá zahŕňala úplatky až do výšky 20 až 25 percent pridelených dotácií spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ uviedol Zdechovský vo svojej otázke adresovanej Európskej komisii.
Stále to isté
Europoslanec zároveň poukázal na nedávne informácie o poskytovaní podpôr subjektom údajne prepojeným s podnikateľom Norbertom Bödörom.
Podľa neho existujú náznaky, že dotácie schvaľovali osoby s osobnými alebo obchodnými väzbami na príjemcov podpory. „Tento vývoj vzbudzuje obavy, že skôr odhalené siete vplyvu môžu byť stále aktívne,“ napísal Zdechovský.
Závažné nedostatky
Európska komisia vo svojej odpovedi pripomenula, že už v roku 2020 odhalila závažné nedostatky v riadiacom a kontrolnom systéme PPA, čo viedlo k finančnej oprave vo výške takmer 28 miliónov eur.
Následne agentúra zaviedla akčný plán na identifikáciu a riešenie konfliktov záujmov. Brusel uviedol, že aktuálne posudzuje legislatívne zmeny prijaté Slovenskom v oblasti poľnohospodárskych podpôr a pokračuje v auditoch PPA.
Stačí dodržiavať pravidlá
Komisia zároveň zdôraznila, že členské štáty musia dodržiavať pravidlá EÚ vrátane ustanovení o konflikte záujmov.
Ak zistí nedostatočné riešenie problémov, môže prijať ďalšie opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie vrátane postúpenia podnetov Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) alebo Európskej prokuratúre (EPPO).
Vo výročných správach o právnom štáte Európska komisia opakovane upozorňuje, že poľnohospodárstvo patrí na Slovensku medzi oblasti s vysokým rizikom korupcie.
Zdroj: SITA.sk - Eurokomisia preveruje nové podozrenia okolo PPA, impulzom bola interpelácia Zdechovského © SITA Všetky práva vyhradené.
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