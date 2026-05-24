Nedeľa 24.5.2026
Meniny má Ela
24. mája 2026
Sexuálne pracovníčky štrajkovali v Montreale pred Veľkou cenou F1. Aj štetky si zaslúžia bezpečnosť
V Kanade je legálne predávať sexuálne služby, ale ich nákup je stále nezákonný. Desiatky sexuálnych pracovníčok v Montreale vstúpili do štrajku počas víkendovej Veľkej ceny Kanady v rámci ...
Desiatky sexuálnych pracovníčok v Montreale vstúpili do štrajku počas víkendovej Veľkej ceny Kanady v rámci prestížneho motoristického seriálu formuly 1. Požadovali lepšie pracovné podmienky a dekriminalizáciu sexuálnej práce.
Približne 200 ľudí demonštrovalo v sobotu v centre Montrealu, kde sa nachádza množstvo striptízových klubov, na podporu štrajku.
Slogany na podporu
Demonštranti niesli transparenty so sloganmi ako "Nie fóbii voči prostitútkam“ alebo "Aj táto štetka si zaslúži bezpečnosť“.
"Čelíme veľkej stigmatizácii, čiže osobnému znevažovaniu len pre svoju prácu. Aj my si zaslúžime istoty," povedala jedna z protestujúcich.
Chcú zvýšiť bezpečnosť
V Kanade je legálne predávať sexuálne služby, ale ich nákup je stále nezákonný. Melina Mayová, spoluzakladateľka Autonómneho výboru pre sexuálnu prácu (CATS) a sama sexuálna pracovníčka, uviedla, že demonštrantky žiadali ukončenie "modelu čiastočnej kriminalizácie", aby sa zlepšila ich bezpečnosť.
Povedala tiež, že sa rozhodli štrajkovať počas Veľkej ceny, pretože ten víkend bol pre ich šéfov veľmi ziskový. Demonštranti žiadali tiež zákaz striptízových klubov, ktoré by si od sexuálnych pracovníčok účtovali poplatky za právo osloviť klientov.
Russell prvý na štarte
V kvalifikácii na nedeľnú Veľkú cenu Kanady George Russell rozhodol o svojom víťazstve v poslednom meranom kole a položil základ k útoku na obhajobu minuloročného triumfu.
Čas dovtedy vedúceho Kimiho Antonelliho prekonal o 68 tisícin sekundy a na okruhu Gillesa Villeneuva si vybojoval už tretiu "pole position" za sebou. Tretí skončil Lando Norris a z druhého radu odštartuje spolu s tímovým kolegom Oscarom Piastrim. Preteky sa začnú v nedeľu až o 22.00 h SELČ.
Zdroj: SITA.sk - Sexuálne pracovníčky štrajkovali v Montreale pred Veľkou cenou F1. Aj štetky si zaslúžia bezpečnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
