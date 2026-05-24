Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 24.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

24. mája 2026

Sexuálne pracovníčky štrajkovali v Montreale pred Veľkou cenou F1. Aj štetky si zaslúžia bezpečnosť


Tagy: Demonštranti Montreal Sexuálne služby Štrajk Veľká cena Kanady

V Kanade je legálne predávať sexuálne služby, ale ich nákup je stále nezákonný. Desiatky sexuálnych pracovníčok v Montreale vstúpili do štrajku počas víkendovej Veľkej ceny Kanady v rámci ...



Zdieľať
f1_canadian_grand_prix_auto_racing_2_961 676x508 24.5.2026 (SITA.sk) - V Kanade je legálne predávať sexuálne služby, ale ich nákup je stále nezákonný.


Desiatky sexuálnych pracovníčok v Montreale vstúpili do štrajku počas víkendovej Veľkej ceny Kanady v rámci prestížneho motoristického seriálu formuly 1. Požadovali lepšie pracovné podmienky a dekriminalizáciu sexuálnej práce.

Približne 200 ľudí demonštrovalo v sobotu v centre Montrealu, kde sa nachádza množstvo striptízových klubov, na podporu štrajku.

Slogany na podporu


Demonštranti niesli transparenty so sloganmi ako "Nie fóbii voči prostitútkam“ alebo "Aj táto štetka si zaslúži bezpečnosť“.

"Čelíme veľkej stigmatizácii, čiže osobnému znevažovaniu len pre svoju prácu. Aj my si zaslúžime istoty," povedala jedna z protestujúcich.


Chcú zvýšiť bezpečnosť


V Kanade je legálne predávať sexuálne služby, ale ich nákup je stále nezákonný. Melina Mayová, spoluzakladateľka Autonómneho výboru pre sexuálnu prácu (CATS) a sama sexuálna pracovníčka, uviedla, že demonštrantky žiadali ukončenie "modelu čiastočnej kriminalizácie", aby sa zlepšila ich bezpečnosť.

Povedala tiež, že sa rozhodli štrajkovať počas Veľkej ceny, pretože ten víkend bol pre ich šéfov veľmi ziskový. Demonštranti žiadali tiež zákaz striptízových klubov, ktoré by si od sexuálnych pracovníčok účtovali poplatky za právo osloviť klientov.

Russell prvý na štarte


V kvalifikácii na nedeľnú Veľkú cenu Kanady George Russell rozhodol o svojom víťazstve v poslednom meranom kole a položil základ k útoku na obhajobu minuloročného triumfu.

Čas dovtedy vedúceho Kimiho Antonelliho prekonal o 68 tisícin sekundy a na okruhu Gillesa Villeneuva si vybojoval už tretiu "pole position" za sebou. Tretí skončil Lando Norris a z druhého radu odštartuje spolu s tímovým kolegom Oscarom Piastrim. Preteky sa začnú v nedeľu až o 22.00 h SELČ.


Zdroj: SITA.sk - Sexuálne pracovníčky štrajkovali v Montreale pred Veľkou cenou F1. Aj štetky si zaslúžia bezpečnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Demonštranti Montreal Sexuálne služby Štrajk Veľká cena Kanady
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
ONLINE – Výsledok MS v hokeji 2026: zápas Veľká Británia – Lotyšsko / VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 